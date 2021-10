Un dirigente cuestionó la toma de decisiones del Gobierno sobre el campo

“Además de una desgraciada pandemia, estamos teniendo un gobierno que, lamentablemente, toma decisiones equivocadas y hay un sector en donde esas decisiones se sienten mucho más fuerte que es en el campo. Un sector que, por el lugar que ocupa en la cadena, no tiene posibilidades de transferir esos ajustes hacia abajo y son nuestros bolsillos los que los terminan pagando”.

Con esas palabras, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), comenzó su discurso en el acto de inauguración de la “Expo Rural 2021″ en la localidad de Salliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. El dirigente se refirió con duras palabras al Gobierno, lo cuestionó al sostener que por su manera de actuar no genera confianza en los productores y porque su “ideología se interpone a lo que realmente necesita el campo”.

También hablaron Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el expresidente de CRA Mario Llambías, y Lorena Elorriaga, presidenta de la Asociación Rural de Salliqueló.

El presidente de la CRA aseguró que todos los días se pregunta “cuál es la motivación que lleva a que este gobierno termine, lamentablemente tomando, con un altísimo porcentaje de ideología y con una total falta de sentido común y de criterio, decisiones equivocadas como la que estamos viviendo”.

En ese sentido, hizo referencia al cepo a la exportación de carne y fustigó la traba para un producto que los argentinos no consumen, en relación a la carne que se destina a China. “Estas preguntas uno se las plantea a los funcionarios y nunca tenemos una respuesta lógica”, dijo.

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) Twitter

“Si es que los funcionarios no saben o no tienen la información, hay gente que se las puede brindar para realmente evitar estos errores que históricamente cuestan mucha plata no solo al productor sino también el país”, agregó.

Puso énfasis en que la solución está en aumentar la producción y que para eso se necesita confianza. “Tuvimos oportunidad de decírselo a los distintos funcionarios con los que hemos tenido muchas reuniones, pero tenemos el convencimiento de que si nos oyen o nos escuchan no nos creen. No conocen lo que es el campo. No tienen noción, ni capacitación para estar tomando decisiones como las que están tomando”, afirmó Chemes.

Por otro lado, Chemes remarcó que el problema está en “la visión equivocada que tienen sobre el campo, que es la del fin recaudatorio, que los lleva a un camino sin salida”.

Y agregó: “Como no están generando confianza, ningún productor cree las medidas que están llevando adelante hasta que no se vean los hechos”. El dirigente entrerriano contó que durante una reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, les preguntó qué podían hacer por el sector y que su respuesta fue: “Generen hechos para que realmente podamos creer en lo que ustedes dicen”.

Al comienzo de la ceremonia se le realizó un reconocimiento a Llambías por su trayectoria y como socio honorario de la organización local de productores. El exdirigente de CRA y de la Mesa de Enlace en 2008 se refirió a los problemas actuales del sector, pero aclaró que no empezaron ahora, sino que son una continuación.

En ese sentido, habló sobre el conflicto por la resolución 125 de retenciones móviles de 2008 y de las protestas del campo. Apuntó que el conflicto con el kirchnerismo no empezó en 2008, sino que tuvo sus inicios en 2005, porque “el trigo y la carne empezaron con problemas”.

Luego se refirió a que en 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó frenar las exportaciones de carne para supuestamente bajar los precios. “Ahí hicieron el primer paso como consecuencia de que había un frigorífico que en ese entonces se quedaba con la vaca conserva y la liberaban posteriormente haciendo grandes diferencias. Hoy ese frigorífico se trasformó en un grupo de frigoríficos que son los que se quedan con la gran diferencia”, aclaró.

“No hay cosas nuevas”, dijo. Y agregó: “Incluso anteriormente los productores de Santa Cruz daban referencias sobre los autoritarismos que tenía esta gente gobernando”.

“Lo que estamos viendo hoy es casi igual a lo que empezó antes de 2008, hasta lo tenemos a Domínguez como ministro que fue quien quedó a cargo de las órdenes y con su chequera nos complicó bastante a la Comisión de Enlace, pero lo pudimos superar y salir adelante”, dijo el expresidente de CRA.

Añadió: “El único camino es la unidad, como hicimos en aquel momento que había que buscar la unidad de todos los productores agropecuarios y luchar para lograrlo; invito a que sigamos trabajando en ese sentido”.

Por su parte, Salaverri apuntó contra el Gobierno al cuestionar que cuando habla de la carne se refiere a “un problema” que hay que solucionar, siendo que “este problema se creó porque el presidente firmó un decreto y prohibió que se exporte carne”.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; Lorena Elorriaga, presidenta de la Asociación Rural de Salliqueló, y Mario Llambías, expresidente de CRA Twitter

También hizo un llamado de atención a la política por lo ocurrido después de las PASO. Al respecto, le pidió al Gobierno “que tenga la templanza necesaria en armar un gobierno y gobernar dos años más porque la Argentina no necesita peleas del poder y rencillas”.

Asimismo, hizo referencia la cuestión del medio ambiente. Cuestionó que se señale a los productores como los “intoxicadores” o los “emanadores de metano”.

“Si hay alguien preocupado por el medio ambiente somos los productores, que vivimos pendientes por el tema”, dijo. Pidió que haya una legislación en la provincia de Buenos Aires “que sea acorde a lo que hay que hacer y que diga qué se hace y qué no. Están complicando al sector más productivo de la provincia de Buenos Aires y del país”.

Otro de los aspectos que solicitó fue el mejoramiento de los caminos rurales y de la conectividad. “Da vergüenza transitar en los caminos de la provincia de Buenos Aires. Un producto argentino colocado en algún lugar del mundo primero salió por un camino de tierra. Entonces, si no mejoramos esto, vamos a seguir perdiendo competitividad”.