Millones en juego: una jueza de Estados Unidos le abrió una puerta a Bioceres Crop Solutions en una dura disputa con un poderoso fondo

Una jueza que integra un tribunal de Nueva York, en los Estados Unidos, le abrió una puerta a Bioceres Crop Solutions (Biox) en una batalla judicial que esta compañía, nacida en la Argentina y desarrolladora de la tecnología de tolerancia a sequía en cultivos, entre otros negocios, mantiene con un importante fondo que tenía una acreencia y obtuvo una ejecución. En rigor, la magistrada Jennifer G. Schecter, del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, facilitó el camino de un discovery [obtención de pruebas e intercambio de información], lo que permitiría la posibilidad de que se revea la tasación de un activo que estaba en garantía y había sido valuado en mucho menor dinero en una instancia anterior tras una presentación de Jasper Lake Ventures One LLC y otros tenedores. Ese conflicto judicial repercute, de acuerdo con expertos en la actividad, en lo bajo de su acción: en el Nasdaq ronda los US$0,24, muy lejos de los US$16 que en el mercado cotizó en noviembre de 2021.

La disputa judicial tiene como antecedente un default técnico, recordaron fuentes del mercado al tanto del caso, en el cual había incurrido Bioceres Crop Solutions. No pagó una cuota de una deuda total que trepa a los US$110 millones. Tras el incumplimiento, Jasper Lake Ventures One LLC pidió el embargo de los activos que estaban en garantía. Ahí entró en escena la empresa de tecnología agrícola ProFarm, que la compañía argentina había comprado por unos US$240 millones en marzo de 2022. La sorpresa, contaron las fuentes al tanto del caso, fue que el fondo logró en otra instancia judicial una valuación de esa empresa por menos plata: unos US$15 millones, lejos de lo que había abonado Bioceres Crop Solutions.

Esta situación disparó que se acrecentara la pelea en la justicia norteamericana. Es decir, mientras el fondo “aceleraba” la deuda y avanzaba sobre la garantía por un monto menor al que había comprado la firma argentina, la misma Biox buscaba defender su postura. En rigor, en un momento esta empresa llegó a acercar al fondo una propuesta, vía terceros, para ofrecerle US$110 millones. Respondieron que no, contaron. Biox fue a la Justicia contra Jasper por la forma en que se subastaron y ejecutaron activos. Puso la lupa sobre la palabra razonabilidad y apeló al respecto al artículo 9 del Código Comercial.

El caso impactó en el mercado Bioceres Crop Solutions Corp.

Ayer, la magistrada Schecter escuchó a las partes. Rechazó planteos de la compañía y, a la par, dejó la puerta abierta para que las partes vayan al discovery en medio de las objeciones que la compañía venía realizando sobre los criterios de la ejecución hipotecaria y el valor.

En el mercado algunas fuentes interpretaron que, con este discovery, si avanza un eventual revalúo se supone que este será hacia arriba. “Es algo positivo para la firma”, interpretaron en el mercado sobre ese proceso. Y haciendo eco del valor de la acción indicaron: “Todo lo que pasa con el valor de la acción tiene que ver con el conflicto judicial en Estados Unidos”.

En marzo de este año, la firma había informado un rojo de US$189,9 millones para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, que cubrió el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2025. En ese momento, su CEO, Federico Trucco, vinculó la situación al conflicto con el mencionado fondo internacional. Vale recordar que Bioceres Crop Solutions había discontinuado a ProFarm de sus activos, lo que impactó en su momento en el resultado.

La firma desarrolló la tecnología de tolerancia a sequía Bioceres

Trucco en ese momento había apuntado: “Queremos ser directos con nuestros accionistas: no creemos que el proceso de ejecución se haya llevado a cabo en términos comercialmente razonables, y estamos impulsando activamente todas las acciones legales disponibles, incluidas contrademandas. Hemos reservado todos nuestros derechos en este asunto”.

En tanto, en septiembre pasado la compañía anunció sus resultados financieros para el cuarto trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2026. Se destacó, como informó este medio, el regreso a un EBITDA positivo. El Ebitda ajustado pasó de -US$9,6 millones a +US$0,6 millones en el trimestre. Fue después una baja de gastos y reestructuración.

Los ingresos fueron de 55,9 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2026, “prácticamente estables con respecto al año anterior”. Un crecimiento del 36% en el rubro de nutrición de cultivos compensó la disminución de los ingresos en protección de cultivos y el impacto de la reestructuración del negocio de semillas, habían explicado. La empresa que empuja el negocio es su controlada Rizobacter, referente en microbiología agrícola.