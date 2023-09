escuchar

Frontal, sin vueltas y con un mensaje contundente, el exjugador Oscar Ruggeri habló de la realidad del país, las elecciones y hasta el campo. Fue en ESPN2, donde dejó fuertes definiciones.

“Con todo el campo que tenemos no podemos estar fundidos, tenemos que estar bien, este es un país espectacular, tiene que estar allá arriba de todo”, señaló el exjugador en el ciclo de Sebastián ‘Pollo’ Vignolo.

En otro tramo insistió sobre el agro: “Nos envidian todos con el campo y no podemos arrancar”. Luego se refirió al próximo debate presidencial. Señaló que se va a poder “escuchar a los tres [por los que tienen más chances de ganar, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei]” y después votar por el que se quiera.

Ruggeri reclamó que “las cag...” que hacen los políticos las “paguen con sus bienes, con sus cosas”.

“Vas a Europa, Qatar, la gente va en la calle, sonríe, todos contentos. Nosotros acá agazapados, si te van a chorear. Estás triste porque tenemos que pagar este impuesto, el otro impuesto, porque no llegás a fin de mes”, indicó.

Después volvió sobre el campo: “La gente del campo, si ustedes les sacan los impuestos, los dejan de asfixiar, la gente de campo invierte”.

Ruggeri insistió a los políticos: “No regalen más la plata, mérito, hay que trabajar”. Y pidió: “Pongan empresas, que la gente trabaje, se gane el suelo y va a comprar lo que quiere”.

En otro momento habló de la inseguridad. “Todos los días mueren tres, cuatro, cinco, seis personas, porque unos pibes hicieron pa!, te tiran un tiro de la nada y se van corriendo como si nada”.

Además de Ruggeri, otros deportistas se refirieron recientemente al campo e hicieron pedidos por el sector. Pasó, por ejemplo, en el último Congreso Internacional de Maíz que se hizo en Paraná, Entre Ríos. Allí disertaron el piloto de automovilismo Mariano Werner y los futbolistas Roberto “Pato” Abbondanzieri y Leonardo Ponzio.

“El sueño que tenemos es que los mismos que nos gobiernan no nos vean una contra. En Brasil, sin importar el partido político que esté, el campo sigue funcionando. En Paraguay y Uruguay el tema de retenciones es diferente. Queremos que no vean al campo como un enemigo, que se vea diferente, porque vamos todos para el mismo lado, salvo algunos”, dijo Ponzio.

En este contexto, Abbondanzieri indicó: “El campo es una fuente importantísima para el ingreso de nuestro país y mientras siga de la misma manera vamos a seguir teniendo un gran país productivo impresionante en muchas zonas. No sé si está la guerra de la ciudad hacia el campo, pero con muchos de los que puedo hablar en privado veo que entienden que hay que hacer un trabajo comunitario entre el campo y el país, para que pueda seguir produciendo y podamos achicar la brecha, y que puedan devolver algo al campo, porque hay muchas cosas que hacer”.

Agregó: “Necesitamos ese gesto, como lo están diciendo, no sé quién va a ser el próximo presidente, pero sería lindo que nosotros podamos sacar lo que tenemos guardado y poder invertir en nuestro país; que del otro lado tengamos el gesto de que nos devuelvan algo, como el impuesto a las Ganancias. Que nos devuelvan cosas porque cuando hacemos los números, duele... Molesta. A mí no me molesta invertir en el país, pero que me den la posibilidad de seguir creciendo como productor. Si a mí no me dan la posibilidad de poder invertir y que no me van a cobrar más impuesto a las ganancias, o que voy a comprar un departamento y no me vas a cobrar ese impuesto, o lo que fuese, podríamos cambiar nuestro estilo de vida. Hasta que no suceda eso no vamos a poder seguir creciendo”.

Werner ponderó: “No hay mejor gente que en el campo: ponen pasión y trabajo. Con todos los palos en las ruedas que le ha puesto el Gobierno siguen y siguen apostando, deseo que en algún momento eso se dé vuelta, porque es un motor que funciona”.