Un violento fenómeno con mucho granizo mató a decenas de animales y dejó graves daños

SANTA FE.- Una inesperada caída de granizo mató varias decenas de animales de granja en el establecimiento “La Bernavela”, ubicado en el lote 116, lindante con el Paraje Km 29, 18 kilómetros al sur de la localidad de Fortín Olmos, departamento Vera, y a 326 kilómetros al norte de esta capital.

“El fenómeno nos sorprendió a las 6.20 de este jueves. Se escuchaban algunos truenos, había refucilos pero diría que de la nada, sin que lloviera, comenzaron a caer piedras. Fueron 15 minutos de muchísimo ruido y daños. Porque la cantidad y el tamaño del granizo no solo mató animales sino también destruyó una parte importante de nuestra vivienda”, comenzó su relato a LA NACION Mariela Martínez, integrante de la familia que forman sus padres, su hijo y una hermana.

“Las piedras eran de un tamaño similar o superior a un huevo de pato. Se imaginan lo que pasó con los animales chicos. No solo dejó sin vida a decenas de ellos sino que después comenzamos a observar otro tanto con serias lesiones, muchos de los cuales tendrán que ser sacrificados”, apuntó. Martínez comentó que el lugar es lo que se conoce como una granja destinada a la cría de animales de corral, que sirve para provecho propio o para la venta a terceros. “Es nuestra forma de vida en esta parte del norte santafesino”, indicó.

Fuerte granizada en la zona de Fortín Olmos, Santa Fe

Añadió que la granja tenía hasta esta mañana unos 350 animales, entre gallinas, patos, gansos, corderos, cabras y gansos. Pero cerca de un centenar ya no están, porque la mayoría murió y los demás quedaron malheridos y quizá no se repongan o serán sacrificados. “A eso hay que agregarle los que no aparecieron durante la jornada y no sabemos dónde están y cómo están”, resaltó.

“A los animales que no mató los dejó malheridos, algunos con el cráneo hundido, otros con patas quebradas y muchos con golpes y escoriaciones. Realmente, nunca nos pasó algo así”, insistió.

Impacto

Martínez señaló luego que, además de los daños ocasionados a la producción animal, la magnitud de la granizada impactó con fuerza sobre la vivienda familiar, a la que le provocó importantes daños en la estructura, especialmente en el techo. “Ahora estamos tratando de resguardar parte del mobiliario y otros enseres porque si sigue lloviendo van a aumentar los daños”, amplió.

“Las piedras eran de un tamaño similar o superior a un huevo de pato", dijo Martínez Gentileza

No obstante, aclaró que ningún integrante de la familia sufrió lesiones. No ocultó el fastidio por lo sucedido. “Sentimos muchísimo lo que nos pasó, sobre todo por los animales que con mucho esfuerzo y sacrificio criamos. Vivimos de esta actividad, así que hay que enfrentar el daño y seguir”, remarcó.

En tanto, esta tarde, se reportaron daños por granizada y fuerte viento en lotes de maíz y girasol en campos entre Videla y San Justo, en el centro de la provincia. Según informes de técnicos agropecuarios, el fenómeno ocurrió cerca de las 10, impactando en los distritos Colonia Angeloni, Videla y San Bernardo, aunque con desigual impacto en diferentes sectores.

Lisandro Angeloni, del INTA San Justo, explicó a AireAgro que “los daños se concentraron en una franja que cruzó de este a oeste esa región. A una distancia de 100 metros, en algunos campos cayeron dos piedras y en otros hizo un desastre”, detalló.

Finalmente, otros perjuicios se reportaron en el centro-oeste. El caso más notorio es el de Ataliva, departamento Castellanos, donde la lluvia y la intensa granizada generaron inconvenientes en viviendas del ejido urbano y se estima que cuantiosos daños la zona rural, que recién este viernes serán evaluados, si las condiciones meteorológicas facilitan el acceso a los campos por caminos de tierra.