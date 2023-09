escuchar

Luego de tres temporadas de sequía y un 2023 en el que tampoco abundan las lluvias, muchos productores se quedaron sin pasto ni reservas y sacan hacienda a las banquinas de rutas, caminos y calles para aprovechar el forraje disponible allí. Pero es una práctica muy peligrosa, que puede dar lugar a hechos muy graves, según alerta un informe de la consultora AZ-Group.

Para Estanislao Quiroga, especialista ganadero de la consultora: “Llegamos a principios de la primavera luego de un invierno seco y las vacas de cría llegan con condición corporal pobre a la temporada de servicio. Si esa condición corporal está por debajo de 5 de la escala de 10 se empieza a comprometer la preñez”. Entonces, dijo, es imperativo que las vacas ganen peso durante el servicio para asegurar un buen porcentaje de concepción.

Si no hay pasto en el campo, algunos criadores sacan las vacas a la banquina con un cuidador o con una instalación precaria de boyero eléctrico. Pero eso no soluciona el problema. “Una banquina que se come en esta época provee más o menos el equivalente a tres rollos de mala calidad cada 500 metros. Puede ser un soporte para aliviar un desbalance forrajero, pero de índole más psicológica que otra cosa”, indicó Quiroga.

Ante la falta de pasto, muchos buscan alimentar el ganado en banquinas o caminos

Según se indicó, por ejemplo, 500 metros de banquina cada 5 días son alimento para 20 vacas, con un enorme riesgo vial. “Si muere una persona por chocar con un animal fuera de sitio no hay rollo, ni preñez, ni rodeo que lo solucione. Una vida humana vale más que 10.000 terneros”, enfatizó el profesional.

“En vez de pastorear banquinas, vean si pueden conseguir rollos; 500 metros de banquina son solo tres rollos”, insistió. “En última instancia, vean de negociar con las autoridades si se puede enrollar el forraje de la banquina, pero no saquen la hacienda a la calle, que no soluciona el problema y el riesgo para el prójimo es enorme”, alertó. Si se produce un accidente por animales sueltos, la responsabilidad siempre es del propietario de la hacienda. En un eventual juicio, será declarado culpable, señaló. “De hecho, para los que tienen campo sobre rutas existe el seguro de estampida que cubre al productor si se le sale un animal a la calle, pero esta póliza no cubre los animales pastoreando en la banquina”, concluyó Quiroga.