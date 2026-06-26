“Un verdadero equipo”: Nicolás Pino oficializó su fórmula para las elecciones de septiembre en la Rural

A poco más de dos meses de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina (SRA), el oficialismo terminó de definir su estrategia para intentar retener la conducción de la entidad. Nicolás Pino, actual presidente y candidato a renovar su mandato para el período 2026-2028, oficializó que estará acompañado por el ingeniero agrónomo Carlos Odriozola como candidato a vicepresidente y presentó la lista completa de Presencia Federal, el espacio con el que competirá en los comicios del próximo 9 de septiembre.

La presentación incluyó la nómina de dirigentes que integrarán la Comisión Directiva -en caso de ganar- y representarán a los 14 distritos del país, en un armado con el que el oficialismo busca consolidar su continuidad de la gestión.

Según informaron en un comunicado, Odriozola, productor agropecuario e ingeniero agrónomo, se desempeña actualmente como director de la entidad y coordina la Comisión de Carnes, uno de los espacios técnicos de mayor actividad dentro de la Rural. Con su incorporación a la fórmula, Pino apuesta por un dirigente con experiencia gremial y fuerte participación en la vida institucional de la SRA.

Al anunciar la fórmula, Pino destacó el trabajo que ambos vienen desarrollando dentro de la institución Camila Godoy

Al anunciar la fórmula, Pino destacó el trabajo que ambos vienen desarrollando dentro de la institución. “Siempre decimos que quienes formamos este grupo de trabajo en la Sociedad Rural Argentina somos un verdadero equipo. Carlos es una figura fundamental, ya venimos trabajando juntos desde hace tiempo y estoy seguro de que a partir de septiembre será el vicepresidente que la SRA necesita y merece tener”, afirmó.

Por su parte, Odriozola agradeció la convocatoria y aseguró que representa un desafío continuar el trabajo iniciado por la actual conducción. “Es un honor para mí poder ser parte de esta fórmula para seguir haciendo cada día más grande a la Sociedad Rural Argentina y sobre todo para seguir trabajando por los casi 4000 socios de nuestra institución, para representarlos como se merecen y como venimos haciendo durante la actual gestión”, expresó.

Odriozola agradeció la convocatoria y aseguró que representa un desafío continuar el trabajo iniciado por la actual conducción Sociedad Rural Argentina (SRA)

El candidato a vicepresidente también hizo referencia al contexto que enfrenta el sector agropecuario y al rol que, a su criterio, deberá desempeñar la entidad. “La Argentina y el mundo plantean a nuestros productores una agenda desafiante. Esto requiere no solo escucharlos, sino también darle respuestas y herramientas. Este equipo de profesionales que encabezamos con Nicolás tiene la convicción y la experiencia para lograrlo”, sostuvo.

Además de la fórmula presidencial, Presencia Federal oficializó la nómina de dirigentes que integrarán la Comisión Directiva. Como vocales generales titulares fueron postulados Juan Manuel Bautista, Alfonso Bustillo, Andrés Rubén Costamagna, Raúl Etchebehere, Eloísa Frederking, Mario Gramisu, Mauricio Groppo, Ricardo Mathó Meabe, Juan Bautista Nogués Miguens, Ángel Rossi, Santiago Tapia, Carlos Uranga, Carlos Alberto Antonio Vera y Daniel Werthein. Como vocal titular por los socios adherentes fue propuesto Ignacio Méndez Cunill.

La lista también contempla como vocales generales suplentes a María Cecilia Fernández Gotti y Luciano Guerrieri, mientras que Tomás Palazón fue designado como vocal suplente por los socios adherentes.

En representación de los 14 distritos del país fueron oficializados como candidatos a vocales titulares Marcos María Mathé, Matías Fernando Louge, Luis Leandro Harrington, Guillermo Vitelli, Juan Cruz Cabral, Leonardo González Kees, Domingo Veronesi, Maximiliano Eladio Mantilla, Alberto Enrique Dansey, Luis Marcelo Torino Solá, Marco Aurelio Padilla, Alfredo Vila Santander, Ernesto Nicolás Ayling y Marcelino Francisco Díaz.

Como vocales suplentes por distrito integran la lista Guillermo Patricio Puras, Martín Salgado, Fernando Hernández, Sebastián Laborde, Santiago Ballester, Federico Manfroi, Valeria Trucco, Víctor Navajas, Alfredo Maglietti, Juan Martín Barrantes Mantilla, Alberto Colombres Garmendia, Pablo Antonio Della Lucía, Jenny Marina Facht y Flavio Figueroa.

Junto con la presentación de la lista, el oficialismo difundió los principales lineamientos con los que buscará renovar el respaldo de los socios para el próximo período de gestión. Entre ellos figura continuar el reclamo para alcanzar el objetivo de retenciones cero, profundizar el diálogo con los distintos actores políticos, económicos e institucionales y sostener el proceso de federalización de la entidad.

Según el documento, otro de los ejes será fortalecer la representación gremial de los productores, promover acuerdos internacionales que permitan ampliar las exportaciones y mantener la presencia institucional en todo el país bajo la consigna de acompañar a los productores allí donde desarrollan su actividad.

La plataforma también propone continuar con la modernización interna de la Sociedad Rural Argentina, consolidando, apuntaron, el orden financiero alcanzado en los últimos años, avanzando en la actualización de los sistemas informáticos y promoviendo una producción agropecuaria cada vez más innovadora y sustentable.

Entre los principales logros que el oficialismo reivindica de la gestión encabezada por Pino se encuentran la implementación del voto electrónico para la elección de autoridades, el saneamiento de las finanzas de la entidad y la mudanza de la histórica sede de la calle Florida al predio ferial de Palermo.

También destaca el proceso de federalización impulsado durante estos años, que llevó las reuniones de la Comisión Directiva a distintos puntos del país con el objetivo de acercar la conducción nacional a las problemáticas regionales.

En paralelo, el espacio resaltó que más de 800 socios ya avalaron la postulación de Pino para un nuevo mandato, respaldando la continuidad de la actual conducción y la estrategia gremial desarrollada durante los últimos años.

Con la fórmula oficializada y la lista ya presentada, el oficialismo entra de lleno en la campaña rumbo a las elecciones del 9 de septiembre, cuando los socios definirán quién conducirá la Sociedad Rural Argentina durante los próximos dos años.

Pino y Odriozola se enfrentarán a la fórmula de Marcos Pereda y Santos Zuberbühler. Pereda, actual vicepresidente, está enfrentado a Pino.