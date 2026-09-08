Vacunos: comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 8191 animales, descargados de 225 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas, pese a no contar la mayoría de los lotes con la calidad esperada. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 8,09%, al pasar de 3712,180 a 4012,500 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 7,57%, tras variar de 4035,452 a 4341,0177 pesos por kilo.

Los novillos, con 1310 cabezas, representaron el 16,03% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4750 con 441 kg; $4700 con 464 y con 543 kg, y $4650 con 483 y con 498 kg. Por las mejores vacas se pagó $4430 con 437 kg; $3900 con 508 kg, y $3700 con 487 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 350 kg; $5200 con 361 y con 363 kg, y $5000 con 401 kg, y en vaquillonas, $5300 con 316 kg; $5200 con 262 kg, y $4700 con 352, 362 y con 407 kg.

El detalle de venta fue 1310 novillos; 2062 novillitos; 2207 vaquillonas; 2005 vacas; 254 conservas, y 333 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4012,500 mientras que el peso promedio general resultó de 433 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4341,017. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4341,031. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4389,149. Detalle de venta: 1310 novillos; 2062 novillitos; 2207 vaquillonas; 2005 vacas; 254 conservas, y 333 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (243) Gómez de Álzaga n. 58, 494 kg a $4400; 48, 465 a 4450; Las Malvinas n. 23, 503 a 4300. Asoc. de Coop. Argentinas: (399) Asoc. de Cooperativas nt. 37, 371 a 5120; 39, 361 a 5200; Coop. Agr. Ganad. de Puan nt. 43, 398 a 4900; Cooperativa La Ganadera General vq. 20, 335 a 4620; 20, 327 a 4650; 20, 322 a 4700; Moriones v. 18, 587 a 3700. Blanco Daniel y Cía. SA: (1029) Ancalo v. 32, 517 a 3600; 32, 503 a 3680; Araneo nt. 22, 421 a 4700; Carelli nt. 25, 398 a 4800; Dinagro nt. 30, 407 a 4700; 30, 382 a 4800; vq. 40, 373 a 4500; Ambrosino e Hijos nt. 40, 394 a 4700; Grupo D y V vq. 30, 384 a 4400; 30, 368 a 4600; Las Dos Ramas vq. 48, 321 a 5100; Marinovic n. 35, 443 a 4600; Massa vq. 27, 369 a 4600; Pittameglio nt. 34, 430 a 4600; 33, 369 a 4900; Sacco nt. 43, 397 a 4700; Santandrea nt. 24, 435 a 4600; 24, 411 a 4800; vq. 18, 342 a 4700; Juaristi nt. 31, 363 a 5200; vq. 20, 329 a 5100.

Brandemann Consignataria SRL: (82) Don Ernesto vq. 19, 322 a 4850. Campos y Ganados SA: (136) Establecimiento de Cero n. 25, 445 a 4650; Los Moros Agrog. V. 20, 533 a 3700. Colombo y Magliano SA: (544) Agrop. Los Grobitos vq. 32, 310 a 4800; 44, 307 a 5000; Cimero vq. 49, 287 a 4600; 41, 275 a 4650; El Pretexto vq. 36, 319 a 4750; Golpe de Agua n. 27, 486 a 4500; Illa vq. 45, 369 a 4100; Rubio vq. 18, 345 a 4670; 19, 327 a 4700; Viejo Roble nt. 23, 335 a 5080. Consignataria Blanes SRL: (139) García nt. 41, 370 a 5000; Mestre nt. 18, 406 a 4400.

Consignataria Melicurá SA: (290) El Refugio n. 32, 472 a 4000. Crespo y Rodríguez SA: (193) Basso Dastugue n. 21, 528 a 4550; Carclase nt. 56, 465 a 3600; Estab. Tatay vq. 21, 471 a 3400. Dotras, Ganly SRL: (97) Ganadera Mapa vq. 34, 341 a 4550; Gaviña n. 37, 543 a 4700. Ferias Agroazul SA: (77) Mumu del Mono vq. 29, 390 a 2600; Tunessi vq. 19, 350 a 4600. Gananor Pujol SA: (90) Urquiza Anchorena n. 22, 467 a 3600. Goenaga Biaus SRL: (138) Moetinger nt. 40, 425 a 3200; Luquez Piazza v. 22, 430 a 2600.

Harrington y Lafuente SA: (71) Escobar v. 35, 509 a 3600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (241) El Carpincho Ganadera vq. 29, 320 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (119) Abastecedora Maz v. 24, 558 a 3600; Campos n. 38, 531 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (190) Concha vq. 20, 372 a 4500; Legarralde tr. 21, 653 a 3700; Los Potrerillos v. 18, 453 a 3300. Lartirigoyen & Oromí SA: (267) Cirio Hnos. n. 28, 474 a 4600; Sastre Inchauspe n. 37, 502 a 4650; vq. 66, 317 a 4900; 22, 290 a 5100. Madelan SA: (114) Cantarini vq. 20, 367 a 4500; 19, 346 a 4600. Martín G. Lalor SA: (297) Agrop. La Estelita n. 38, 471 a 4000; El Combate nt. 50, 326 a 5150; Lalor vq. 23, 413 a 4350; Pereyra Iraola vq. 34, 319 a 4450. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (386) El Pinar Agrop. n. 28, 463 a 4500; Posavina n. 28, 470 a 4500; Raycle vq. 19, 406 a 2500.

Monasterio Tattersall SA: (988) Algarra Hnos. nt. 28, 402 a 4950; Barrios Baron vq. 21, 346 a 4800; Cortes v. 24, 549 a 3000; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 18, 368 a 5100; El Curupi nt. 18, 414 a 4700; Ercom vq. 22, 328 a 5000; Est. Gan. San Antonio v. 21, 537 a 3500; Exportlan n. 20, 518 a 4000; Ferreyra e Hijos nt. 45, 384 a 3800; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 19, 533 a 3600; Monasterio Tattersall vq. 37, 381 a 4550; 23, 347 a 4700. Pedro Genta y CÍa. SA: (155) Autilio nt. 23, 442 a 4600; Loma de Langueyu v. 24, 567 a 3550; Santa Agustina v. 36, 441 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (564) Benedetti-Cerbino nt. 30, 428 a 4750; Est San Francisco v. 20, 723 a 3300; Establecimiento Maraju nt. 35, 393 a 4000; Gago vq. 42, 373 a 4700; Iruanyak nt. 33, 441 a 4750; 30, 420 a 4900; 28, 413 a 4920; vq. 23, 318 a 4800; La Licha n. 51, 468 a 4650; Gaztambide nt. 25, 401 a 4770; Urquiza Anchorena n. 39, 473 a 4700. Santamarina e Hijos SA: (35) Servimec nt. 20, 390 a 4600. Wallace Hermanos SA: (341) Agrop. Los Ombúes vq. 19, 372 a 4000; Cooperativa Agrícola Ganadera n. 36, 523 a 4600; Rivolta e Hijos nt. 36, 364 a 3900; 30, 328 a 4300; Mayordomo vq. 37, 298 a 5000; Messler n. 23, 550 a 4400; Tres T n. 29, 470 a 4500.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (33); Casa Massola SA (72); Casa Usandizaga SA (32); Colombo y Colombo SA (87); Gahan y Cía. SA (82); Gogorza y Cía. SRL (2); Gregorio Aberasturi SRL (12); Lanusse-Santillán y Cía. SA (59); Nieva H. y Asociados SRL (22); S. L. Ledesma y Cía. SA (46); Umc SA (38).