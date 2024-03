Escuchar

En medio de las fuertes lluvias que azotan a varias regiones del país, un productor agropecuario de Salta compartió el estado en que quedaron los caminos municipales que tiene que transitar todos los días. A través de una serie de videos que publicó en la red social X, Sergio Parra reflejó el estado en el que quedaron tras una fuerte tormenta y cómo esto también repercute en el desarrollo de la cotidianidad de su familia.

Hace dos días, el productor tabacalero de la localidad de Cerrillos de esa provincia, publicó las primeras imágenes mientras caían las lluvias y la corriente invadía el paso. “Va a estar difícil mañana para sacar a los chicos al colegio. Literalmente aislados y nadie vendrá a arreglar ningún camino”, alertó en la primera secuencia, donde se lo ve transitar con un tractor por un camino que se mimetiza con un río.

En conversación con LA NACION, Parra explicó que el daño principal se dio en “caminos que conectan dos municipios”. En rigor, el hecho sucedió en un camino cercano a la ruta 49 de la provincia, donde contó que los caminos internos sufren un estado de deterioro acelerado que se agudiza con las lluvias. “Todos los días salimos por ahí al pueblo y [los chicos] van a la escuela”, precisó. Añadió que hay otros caminos municipales internos que permiten la salida de varias fincas del sector que están en la misma.

“La ruta 49, de vez en cuando viene vialidad provincial y la arregla. En noviembre vino y la arregló, pero ya hace un par de meses que no viene. Los caminos municipales no los arregla nadie; de los municipios no se hace cargo nadie, nunca. Los terminamos arreglando nosotros, siempre. El resto, lo que son rutas provinciales, a veces las arreglan, pero ahora llevan un par de meses sin hacerlo. Las rutas nacionales, como la ruta 68 y sobre todo la 51 están teniendo infinitos problemas y no se dan abasto con los arreglos; entonces las rutas provinciales quedan sin arreglos”, resumió.

En una imagen donde se puede ver en un enorme agujero, de manera irónica, lanzó: “Los caminos de la producción”. Los problemas, deslizó, también lo tienen sus hijos que van a colegio todos los días y tienen que circular por el camino. “Un unimog [vehículo multipropósito] voy a comprar para llevar a los chicos”, dijo. Aunque en principio, el tractor sería la solución, dijo a este medio, termina siendo todo un drama salir con la maquinaria. “El camino que lleva de un campo al otro. Que llevaba en realidad. Va a estar duro para dejar todo en condiciones”, precisó.