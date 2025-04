“Golpazo en los metros finales”: la primera helada del año sorprendió a la soja y evalúan los daños

El brusco descenso de temperaturas registrado esta mañana marcó la primera helada agronómica del año y afectó de manera significativa cultivos clave como la soja de segunda y el maíz tardío en diversas zonas de la región pampeana. Desde la noche anterior, las temperaturas cayeron por debajo de los 5°C en varias localidades, con registros mínimos que oscilaron entre los 0°C y los 6°C en la región. Este fenómeno climático, ocurrido en plena etapa crítica de desarrollo de los cultivos, genera preocupación entre los productores, quienes ahora deberán evaluar el impacto en los rendimientos y la calidad de los granos de esta campaña.

General Villegas alcanzó la temperatura más baja con 0 °C, mientras que Florentino Ameghino registró 1 °C, al igual que Trenque Lauquen. En Colonia Barón, La Pampa, la temperatura llegó a -1°C. Otras localidades como General Pinto, Lincoln y Junín marcaron 2 °C, en tanto que 9 de Julio y Pehuajó registraron 3 °C y Henderson 4°C o menos. Las temperaturas más elevadas dentro de la región núcleo se observaron en Carlos Casares y San Carlos de Bolívar con 5°C; mientras que en Saladillo fue 6 °C. En Balcarce, en el sudeste bonaerense, no hubo daños registrados y responden al nivel de humedad: llovió 8 mm.

Eduardo Rollero, especialista en Teledetección y Riesgos agrometeorológicos, aclaró que, si bien es prematuro hacer una evaluación de daños, dado que han pasado pocas horas desde el evento a priori lo que impactó de las heladas tempranas es la intensidad, la baja temperatura y la duración. “Si esto ocurre durante algunas horas, el impacto será mayor. En principio, hay muchos cultivos tardíos en esta campaña, muchas hojas todavía en R4 [llenado de granos], por lo que en este estado la oleaginosa detiene su crecimiento si la helada es importante, y se afecta su desarrollo, su acumulación de fotosintatos y el llenado del grano”, resumió el experto.

Esto se transforma en pérdidas de rendimiento y menor calidad de grano. “En el caso del maíz es similar: seguramente va a haber pérdidas de rindes, dependerá también de la intensidad en cada caso, de los sectores más bajos, y de la foliación que ocurra. Pero a priori se piensa que los daños van a ser importantes”, completó.

Las heladas con temperaturas entre 0° y 2 °C pueden causar daños significativos en los cultivos de soja que se encuentran en el estado R4 (llenado de granos). Las temperaturas impactan en la interrupción del llenado de granos.

Los granos de menor calidad que no completan su desarrollo debido a las heladas pueden tener un menor peso específico y una composición química alterada, que afecta su calidad y, por ende, su valor. Las vainas que se encuentran en la parte superior del canopeo de la soja son las que mayormente sufren el daño, pudiendo estas perderse, y por lo tanto, la cantidad de granos finales verse afectada. La humedad del suelo y la topografía del terreno pueden influir en la severidad del daño, según agregó.

“El estado R4 es particularmente vulnerable a las heladas, ya que es cuando los granos están acumulando la mayor parte de su peso. La pérdida de área foliar verde, producida por la helada, disminuye la capacidad de la planta de producir asimilados, los cuales son necesarios para el llenado de los granos”, resaltó.

Uno de los tantos riesgos con probabilidad de ocurrencia que tomé como agricultora, era la llegada de heladas tempranas.



En ese contexto, Horacio Salaverri, productor de la zona de Suipacha, donde se registraron 3 °C, agregó que los inconvenientes que pudieron haber generado las bajas temperaturas, básicamente, a esta altura del año, es que haya cortado la posibilidad que tenía la soja de generar porotos. “Si las temperaturas, como la humedad, eran buenas y las temperaturas te acompañaban, la soja podía llegar a seguir produciendo de alguna manera el llenado de granos, produciendo mayor cantidad de granos. Y, heladas como esta, generalmente suelen abortar ese proceso”, agregó.

La helada también castigó las pasturas y campos naturales. Si bien a estas alturas del año es natural que haya registro de heladas anticipadas, lo positivo de esto, observó, es que previamente hubo exceso de humedad. “Siempre con el exceso de humedad resiste mucho más las heladas el pasto: si no hay humedad en el piso, la afectación es bastante mayor”, comparó.

En Chivilcoy la temperatura descendió a valores de entre 2 °C y 3 °C. Según observó Daniel Pasquale, productor de esa zona, con esas temperaturas, hay interrupción en el ciclo de las sojas de segunda, lo que provocará mermas en el rendimiento, sumado a los golpes de calor de enero.

“Las lluvias se reanudaron el 5 de febrero. Este verano tuvimos de todo: sequía, golpes de calor, heladas tempranas y 650 mm de lluvia en 40 días, que no terminaron en inundación debido a la gran escasez de agua en el perfil del suelo. Se registró la presencia de napas freáticas a más de 6 metros de profundidad, e incluso a 7 y 8 metros en algunos lugares, antes del retorno de las lluvias. Es urgente la eliminación total de las retenciones para amortiguar el quebranto económico del universo de productores agropecuarios”, agregó.

Santiago del Solar, productor, resaltó que la soja de segunda que está en algunos lugares en R5, cuyo estado es de llenado de granos, todavía necesitaba temperaturas por encima de 0 °C. La atenuante es que todavía había humedad que ayuda a atemperar el impacto de la helada. “Golpazo en los metros finales. Ver el impacto de una helada hoy o mañana no es tan fácil, te enterás de lo que pasó de acá a una semana o 10 días, cuando ves el daño, si es irreversible, si hay menos peso de granos, si hay algunas chauchas que no lograron llenar y otras que sí, eso se va viendo después. La helada no es nunca gratis, principalmente para los cultivos de segunda. A los sorgos, maíces tardíos o soja de segunda estas cosas no le vienen bien. Se pagan con menor rendimiento”, resaltó.

