Después de que Martín Lousteau apuntara contra el expresidente Mauricio Macri, un exministro de Agricultura salió al cruce en las redes sociales y le retrucó con un dato relacionado con el campo. Se trata de Luis Miguel Etchevehere, quien le recordó al senador radical que fue el autor de la resolución 125, la norma de retenciones móviles que en 2008, cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner, desató una disputa con el agro.

“Mauricio Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina. Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019. Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de [Horacio Rodríguez] Larreta y, finalmente, la de Bullrich”, señaló el radical.

Además, agregó: “Ahora nos trae a [Javier] Milei, o de nuevo a [Sergio] Massa con el kirchnerismo. Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás”.

Su angustia es que lo descubrieron y se atreve a culpar @mauriciomacri después de haber escrito la 125 y abandonar la Embajada en USA. Dejando el llanto de lado. A quien va a votar en definitiva ? Solo hay dos candidatos y el voto en blanco beneficia al kichnerismo. https://t.co/pOxLx20c0v — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 29, 2023

Tras el mensaje en X [Twitter], Etchevehere le contestó la misiva. “Su angustia es que lo descubrieron y se atreve a culpar a Mauricio Macri después de haber escrito la 125 y abandonar la Embajada en USA”, apuntó Etchevehere. Seguido le planteó un interrogante a Lousteau: “Dejando el llanto de lado. ¿A quién va a votar en definitiva? Solo hay dos candidatos y el voto en blanco beneficia al kirchnerismo”, apuntó.

No es la primera vez desde el transcurso de las elecciones generales que Lousteau arremete contra Macri. Invitado a LN+, el economista le cuestionó al expresidente que dijera que su hija Antonia le había dicho que tenía que apoyar al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. “¿Cómo voy a responsabilizar a mi hijo de lo que hago? No es una opinión informada la de mi hijo de 10 años”, apuntó el senador.

El exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere con Mauricio Macri

Vale recordar que, en diálogo con Radio Mitre, Macri dijo: “Para mi sorpresa, Antonia me dijo ‘papá, no hay alternativa: tenés que apoyar a Miilei’. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada”. Al ser consultado sobre la posible ruptura del bloque luego de su decisión, que no fue bien vista por gran parte de la coalición - en particular, entre varios referentes radicales- Macri afirmó: “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo. Es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos. Sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva”.