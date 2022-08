Una entidad del campo pidió un tipo de cambio único

“La historia económica argentina nos demuestra que, con un sistema cambiario no competitivo, la inflación no ha podido nunca ser controlada. Se controla con más producción y, por supuesto, con la estabilidad fiscal en las cuentas públicas”.

Así se refirió Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, en su discurso de apertura del 5° Congreso que la entidad cooperativista realizó en la Universidad Católica Argentina (UCA), bajo el lema “Alimentos para Argentina y el mundo: un desafío del cooperativismo”. En tanto, Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, admitió en el lugar que el “dólar soja” lanzado por el Banco Central (BCRA) para que se venda más “no fue efectivo”. Reconoció: “No estamos teniendo liquidaciones, con lo cual, nosotros debemos tomar cuenta de eso y reconfigurar o reformular esta herramienta”.

Para Iannizzotto, “el sistema cambiario, indudablemente no ha podido reflejar las necesidades productivas del país, ni a nivel de exportación ni de importación”.

“¿Hasta qué punto vamos a llegar con este sistema que nos lleva a un empobrecimiento y paralización del país? Debemos orientarnos hacia un sistema cambiario único, hacia un sistema de competitividad de nuestro sistema cambiario”, indicó.

Por otra parte, aseguró que no se puede “seguir gobernando con circulares del Banco Central, con decretos y con medidas aisladas”.

“Necesitamos políticas de Estado, necesitamos políticas que integran el sector público y el sector privado. Es la llave que necesitamos para poder solucionar algunos de los problemas que tenemos. No tenemos políticas públicas, no es una sensación, es una realidad y una evidencia”, afirmó, luego de enumerar una enorme cantidad de leyes “que hace años que están sumergidas en el Congreso como la ley de Emergencia Agropecuaria, la ley de fertilizantes, la ley de humedades, la ley del manejo del fuego, la ley de economías regionales, la red de warrants y la ley del Consejo Agroindustrial para fomentar las agroexportaciones”.

En ese contexto complejizado que atraviesa el país, remarcó que se debe establecer una política de Estado y que eso no puede demorarse más. “Este es el momento para implementar las medidas, necesitamos una política de cambio, una política que vaya hacia la producción, hacia el empleo y hacia el asociativismo. Necesitamos un cambio en el régimen fiscal. Tenemos que ser valientes y animarnos a tomar decisiones. Lo que hemos aplicado hasta ahora, que es el procedimiento de una política con una visión intervencionista estatista no ha dado resultados. No es una visión partidaria ni ideológica, es la evidencia que la sociedad está viviendo y que solicita tenemos que aplicar otras medidas, fundadas en un cambio en el régimen fiscal”, enfatizó.

En este sentido, reiteró no avalar los derechos de exportación (DEX). “Lo decimos con la firmeza, no apoyamos el régimen de retenciones porque no han dado ningún resultado. Manejémoslo con las realidades que tenemos. Debemos animarnos a cambiar el régimen fiscal sobre todo para las economías regionales, en donde las retenciones y los reintegros están haciendo un daño enorme en un sector productivo que tiene la posibilidad de dar empleo, que es clave hoy día. No hay país, si no hay empresas privadas que produzcan trabajo y empleo, no hay país si no hay un Estado que fomente el trabajo, que fortalezca el sector privado y fomente las instituciones”, señaló.

Por último, para Iannizzotto es fundamental que haya libertad, instituciones, más producción porque las necesidades alimenticias del país y del mundo son más urgentes que nunca. “En 2021, unas 828 millones de personas en el mundo padecieron hambre, es decir que el 10% de la población mundial necesita los alimentos que nosotros producimos. En la Argentina, según el Banco de Alimentos, se desperdician unas 16 millones de toneladas de comida al año, y en estos siete meses, el consumo de alimentos en la Argentina cayó casi un 6%. Son desafíos que tenemos por delante”.

La palabra del secretario de Agricultura

A su turno, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, admitió que hay que “ir pensando en salir del esquema de retenciones en el mediano plazo”.

“Estoy de acuerdo con que a mediano plazo empecemos ya a pensar como ir saliendo del esquema de retenciones. No vamos a salir en el corto plazo, vamos a ir saliendo en el mediano y en el largo plazo. El principal problema que tenemos como sociedad es la falta de confianza, nos miramos de reojo, no confiamos. Es ahí donde tenemos el principal obstáculo para que los sectores que representan a la producción y los que tenemos responsabilidades públicas nos pongamos de acuerdo en la decisión y construcción de esas políticas. La confianza no se impone, no se declama, sino que se construye a través de diálogo”, indicó.

“La mejor manera de construir políticas de Estado es construir programas y acciones que potencian todo el desarrollo productivo que quieran los sectores, de la mano de los sectores productivos involucrados. Los funcionarios estamos de manera circunstancial y de paso. Ahora, si las políticas que nosotros definimos para desarrollar y alentar esos sectores no están fuertemente respaldadas por esos sectores, no va a ser fácil para gobernar. La manera de construir políticas públicas es a través del diálogo, encontrando los consensos”, añadió.

En esa línea, el funcionario dijo que “ya no es la mirada del Gobierno” hacia el campo verlo como especulador. “En términos personales, estoy convencido que ya no es la mirada de Gobierno. No vamos a negar que el Gobierno necesite que el campo liquide sus granos. Pero en todo caso, lo que tenemos que generar son condiciones atractivas, condiciones de previsibilidad y tranquilidad para que el sector liquide, para que sea atractivo liquidar y para que ingresen divisas. Esa es la mirada que nosotros tenemos sobre este tema coyuntural. Y corriendo la mirada, no hay manera de que le vaya bien al país si al campo no le va bien”, afirmó.

Para Bahillo, el llamado “dólar soja” instrumentado por el Banco Central (BCRA) “no fue efectivo”. Dijo: “No estamos teniendo liquidaciones, con lo cual, nosotros debemos tomar cuenta de eso y reconfigurar o reformular esta herramienta. En eso estamos trabajando y a la brevedad vamos a ir dando respuestas. En cuanto a la mejora del tipo de cambio, los dirigentes de la Mesa de Enlace dejaron planteado claramente que el sector necesita una mejora en el tipo de cambio. Vamos a ver hasta dónde se puede dar respuesta. Nos piden una mejora en el tipo de cambio y nosotros estamos analizando esta situación. Veremos cómo avanzamos”.

Hoy, la Secretaría de Agricultura de la Nación marcó una ralentización de las ventas semanales de soja 2021/2022 al reportar operaciones entre el 11 y el 17 del actual por 256.400 toneladas, un 54,68% menos que las 565.800 toneladas comercializadas entre el 4 y el 10 de agosto. Ahora, el volumen total negociado ascendió hasta las 22.385.800 toneladas de la oleaginosa, un 19,74% por debajo de las 27.893.100 toneladas adquiridas entre la industria y la exportación a igual momento de 2021. Cabe recordar que la actual cosecha fue de 44 millones de toneladas, según la estimación oficial, un 4,35% menor que la producción del ciclo 2020/2021, de 46 millones de toneladas.