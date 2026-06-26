Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5921 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 18.800 animales, un 5,01% inferior a los 19.791 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 6,55%, al pasar de 3262,216 a 3475,904 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,87%, tras variar de 4056,419 a 3980,403 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 3,93% en el General y perdieron un 7,08% en el Novillo frente a los 3344,322 y a los 4283,842 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1164 cabezas, representaron el 19,71% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 por 4 lotes de 446 a 470 kg; $4500 por varios lotes de 470 a 521 kg, y $4300 con 549 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 437 kg; $3700 con 474 kg, y $3400 con 553 kilos.

El detalle de venta fue 1164 novillos; 1305 novillitos; 745 vaquillonas; 2007 vacas; 446 conservas, y 239 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5620 con 322 kg; $5200 con 353 kg, y $5000 con 391 y con 392 kg, y en vaquillonas, $5650 con 280 kg; $5000 con 351 kg, y $4550 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3475,904, mientras que el peso promedio general resultó de 449 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3980,403 con un promedio semanal de $4099,342. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3980,617 y el promedio semanal de $4099,110. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4116,355. Detalle de venta: 1164 novillos; 1305 novillitos; 745 vaquillonas; 2007 vacas; 446 conservas, y 239 toros. Base 125 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (35) Est. Don Braulio v. 16, 482 kg a $3400. Aguirre Urreta Jorge SA: (79) Corcira vq. 12, 429 a 2600; Planisferio vq. 14, 419 a 2300. Balcarce y Cía. SRL: (62) Puntana n. 14, 454 a 3600; 17, 476 a 3900; nt. 13, 418 a 3200. Blanco Daniel y Cía. SA: (587) Ancalo vq. 24, 427 a 2950; Badie vq. 18, 327 a 5450; 19, 280 a 5650; Campos de Vallimanca vq. 13, 417 a 2000; Desagro nt. 36, 333 a 5500; Enjonor nt. 28, 335 a 5600; vq. 17, 286 a 5600; Grupo D y V nt. 26, 412 a 4600; 26, 382 a 4800; Iturralde y Etchepare nt. 37, 451 a 4600; 37, 398 a 4900; Prosmar vq. 30, 356 a 4600; Baratcabal v. 27, 554 a 3300; Servis nt. 34, 394 a 4900; 24, 353 a 5200; Vissani n. 15, 443 a 4500; nt. 47, 425 a 4700.

Brandemann Consignataria SRL: (109) Agrop. La Totora v. 24, 468 a 3600; vq. 17, 408 a 4100; El Mate de Ameghino vq. 14, 388 a 4300; 13, 335 a 4500; nt. 12, 318 a 5600. Campos y Ganados SA: (60) González vq. 20, 338 a 4300. Casa Usandizaga SA: (135) Hapaypa vq. 21, 360 a 2100; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 15, 400 a 2600; 21, 424 a 2700; v. 25, 497 a 3100. Colombo y Colombo SA: (136) Agropecuaria Gaylo n. 15, 450 a 4400; Falco v. 20, 483 a 3400; Laguna El Ñandú n. 25, 496 a 4500; Quiroga nt. 33, 361 a 4900. Colombo y Magliano SA: (345) Agrop. La Criolla nt. 31, 409 a 4800; 14, 387 a 4900; 18, 391 a 5000; Estab. Agrop. Don Raúl nt. 18, 410 a 4670; Gabilondo vq. 17, 348 a 2650; Ganagrín Agrícola vq. 17, 378 a 2000; 19, 424 a 2200; Opargen n. 76, 447 a 4400; nt. 19, 406 a 4450.

Consignataria Blanes SRL: (31) Molina Gerstner n. 14, 506 a 3200. Consignataria Melicurá SA: (127) Grandio vq. 14, 422 a 2500; v. 17, 467 a 2600; 34, 512 a 2900. Crespo y Rodríguez SA: (77) Santopaolo n. 13, 475 a 4500; nt. 12, 477 a 4000; 15, 428 a 4600; El Indio de Juárez n. 13, 455 a 4400; nt. 16, 426 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (146) Chacon nt. 16, 410 a 4000; v. 67, 534 a 3100; La Victoria de Irizo y Roffo n. 56, 641 a 2500. Ferias Agroazul SA: (90) Consultora Agrop. nt. 40, 348 a 3500; Suc. Ubaldo v. 12, 521 a 2500.

Gahan y Cía. SA: (99) Cuevas n. 12, 440 a 4000; Damm de Cantero nt. 18, 434 a 3500; Suc. Arrastua nt. 13, 400 a 3800. Ganadera Salliqueló SA: (16) Invernoz vq. 14, 409 a 2350. Gananor Pujol SA: (45) Bonavita vq. 34, 321 a 2300. Goenaga Biaus SRL: (136) Martínez vq. 15, 420 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (37) Gogorza nt. 24, 406 a 4000. Harrington y Lafuente SA: (166) Arambarri nt. 18, 392 a 5000; De Lusarreta n. 27, 462 a 4000; vq. 13, 418 a 3500; Mammoliti nt. 12, 587 a 3700; Zumag vq. 14, 321 a 1500; 13, 392 a 2200; v. 16, 477 a 2800. Irey Izcurdia y Cía. SA: (81) Rouquaud Hermanas nt. 12, 405 a 4350; 15, 399 a 4500; 15, 380 a 4650. Jáuregui Lorda SRL: (118) Concha n. 16, 450 a 4600; nt. 17, 359 a 5000; Pourrain vq. 17, 410 a 2370.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (69) Bogliolo vq. 15, 341 a 2400. Lartirigoyen & Oromí SA: (95) Opargen n. 95, 443 a 4400. Madelan SA: (218) Blasfer n. 29, 470 a 4500; 12, 460 a 4600; Ciudadela vq. 13, 327 a 2200; Etchehoum vq. 13, 376 a 1900; Pilincho Norte vq. 14, 410 a 3800; 14, 360 a 4400; Pinteño vq. 17, 408 a 4100. Martín G. Lalor SA: (162) Cepacla vq. 15, 474 a 3700; Tellechea nt. 14, 340 a 3600; Valle de la Aguada v. 15, 431 a 2750. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (268) Ballester vq. 26, 463 a 3600; 28, 422 a 3900; Ganad. Verdes Pampas n. 22, 515 a 4500; La Lomada vq. 14, 465 a 3600; 15, 435 a 3700; 15, 407 a 3900; La Primavera n. 14, 491 a 4350; 13, 452 a 4450.

Monasterio Tattersall SA: (509) Agrop. La Criolla nt. 16, 402 a 4800; 17, 402 a 4900; 32, 385 a 5000; Agropecuaria Campo Alto n. 19, 480 a 3700; 19, 454 a 4600; Álvaro nt. 12, 425 a 4700; vq. 21, 391 a 4550; Bespa n. 14, 461 a 4400; nt. 18, 428 a 4600; 18, 396 a 4900; Campomax nt. 20, 322 a 5620; vq. 15, 296 a 5600; 15, 280 a 5700; Lanceta n. 13, 465 a 4100; Cien Olmos nt. 17, 434 a 4500; El Llorón vq. 37, 412 a 1700; Lindor v. 15, 527 a 3100; 13, 472 a 3300; Maguos nt. 24, 410 a 4700; María del Carmen n. 23, 448 a 3700; 16, 514 a 3800. Pedro Genta y Cía. SA: (91) Cessano tr. 15, 576 a 2570; Nard v. 35, 487 a 2200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (703) Agrop. La María Pilar v. 20, 575 a 2700; Agropecuaria Vidal vq. 18, 320 a 2400; v. 12, 513 a 3000; Benedetti-Cerbino n. 26, 484 a 4500; 14, 456 a 4520; Blasfer n. 53, 457 a 4600; De La Mano n. 12, 547 a 4000; v. 13, 776 a 2700; Delfinagro vq. 13, 332 a 4750; Grassetti nt. 17, 428 a 4450; Kuphal n. 14, 491 a 4500; La Fayuca v. 12, 638 a 2620; Lácteos Vidal tr. 22, 530 a 2600; v. 22, 434 a 2700; Lapadu v. 13, 480 a 3100; Molina Anchorena vq. 20, 384 a 4900; Puntana n. 44, 471 a 3500; 18, 454 a 3600; Puron v. 24, 479 a 3420; South Patagonian v. 13, 454 a 3200; Tiol n. 14, 512 a 4500; Urquiza Anchorena vq. 17, 368 a 4920; 15, 351 a 5000; 16, 338 a 5220; Zingira v. 22, 611 a 2570. Santamarina e Hijos SA: (100) El Sombrerito v. 33, 452 a 2500; Servimec nt. 32, 395 a 4500. Umc SA: (42) Ripoll vq. 14, 400 a 2400. Wallace Hermanos SA: (101) La Sara nt. 15, 413 a 4800; 14, 368 a 5150; Vázquez vq. 14, 417 a 2250.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (14); Gregorio Aberasturi SRL (12); Heguy Hnos. y Cía. SA (30); Nieva H. y Asociados SRL (25).