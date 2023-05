“Un mármol”: el lapidario video de un productor para mostrar que la sequía no terminó

escuchar

Mientras los productores esperan por lluvias abundantes que permitan encarar la siembra de trigo, muchos de ellos siguen explicando en redes sociales el impacto de la sequía.

En las últimas horas lo hizo Santiago Del Solar, productor agropecuario. En Twitter subió un video de un establecimiento que administra en la zona de Lincoln, provincia de Buenos Aires. “Efecto de la sequía en un suelo Thapto en Lincoln. Un mármol...la sequía no terminó…”, escribió mientras se ve que con un cuchillo se sacan bloques de tierra que parecen de piedra por lo duro que están.

Las consecuencias de la sequía en Lincoln

Vale recordar que ayer la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advirtió que se necesitan lluvias importantes para que se pueda iniciar la siembra de trigo en la zona agrícola núcleo, que comprende el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba.

Según apuntó el organismo, la implantación del cereal en esa región podría desplomarse un 50% versus el año pasado, a 650.000 hectáreas. El reporte de la BCR lo expresó así: “Si abril hubiese cumplido con la media (120 mm) de lluvias y mayo estuviese acompañando con pronósticos de tormentas, se estaría ante la proyección de una siembra récord, con casi 2 millones de hectáreas como intención para el ciclo 2023/24″.

Después remarcó: “Lamentablemente, con solo el 30% de las lluvias de abril y pronósticos muy desfavorables hasta el 10, e inclusive al 15 de mayo, el escenario para la siembra de trigo se presenta como el más seco de los últimos 15 años. Por lo tanto, la intención de siembra en la región núcleo va disminuyendo acorde con la probabilidad de lluvias, por lo que, por el momento, se proyecta un área de 650.000 hectáreas. Esto es un 50% menos que hace un año atrás”.

El tuit del productor Santiago Del Solar

Tras el posteo de Del Solar, se sucedieron diversos mensajes de otros usuarios de la red social. “Que grave realmente porque el nivel de compactación que va a quedar es muy alto si no lo corregís”, dijo un usuario, a lo que Del Solar contestó: “Hay un tema genético: Thapto. No se soluciona con gramíneas, rotación, etc, que es lo que hacemos. La sequía agrava el problema”.

Según explicó el productor, los Thapto son suelos con dos procesos de formación distintos, uno sobre otro y “tienen características especiales que los hacen más sensibles tanto a sequías como inundaciones”. Dijo a este medio: “Hay bastante de este tipo de suelos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires”.

“¿Cómo se arregla eso?”, “tremendo”, fueron otras de las palabras que siguieron a la publicación del productor. Según contó Del Solar, después de un 2022 muy seco, en lo que va de 2023 en esa zona llovió 123 milímetros. Apuntó que lo normal es que, desde enero, para esta época en realidad se llueven contabilizados 400 milímetros.

LA NACION