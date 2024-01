escuchar

Agrotoken cerró una segunda ronda de inversiones en US$12,5 millones y busca ampliar la gama de servicios agropecuarios en Brasil y la Argentina. Si bien la compañía está instalada desde el año pasado en el país vecino, comentó Eduardo Novillo Astrada, CEO y Cofundador de la plataforma global de tokenización de commodities agrícolas, tienen varios proyectos importantes entre manos con compañías relacionadas con el sector y la banca privada.

“Estábamos justo en el cierre de ronda, y Bunge Ventures apareció en el último momento. Fue muy positivo. Antes de cerrar, esperamos terminar el proceso con ellos para anunciar la finalización de la ronda. Estamos muy contentos porque nosotros siempre apostamos a tener a las traders grandes adentro de Agrotoken, no solo como inversiones, sino con el flujo de socios y participantes. Cuando las grandes traders sean parte del proceso y su flujo pase por Agrotoken es cuando creemos que vamos a hacer la diferencia”, explicó Novillo Astrada a LA NACION.

La compañía de tokenización de commodities había hecho la primera ronda Seed de US$5,5 millones hace un tiempo. Ahora cerró la ronda pre serie-A que incluye varios protagonistas del rubro. La firma, que lidera el expolista, es una de las más conocidas del sector.

“En 2023 nos posicionamos y nos replanteamos el negocio y lo estamos transformando en una empresa de infraestructura de tokenización de activos reales. Estamos con varios proyectos con empresas muy grandes para hacer tokenización de etanol, caña de azúcar, y proyectos de sustentabilidad. Nos estamos haciendo cargo de lo que generamos y, sin darnos cuenta, somos referentes mundiales de la tokenización de activos reales”, expresó.

“Uno va haciendo camino al andar, todo el tiempo es prueba y error. Lo pudimos hacer, pero la capacidad de adaptación y de cambio que tenemos dentro de la compañía y el aprendizaje de aprender rápido de los errores nos ha llevado a esto. Esto es ser parte de ser los primeros, porque no tenemos cómo copiarnos de alguien más para lo que estamos haciendo. Al revés, la gente nos llama para preguntarnos, nosotros vamos contando la experiencia que vamos teniendo, pero no tenemos mucho más que eso”, afirmó.

La firma está muy consolidada entre Brasil y la Argentina, aunque reconoce que la realidad del país vecino es muy diferente. “Entendimos muy bien salir de la Argentina por un tema regulatorio, político, después vino la gran seca. Fue un año difícil con el dólar agro, dólar soja y sobre todo para lo que hacíamos nosotros, porque no había ningún tipo de claridad ni estabilidad en precios. Para nosotros es muy importante que el token tenga transparencia, seguridad. Por el lado de la Argentina fue un año difícil y vemos para adelante un futuro muy bueno en la Argentina. Por eso, entendimos de ir a Brasil rápido”, acotó.

La esperanza es que el 2024 sea “políticamente favorable” para la actividad dentro de la Argentina. Contó que desde el año pasado se instaló en Brasil, donde impulsan fuertemente la plataforma. “Tomamos la decisión de irnos a Brasil e instalar nuestras oficinas, y hacer base para que tenga más operación Brasil que la Argentina, a finales de año pasado, cuando pasó la cosecha récord allá”, dijo. Los vecinos son los principales exportadores del poroto de soja, maíz, carne, pollo, café y azúcar, según enumeró Novillo. “La tokenización de activos reales es un hecho, no va a no pasar, va a ir más lento o no, dependiendo de las regulaciones de los países. Brasil en eso está más adelante de todo: va a ser el país número uno con una economía tokenizada. Ya está todo el sistema financiero digitalizado”, explicó.

La compañía trabaja allá en otros proyectos. Tienen charlas con el Banco Central de Brasil, CVM -Comisión de Valores de ese país-, BASF, entre otros. “Para nosotros va a ser un gran año en todo sentido. Estamos cerrando cuentas muy grandes”, adelantó.

El empresario sostuvo que el productor agropecuario, normalmente, es el que más tarde llega a estas tecnologías y quienes los acercan son los comercios en quienes confían. “Los que van a adoptar estas tecnologías son las industrias, porque bajan costos y va a hacer las cosas más eficientes, transparentes. Le va a dar más oportunidades a sus clientes que son los productores, de tener mejores financiaciones y ellos también van a tener más garantías para financiarlos de una forma más segura y transparente. Esto va a hacer bajar los costos del canje. Al productor le cuesta más tomar decisiones tranqueras para afuera, sobre la comercialización de granos o pagos digitales. Nosotros nos comunicamos como un canje digital, una alternativa o mejora de lo que es el E-Cheq”, aclaró.

La Pre-Serie A contó, además, con la participación de Visa, líder mundial en pagos digitales, brindando su apoyo y compromiso con la innovación de activos digitales y soluciones de pago disruptivas. Otros inversores que también participaron son: Borderless Capital, Xperiment Ventures, Beagle Capital, Barn Investimentos VC, MatterScale Ventures, BYX Ventures, Newtopia VC, OCTAVA, Capitallab VC y Christophe Groh.