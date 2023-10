escuchar

Tras el cimbronazo que por estas horas afronta Juntos por el Cambio (JxC), el senador radical Martín Lousteau volvió a cargar contra Mauricio Macri luego que el exmandatario contara que su hija Antonia le había dicho que tenía que apoyar al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. “No es una opinión informada”, sentenció el dirigente radical.

“¿Cómo voy a responsabilizar a mi hijo de lo que hago?”, cuestionó Lousteau, en diálogo con LN+. “No es una opinión informada la de mi hijo de 10 años”, apuntó el senador en alusión a las recientes declaraciones del exmandatario, quien esta mañana se refirió por primera vez a la alianza política que tanto él como la excandidata del espacio, Patricia Bullrich, cerraron esta semana con el libertario Javier Milei.

“Para mi sorpresa, Antonia me dijo ‘papá, no hay alternativa: tenés que apoyar a Miilei’. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada”, reveló Macri en diálogo con radio Mitre.

Al ser consultado sobre la posible ruptura del bloque luego de su decisión, que no fue bien vista por gran parte de la coalición - en particular, entre varios referentes radicales- Macri afirmó: “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo. Es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos. Sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva”.

Durante la entrevista, Macri también acusó a Lousteau,- junto al titular de la UCR, Gerardo Morales y al diputado Emiliano Yacobitti- de “transar” con el candidato presidencial oficialista, Sergio Massa.

“La verdad que decir algo así mientras que a espaldas de Juntos por el Cambio se junta con Milei... Después veremos cuál fue el acuerdo. A mí me parece que está mal”, replicó Lousteau en diálogo con LN+. “¿Qué quiere decir un apoyo incondicional? Porque si uno quiere evitar las cosas que criticamos de Milei en la campaña, que lo hizo Bullrich en dos debates, el apoyo tendría que haber sido condicional y tendría que haberse tratado en la mesa de Juntos por el Cambio”, cuestionó Lousteau. Y tras ello remató: “Eso hubiera sido una negociación”.

En otro tramo de la entrevista el dirigente radical volvió a ratificar su postura en relación con los dos candidatos que se disputarán la presidencia en un balotaje este 19 de noviembre.

“Nosotros estamos convencidos que Massa es un riesgo de peronismo hegemónico, como el que ya hemos vivido mucho tiempo, por eso creamos Juntos por el Cambio. Además, creemos que Milei es un riesgo para la democracia. Entonces, ¿cuál es el rol en el que nos puso la sociedad de cara a lo que viene?”, señaló Lousteau al ahondar en la importancia de oponerse a los dos candidatos. “Yo no avalo el peronismo y no avalo al mileísmo”, aclaró

“Lamentablemente, por muchos yerros acumulados es que tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica porque no estamos nosotros en el balotaje: hay otros. Yo creo que los dos son un riesgo potencial para la Argentina”, reflexionó Lousteau. Y al respecto concluyó: “Entonces me voy a parar enfrente de los dos. No quiero estar ni con uno ni con el otro. Quiero defender nuestros valores en contra de los dos”.

Acusaciones cruzadas

Más temprano, Lousteau había acusado al expresidente de romper la coalición que él mismo creó: “Se fue a otro espacio político”, expresó.

“Mauricio Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina. Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019″, sentenció luego Lousteau por redes sociales.

“Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo. Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás”, disparó el senador radical.

El descargo de Lousteau se produjo luego de que Macri lo acusara esta mañana de “apoyar”- junto al titular de la UCR, Gerardo Morales y al diputado Emiliano Yacobitti- al candidato presidencial oficialista Sergio Massa.

“Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa en todos estos años. Le han apoyado todas las leyes que Massa pedía, en contra de la decisión de la mayoría: aumentos de impuestos, nuevas jubilaciones sin aportes… Morales, Yacobitti, Lousteau, todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país”, denunció Macri esta mañana, en diálogo con radio Mitre.

Al momento de explicar sus declaraciones, indicó que siempre negociaron intercambios puntuales y que, al justificarse, siempre pusieron una excusa: “‘Que mi provincia, que la universidad tal’, pero en definitiva en contra de la mayoría de los argentinos”, detalló Macri.

LA NACION