El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Colombatto, brindó un duro discurso contra el Gobierno por la falta de respuestas a las necesidades de los productores de la provincia que “más tributa” en el país. El dirigente rural había solicitado achicar un “estado elefante”, reducción de los gastos de la política, pero también había hablado de “nepotismo” en el gobierno provincial, declaraciones que generaron un gran revuelo a nivel local.

La seguidilla de declaraciones de Colombatto comenzó en la Expo Rural de Villaguay, donde hizo en su discurso de apertura referencia al caso de un senador provincial [Adrián Fuertes] quien se postula por tercera vez a la intendencia local, hoy a cargo de su pareja Claudia Monjo, quien busca un lugar como vicegobernadora, junto a Adán Bahl. Fuertes fue intendente de Villaguay entre 2007 y 2015.

“Tenemos que terminar con los políticos que hacen lo imposible para seguir ligados al Estado. Un cargo público debe ser un servicio público circunstancial y no un conchabo de por vida. Esa es la primera lección que debiera dejarnos esta crisis profunda, económica y moral que atraviesa la Argentina. Basta de políticos sirviéndose del poder. Necesitamos servidores públicos señores. Basta de políticos enchufados, que se enquistan en el poder. Recuerden que deben estar al servicio de la gente y no la revés. Cobran sueldos millonarios cuando la mitad de los argentinos que trabajan no les alcanza para vivir”, había dicho Colombatto antes de las elecciones PASO.

No obstante, Fuertes calificó de “barrabrava y puntero político” al productor tras el duro discurso en la Expo Rural. Según explicó el ruralista a LA NACION, sin nombrar a Fuertes, esto de “alternar los cargos entre marido y mujer no es nada nuevo”.

José Ignacio Colombatto brindó un duro discurso en las últimas dos exposiciones rurales locales

Por otra parte, Colombatto mencionó que “el campo no necesita cosas extraordinarias”, sino que requiere empatía, previsibilidad, reglas claras, una disminución del ahogo impositivo y que parte de lo que le sacan, vuelva en obras. “No es tanto lo que pedimos, y estemos atentos, no sea cosa que cambie el perro, pero tenga el mismo collar”, puntualizó y dijo que estaban “podridos de escuchar sobre el papel del sector en la provincia, pero nos siguen ninguneando y reventando con impuestos”.

Tras el ida y vuelta, este fin de semana, se llevó adelante la 79ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Federal, donde el presidente de Farer recapituló en la puja: “Hoy la política nos pone en el centro del ring porque sabe que somos representantes genuinos de la producción”, mencionó y recordó el episodio de Villaguay. “Se nota que hay palabras que molestan: el nepotismo es una de ellas. Cuando digo que más que cupo femenino deberían ser cupos familiares porque dejan en el poder a esposas, esposos o hijos. Tal vez la gente, agobiada por el día a día no se da ni cuenta, pero las esferas del Estado están infestadas de parientes de los políticos que como único currículum presentan la libreta de familia. Es una práctica vergonzante que debemos obligar como ciudadanos a desterrarla. Y después se hacen los ofendidos. Parece el mundo del revés”, puntualizó frente a los presentes.

Y siguió: “Les duele que les recordemos que la política debiera ser un servicio público y no un conchabo de por vida. Vemos muchos ejemplos de personas que hace más de 20 años que ocupan cargos y viven del Estado. De concejal a intendente, luego diputado, luego secretario, luego senador, otra vez intendente y así para siempre. Agarran la teta y no la sueltan y uno se los recuerda y se enojan. Busquen la alternancia que es sana. Los cargos deben ser circunstanciales y no becas eternas. Hace una semana asistimos a elecciones y la gente habló a través de las urnas en todo el país. Entiendan a la gente que está podrida que los mismos de siempre no le resuelvan nada. Escuchen alguna vez a la gente, cada día están más lejos de ella, divorciados de sus problemas y ajenos a sus sufrimientos”.

Además, señaló que en ese cansancio de esperar respuestas también está el campo. “Nos hemos sentado a dialogar en todas las oportunidades posibles, pero las soluciones brillan por su ausencia. Pedimos por un DUT, que es un documento único de tránsito, para simplificar el trámite de las guías, y nada. Solicitamos una fiscalía especial para los delitos rurales; pedimos la exención de ingresos brutos como sucede en otras provincias y siempre la respuesta es la misma, el silencio. También solicitamos formalmente al gobierno que las camionetas y motos secuestradas sean destinadas a las brigadas de abigeato para mejorar su accionar. Las excusas han sido muchas en este sentido, pero la única realidad es que los vehículos se pudren a la vera de las rutas sin ser aprovechados. Además, trabajamos junto a diversas entidades en un proyecto de ley moderno y consensuado para regular los fitosanitarios y ahí está el escrito tirado en un cajón”, enumeró.

José Ignacio Colombatto: "Más que risa nos llena de bronca. Basta de cartón pintado"

Recordó también que se creó una mesa provincial para proponer y direccionar las obras prioritarias en materia de caminos rurales. “Una mesa donde las entidades rurales junto al gobierno nos íbamos a poner de acuerdo. Lamentablemente, fue otra bomba de humo que nunca operó en la práctica. Hemos llevado propuestas para la producción ovina, reclamado por la tarifa eléctrica para algunas producciones y por mayor apoyo a las brigadas de abigeato, y otra vez nada. Ahí andan las rurales y los productores llenando el tanque de las camionetas policiales supliendo lo mínimo que debería hacer el Estado”.

Colombatto también explicó que se planea un nuevo Congreso Internacional de Maíz en esa provincia, evento que fue presentado por el gobernador, Gustavo Bordet. “[Es] el mismo gobernador que nunca se expresó respecto de las retenciones, que estuvo ocho años sin impulsar una ley de fitosanitarios promueve un congreso de este tipo. En rigor de verdad, más que risa nos llena de bronca. Basta de cartón pintado. Basta de jugar para la tribuna como el funcionario preocupado y ocupado”, dijo.

Según mencionó, el gobierno nacional no perdió la brújula, porque nunca la tuvo. “Quieren tapar el sol con las manos. Es un parche tras de otro. Los dólares soja y agro son manotazos de ahogado que golpean bajo la línea de flotación de los productores. Y estas son las últimas medidas desacertadas de un sinfín que tuvimos en casi cuatro años. Sin ir más lejos venimos de una sequía histórica a la cual aplicaron una emergencia que no ayudó a nadie. Es una ley vieja y sin sentido que necesita ser reformada. Y ahí deben estar los legisladores nacionales. El senado nacional ha sesionado una sola vez desde que comenzó el año. Y la Cámara de diputados dos veces. En este tipo de actitudes uno encuentra razones a los votos de la gente”, expresó.

“Los productores se funden y nuestros legisladores no son capaces de ir a legislar lo que hace falta. La gente ya dio su primer grito de bronca el fin de semana pasado. El campo lo viene dando desde hace rato. Todos entendemos, en mayor o menor medida, que no podemos seguir sin rumbo, sin plan y de espaldas a la producción. La producción, dadora de empleo, generadora de riquezas, aportante al fisco, debe ser socia del Estado y nunca un elemento a exprimir en cada año bueno o malo. Basta de joder con el campo”, sintetizó.

Entre los problemas, acotó, está el encarecimiento de la energía eléctrica en esa provincia donde se da la producción de arroz, avícola y cerdos que generan un costo muy alto. “El contrasentido es que nosotros somos generadores de energía”, ejemplificó.