Uno de los líderes del maní se mete en un importante negocio del maíz

La empresa cordobesa Prodeman, uno de los principales jugadores de la industria manisera argentina, avanza con la construcción de una planta para procesar maíz y producir sémolas y harinas, un proyecto con el que buscará ampliar su negocio hacia nuevos segmentos de la industria alimenticia. No trascendió el monto de la inversión.

La nueva unidad industrial se levanta en General Cabrera, Córdoba, y, según informó la compañía, entrará en funcionamiento en enero de 2027. Tendrá capacidad para procesar 150 toneladas diarias de maíz, equivalentes a unas 3000 toneladas mensuales de sémolas y harinas, con posibilidad de duplicar ese volumen en una etapa posterior.

El emprendimiento contempla una nave industrial de más de 2000 metros cuadrados, la incorporación de equipos de molienda de última generación y un sistema de procesamiento automatizado. Actualmente la obra transita una segunda etapa, centrada en la construcción de silos para almacenamiento de materia prima y espacios destinados al producto terminado.

La inversión forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, históricamente enfocada en el maní, que ahora busca ampliar su cartera de productos mediante el agregado de valor a otros cultivos. En una fase posterior, además de harinas y sémolas, la firma prevé avanzar en la producción de snacks y otros alimentos derivados del maíz.

“La innovación forma parte de nuestra identidad. Después de más de cuatro décadas seguimos apostando por nuevas oportunidades de crecimiento, incorporando tecnología y generando mayor valor agregado a partir de la producción agroindustrial”, señaló Gustavo Cavigliasso, integrante del directorio de Prodeman.

Gustavo Cavigliasso, integrante del Directorio de la compañía

La iniciativa se suma a otro proyecto que la empresa desarrolla en paralelo: una nueva planta para elaborar productos de consumo bajo su marca Maní King. Esa instalación tendrá una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados y permitirá ampliar la producción de maní tostado, frito, garrapiñadas, pastas de maní y snacks.

Según explicó la compañía, la decisión responde a que la actual planta de alimentos elaborados opera al máximo de su capacidad instalada. La nueva infraestructura también permitirá mejorar la gestión de alérgenos y reducir riesgos de contaminación cruzada, un aspecto relevante para abastecer mercados externos y segmentos de mayor exigencia. Durante la construcción de ambas plantas trabajaron de manera indirecta unas 80 personas, de acuerdo con datos difundidos por la empresa.

Cavigliasso destacó que esta inversión forma parte de la estrategia de crecimiento y diversificación. “Después de más de 40 años de trayectoria, buscamos seguir agregando valor a la producción agroindustrial incorporando nuevas categorías de alimentos. El maíz representa una oportunidad para ampliar nuestro portfolio, aprovechar capacidades industriales y desarrollar nuevos negocios con una mirada de largo plazo”, observó.

Prodeman es una empresa familiar con base en Córdoba dedicada a la producción, procesamiento y exportación de maní. Además de abastecer a mercados internacionales, desde 2010 desarrolla la marca Maní King para el mercado interno.

La inauguración de la planta está prevista para enero de 2027

Cavigliasso dijo, además, que la nueva producción está pensada para ambos mercados. “En definitiva, nuestro norte como empresa en todo lo que hacemos tiene como objetivo llegar al mundo a través de las exportaciones”, destacó.

En rigor, la incursión en el procesamiento de maíz representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación que Prodeman viene desarrollando en los últimos años. Si bien la empresa construyó su liderazgo sobre la producción y exportación de maní, fue ampliando su negocio con la elaboración de alimentos bajo la marca Maní King, inversiones en logística y proyectos de economía circular para aprovechar los subproductos de su actividad industrial.

La compañía también avanzó en iniciativas para agregar valor más allá de la producción primaria. Entre otras inversiones, desarrolló una planta de generación de energía a partir de biomasa obtenida de la cáscara de maní y una fábrica de ecoladrillos elaborados con residuos del proceso industrial. Con la apuesta por el maíz, busca extender esa lógica hacia una nueva unidad de negocios vinculada a la industria alimenticia.