Vaca, pollo y cerdo: las tres carnes que tienen un enorme potencial para generar más divisas y empleos

Escuchar

Pese al enorme potencial que tienen las tres principales carnes en la Argentina, la falta de acompañamiento de políticas económicas de los últimos años y de financiamiento, llevó a un estancamiento en el sector y a perder oportunidades de crecimiento.

Así coincidieron José Lizzi, de la Comisión de Ganadería de CREA; Daniel Fenoglio, presidente de la Federación Porcina; y Joaquín de Grazia, representante de Granja Tres Arroyos, durante la jornada ganadera “El campo es mucho más que campo”, organizada por la Comisión de Carnes y los consejeros de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en la Exposición Rural de Palermo. En este evento, uno de los más concurridos del martes, los especialistas destacaron la necesidad de una visión estratégica, acuerdos intrasectoriales y un fuerte respaldo financiero y estatal para aprovechar el enorme potencial del país y alcanzar su máximo desarrollo.

“Hay capacidad para hacer mucho más en el sector, pero para eso debemos plantearnos desafíos verdaderamente interesantes, enfocándonos en la eficiencia global y la facturación del sector, que es lo que en definitiva permitirá un mayor desarrollo en toda la cadena”, sostuvo Lizzi. Esto se da en un contexto en el que la ganadería bovina se encuentra “estancada” en 14.000 a 16.000 millones de dólares de facturación desde 2011, con una eficiencia de 54 a 56 kilos res con hueso por cabeza. En comparación, países como Australia buscan duplicar la facturación del sector y han logrado casi 90 kilos res con hueso por cabeza.

“Hay mucho por hacer en términos de mercado, inversión y generación de divisas. Podemos aumentar los empleos en la cadena de 470.000 a 600.000″, agregó.

Para Lizzi, alcanzar estos objetivos requiere ponerse de acuerdo dentro de la cadena y definir metas comunes de desarrollo, dejando de lado la visión a corto plazo y planteando objetivos estratégicos. Además, destacó la necesidad de un mayor apoyo por parte del Estado.

José Lizzi, de la Comisión de Ganadería de CREA Ricardo Pristupluk

“Durante mucho tiempo tuvimos regulaciones de precios y cierres de exportaciones, y la discusión se centraba en el desarrollo del sector y del país versus el consumo interno de carne. Esta dicotomía no debería existir, ya que si no se desarrolla el sector, el mercado interno consumirá cada vez menos carne. Actualmente, hemos pasado de 50 a 45 kilos de carne per cápita porque el sector se ha reducido en comparación con el crecimiento de la población. Sin un desarrollo sostenible a largo plazo, esta tendencia se acentuará, y con las políticas que hemos tenido, ese desarrollo no llegará”, sostuvo.

El representante de la carne bovina también destacó la necesidad de establecer estímulos y motivaciones para mejorar la eficiencia en el destete, aumentar la ganancia de peso, optimizar toda la cadena, y vender más y mejor. “Necesitamos tener dos o tres objetivos de largo plazo y algunas políticas aseguradas”, dijo. De esta manera, concluyó, mejorando todas las eficiencias, la Argentina podría producir y exportar casi un 50% más en cinco a seis años, alcanzando 1,5 millones de toneladas en exportaciones, lo que representaría entre 8000 y 10.000 millones de dólares en divisas.

“El productor necesita ver que esto avance más para creer y entender hacia dónde debe dirigirse. Las decisiones son a largo plazo. Modificar un sistema de producción ganadero lleva mucho tiempo. Por eso, es absolutamente necesario tener una mirada estratégica que incluya políticas de Estado y acuerdos internos dentro de la cadena para saber hacia dónde dirigirse”, finalizó.

Conversión

Una situación similar se vive en el sector aviar, donde De Grazia destacó que la carne de pollo “todavía tiene mucho más potencial para expresarse en Argentina, especialmente en la provincia de Entre Ríos, que produce el 50% de los pollos del país. En esta región, aún falta tecnología para implementar una avicultura de precisión que podría reducir la conversión de alimento en 100 gramos y aumentar el peso en 200 gramos”.

Daniel Fenoglio, presidente de la Federación Porcina Ricardo Pristupluk

Para lograr esto es indispensable contar con respaldo financiero. “Necesitamos apoyo de los bancos para expandir la crianza de precisión en dos millones de metros cuadrados, lo que implica instalar 1000 galpones de 2000 metros cuadrados cada uno, con un costo de US$300.000 por galpón. En países como Brasil y Estados Unidos, este tipo de crecimiento se financia con créditos”, afirmó.

De Grazia también señaló que no hay mucho margen para aumentar la cantidad de pollo destinado al mercado interno, ya que los 45-50 kilos de carne aviar que se consumen por persona son casi el límite. Sin embargo, sostuvo que sí se podría incrementar la producción para exportación. En la actualidad, el mercado total de exportación de productos avícolas es de 15 millones de toneladas, y la Argentina sólo aporta 200.000 toneladas. “Con un crecimiento anual acumulativo del 4%, en cinco años podríamos aumentar nuestra producción en un 30%, alcanzando 600.000 toneladas, lo que representaría 1200 millones de dólares en exportaciones”, señaló.

Joaquín de Grazia, de Granja Tres Arroyos Ricardo Pristupluk

Tranqueras adentro

El sector porcino también vive un momento de enorme oportunidad, según Fenoglio, quien indicó que la producción mundial de carne porcina está en declive, lo que abre un espacio para el crecimiento de la Argentina.

Para aprovechar esta oportunidad, es fundamental mejorar las condiciones macroeconómicas. “Lo que necesitamos es que la macro del país ande bien, tener un solo tipo de cambio. Tranqueras adentro, los productores porcinos hacemos las cosas bien, tenemos índices de producción similares al resto del mundo, somos muy competitivos, y si se acomoda la macro no necesitamos nada especial”, dijo.

No obstante, Fenoglio aclaró que el sector necesita un ajuste en el IVA. “En 2017 lo bajaron al 10,5%, pero los costos están prácticamente al 21%, o sea que el promedio es del 19 al 20%”, explicó y agregó: “El IVA es un impuesto neutro, que es igual para la compra y para la venta, pero en el caso del cerdo no lo es, y esa es la mayor traba que hoy tiene el sector para seguir invirtiendo y tener rentabilidad”. Otra medida requerida por el sector es la eliminación de las retenciones, que hoy son del 5%.

El consumo de carne porcina en la Argentina está rondando los 18 kilos por persona/año, lo que marca un importante crecimiento si se tiene en cuenta que hasta hace 15 años era de tres kilos. “Este es el sector que más ha crecido, y tenemos un plan de crecimiento para llegar a unos 25 kg por año si se acomoda la macroeconomía”, ponderó el dirigente.

Temas ActualidadCarnes