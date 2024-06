“Un logro espectacular”: debutó en una exposición contra los mejores y dio un inesperado batacazo

Escuchar

Con la templanza que lo caracteriza y a menos de una semana de que un ejemplar de su cabaña haya sido consagrada como la Tercer Mejor Ternera Braford de la Exposición Nacional edición Santander de la raza en Corrientes, para Daniel Moritz son momentos de reflexión y regocijo. Como debutante en una muestra de excelencia no es para menos. En su memoria quedará para siempre el instante cuando el jurado Alejandro Lauret eligió a un animal suyo como una de las más destacadas.

Ya más calmo y con los nervios disipados, en Charata, provincia del Chaco, el ganadero sabe que lo que ocurrió el lunes pasado en las pistas de la Sociedad Rural de Corrientes no fue fruto del azar: como en todo lo que emprende, siendo nieto de inmigrantes polacos, hay mucho esfuerzo y dedicación.

Todo comenzó en pandemia cuando, tras una buena cosecha, había quedado algo de rentabilidad y al poder comprarse una camioneta para el campo, decidió destinar ese dinero en adquirir unos embriones a una cabaña amiga. Si bien desde siempre tuvo cría de ganado, agricultura (soja, maíz, trigo y algo de girasol) y servicios de laboreos, hace cuatro años resolvió, previo debate familiar, dar un paso más y convertirse en cabañero.

Hace cuatro años Daniel Moritz creó la cabaña de Braford y en su debut en las Nacionales consiguió un galardón por su ternera Gza. Daniel Moritz

“Soy la cuarta generación que sigue trabajando en el campo. Un amigo me dijo que me vendía unos 40 embriones. La idea era solo hacer toros para mejorar nuestro rodeo nomás. Pero después cuando nacieron los embriones y mi amigo vio la calidad de los animales, me sugirió que los declare porque si no se iban a perder esos registros. Y ahí fue que me inscribí en la asociación y creé la cabaña Celusal con las iniciales de mis tres hijos: Cesia, Lucas y Salomé”, cuenta a LA NACION.

En ExpoBra 2023, que se realizó en La Banda, Santiago del Estero, el productor ganadero ya había obtenido el segundo y tercer premio en hembras. Este año, al ver que en la cabaña había unos animales muy buenos que podrían hacer un buen papel, decidió participar en la Nacional de la raza por primera vez.

“El asesor me insistía en que lleve estos animales porque eran buenos. Teníamos preparado dos terneras, pero una se nos golpeó antes de ir y no la pudimos llevar. Así que llevamos una ternera, una vaca con cría y un toro. La ternera fue la que obtuvo el premio”, relata.

Daniel Moritz junto al peón del campo Gza. Daniel Moritz

Pero nada iba a ser fácil en la previa. Los tres meses anteriores fue el mismo Moritz y su familia los encargados de preparar los ejemplares: por las reiteradas faltas, y finalmente la ausencia definitiva del cuidador, hizo que sean ellos los que se pongan al hombro con los animales.

Previo a la expo, Daniel Moritz observa los animales que irán a la competencia Gza. Daniel Moritz

“Sin cabañero a la vista, nos pusimos nosotros a darles de comer, bañarlos y hacerlos caminar como podíamos y volvimos a casa acá con un premio que era muy difícil de conseguirlo. Era muy alta la vara, porque al competir con los grandes, competimos con tradiciones, con marcas que pesan. No era solo ganar porque pisar la arena no era fácil. Había muchas cabañas con años de trayectoria que pesan siempre. Y nosotros somos unos pequeños productores que tenemos 150 vacas y llegar a esto es un logro espectacular e inesperado”, dice.

Daniel Moritz reparte su tiempo en ser ganadero y agricultor

Pero no todo es alegría en este cabañero de 57 años. Detrás de ese rostro, hay un dejo de mucha tristeza. “Son sensaciones encontradas, una felicidad agridulce. Estoy contento por el logro porque en cada cosa que hago yo apuesto siempre a mi país, pero hoy mi felicidad no es plena: mi hijo varón falleció hace poco tiempo y sé que hubiera disfrutado mucho de este premio. Me consuela saber que desde algún lugar lo celebró”, finaliza.