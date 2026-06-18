Una consignataria prepara una gira por Buenos Aires con remates, jornadas a campo y ventas de genética

Impulsada por buenos precios para la hacienda y un creciente interés de los productores por incorporar genética, la actividad ganadera mantiene un intenso ritmo comercial. En ese contexto, Alfredo S. Mondino anunció una gira que recorrerá distintos puntos de la provincia de Buenos Aires entre este mes y julio, con ferias, remates televisados y ventas de reproductores que culminarán en la Exposición Rural de Palermo.

Según informó la consignataria, el cronograma incluirá actividades en Olavarría, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Tandil, Vedia y Palermo, con propuestas orientadas tanto a la comercialización de hacienda como a la difusión y venta de genética bovina. La agenda comenzará el próximo 22 de junio en Olavarría, donde se realizará la tradicional feria mensual en las instalaciones de la Sociedad Rural local. Allí se prevé la venta de más de 1000 cabezas entre gordo, invernada y cría, mediante una modalidad presencial desde corrales y pista, con transmisión en vivo a través de plataformas digitales.

La actividad continuará el 23 de junio en Tres Arroyos con un Día de Campo organizado por Rústicos, en la previa de una nueva edición de Rústicos Premium. Según detalló la firma, la concentración se realizará en una estación de servicio ubicada sobre la ruta nacional 228 y permitirá a productores y compradores observar parte de la oferta genética que luego será comercializada en remate.

Remate de la consignataria en Bahia Blanca Mondino

Uno de los puntos centrales del recorrido tendrá lugar el 24 de junio con la cuarta edición del Especial Remate del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro se realizará en el Club de Golf Palihue, en Bahía Blanca, y será transmitido por Canal Rural.

Según indicó la consignataria, la propuesta incluirá el tradicional Faenar TV y la venta de lotes de invernada y cría, con participación de productores de distintas zonas del sudoeste bonaerense.

Dos días más tarde, el 26 de junio, se llevará adelante la octava edición de Rústicos Premium 2026 en Posta Natural, en Tandil. La venta comenzará a las 14 y será transmitida en vivo por Canal Rural.

De acuerdo con la información difundida por la firma, la oferta estará integrada por 50 toros Angus PP y PC, negros y colorados, aptos para vacas y vaquillonas. También se pondrán a la venta alrededor de 400 vientres PC, MAS y generales, entre animales paridos, preñados y para servicio.

Según destacó la consignataria, el remate es organizado por Sergio Amuchategui y tendrá el martillo de Alfredo S. Mondino. La empresa señaló que se trata de una de las ventas de genética que forma parte del calendario anual de actividades de Rústicos.

Remate en la feria de Olavarría Mondino

La gira continuará el 30 de junio en la Sociedad Rural de Vedia con el inicio de la temporada de remates de alta genética junto a la Cabaña La Paz de Werthein.

Según precisó la firma, la oferta estará conformada por 60 toros Angus PP y PC, incluidos reproductores aptos para vaquillonas; 70 vaquillonas PP y PC preñadas y para servicio; y otras 100 vaquillonas PC paridas y con servicio. Además participará la Cabaña Las Catalinas con un lote de 50 vaquillonas MAS próximas a parir.

El remate será presencial y también podrá seguirse vía streaming. Según indicó la consignataria, contará además con el auspicio de la Asociación Argentina de Angus.

La actividad en Vedia continuará al día siguiente, el 1° de julio, con la tercera edición del Especial Remate de Vacas, que se realizará en el marco del programa Faenar TV y será transmitido por Canal Rural.

De acuerdo con la empresa, la venta estará orientada a vacas vacías y vacas de negocio, además de lotes preñados y animales con cría al pie. La consignataria señaló que este espacio busca generar una alternativa comercial específica para esa categoría.

Remate de Rústicos Premium Mondino

El cierre de la gira está previsto para el 21 de julio en la Exposición Rural de Palermo. Según informó la firma, allí se realizará una nueva edición de su remate especial en el predio de la Sociedad Rural Argentina. La consignataria indicó que la jornada contará con la participación de autoridades de la Sociedad Rural Argentina y de la Asociación Argentina de Angus, además de productores, cabañeros y operadores vinculados a la actividad.