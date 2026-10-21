Vacunos: demanda tranquila y nuevas bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 7132 vacunos que llegaron en 215 camiones jaula. Por cuarta jornada consecutiva, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 7,21% al pasar de $3736,682 a $3467,319, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,45% al pasar de $4066,577 a los $3926,156.

Los novillos, con 1270 cabezas, representaron el 17,65% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4400 con 436 kg; $4300 con 476, 507 y con 523 kg, y $4150 con 457 kg. Por las mejores vacas se pagó $3700 con 454 kg; $3500 con 504 kg, y $3400 con 496 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4900 con 330 kg; $4650 con 373 y con 413 kg, y $4500 con 364 kg, y en vaquillonas, $4800 con 310 kg; $4450 con 364 kg, y $4000 con 400 kg.

El detalle de venta fue 1270 novillos; 1017 novillitos; 1603 vaquillonas; 2258 vacas; 596 conservas, y 452 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3467,319, mientras que el peso promedio general resultó de 458 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3926,156. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3926,158. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3969,588. Detalle de venta: 1270 novillos; 1017 novillitos; 1603 vaquillonas; 2258 vacas; 596 conservas, y 452 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (80) Donicelli v. 23, 471 kg a $3300. Asoc. de Coop. Argentinas: (45) Doumecq Miliu vq. 35, 320 a 4400. Blanco Daniel y Cía. SA: (301) Blain n. 31, 475 a 4300; Cayron vq. 16, 334 a 4500; 33, 313 a 4600; De Gracia vq. 23, 310 a 4800; Grupo D y V nt. 52, 399 a 4400; Langueyu nt. 27, 373 a 4650; Baratcabal nt. 16, 477 a 4000. Brandemann Consignataria SRL: (210) Don Horacio de López v. 21, 565 a 3100; Gartner vq. 33, 425 a 3800; 27, 398 a 4000; Re vq. 18, 400 a 4000; Savio vq. 16, 367 a 4100.

Campos y Ganados SA: (34) Amatriain nt. 19, 350 a 4650. Casa Massola SA: (78) Lena n. 29, 422 a 3600. Casa Usandizaga SA: (179) Est. El Jabalí vq. 15, 411 a 2900; Maillos v. 15, 556 a 3300. Colombo y Colombo SA: (312) Beef 82 vq. 21, 383 a 4000; Gaccio v. 32, 560 a 3400; Laguna El Ñandú v. 49, 467 a 3100; 24, 489 a 3200; Zabalegui Hermanos vq. 17, 390 a 3900. Colombo y Magliano SA: (346) Aurora Sur vq. 25, 274 a 4520; Colombo y Magliano vq. 57, 301 a 4200; 18, 284 a 4500; Golpe de Agua vq. 28, 338 a 4350; Kuphal vq. 21, 345 a 4250; 22, 317 a 4400; La Cascada nt. 23, 434 a 3600. Consignataria Melicurá SA: (182) Agrop. Balbiani vq. 15, 375 a 4000.

Crespo y Rodríguez SA: (64) Aguaribay nt. 15, 364 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (71) La Victoria de Irizo y Roffo n. 26, 670 a 3200. Gahan y Cía. SA: (217) Agro. Celta v. 49, 509 a 2700; Campomar n. 26, 454 a 4300; nt. 15, 430 a 4350; Cría Martín vq. 19, 320 a 3300; 18, 300 a 3400; La Armonía v. 22, 575 a 2700. Ganadera Salliqueló SA: (39) Zubillaga n. 39, 451 a 4300. Gananor Pujol SA: (200) Desiervi Cereales nt. 20, 343 a 4550; 19, 300 a 4650; El Compinche Agro n. 28, 485 a 4250; Garat Agro v. 19, 524 a 3050; 16, 481 a 3100; Prato nt. 15, 395 a 4400; 20, 320 a 4700. Goenaga Biaus SRL: (95) Evangelista v. 18, 436 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (246) Lamas Kysilka Hnos. v. 35, 475 a 2400; 26, 481 a 2500; Peiretti nt. 29, 397 a 3400; Peiretti nt. 39, 366 a 3300; vq. 16, 336 a 3800; 40, 317 a 3900.

Hourcade Albelo y Cía. SA: (34) Vita v. 16, 524 a 3100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (77) Pérez e Hijos n. 24, 492 a 4300; Fasan Hnos. Agrop. vq. 26, 343 a 2600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (118) Crilime v. 17, 510 a 2900; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 27, 492 a 3300; Mulatero vq. 25, 416 a 3100; v. 22, 480 a 3300. Jáuregui Lorda SRL: (373) Ampatel v. 41, 481 a 3200; Ciurlandi vq. 18, 414 a 3000; Concha n. 31, 454 a 4450; nt. 35, 407 a 4450; La Costera v. 16, 585 a 3200; Perasso v. 22, 450 a 3100.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (166) Bafarm v. 21, 560 a 2800; Boitard nt. 20, 375 a 4500; Mapis Agropecuaria v. 22, 476 a 2800; Zajaco v. 21, 479 a 2800. Lartirigoyen & Oromí SA: (55) El Baqueano v. 15, 497 a 3200. Llorente-Durañona SA: (158) Arrastua de Etcheverry n. 36, 530 a 2900; Belaunzaran v. 19, 453 a 2000. Madelan SA: (270) Agrop. El Bayito v. 23, 543 a 3000; Brunso v. 22, 475 a 2550; Campo Cabral vq. 15, 461 a 3740; Emidelia Solari Hnos. nt. 25, 392 a 4240; Harriott vq. 26, 373 a 4000. Martín G. Lalor SA: (296) Agrop. Valverde nt. 16, 430 a 4000; Aguerrebehere n. 15, 444 a 4200; Echenique vq. 19, 288 a 4500; Establecimiento 8 de Mayo nt. 45, 335 a 4000; Nelson Hermanos v. 39, 513 a 3300.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (423) El Pajonal n. 28, 505 a 4200; 28, 445 a 4300; v. 23, 532 a 3000; Km389 vq. 15, 318 a 4300; Muñoz vq. 16, 365 a 3700; 17, 321 a 3900; 17, 287 a 4100; Quinchahuala v. 32, 515 a 2500; 24, 536 a 2600; 30, 552 a 2700; Teti Laboranti n. 33, 445 a 4000; Teti n. 15, 448 a 3900; 15, 446 a 3950.

Monasterio Tattersall SA: (467) 16 de Enero nt. 15, 407 a 4450; Gale vq. 15, 305 a 4500; García n. 38, 466 a 3700; Maguos nt. 27, 424 a 4400; Sillero vq. 18, 295 a 4500; Tattersall Argentino vq. 21, 384 a 4100; 16, 332 a 4250; 18, 332 a 4300. Pedro Genta y Cía. SA: (92) Avendaño v. 20, 560 a 3200; Loma de Langueyu v. 15, 490 a 2900.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (668) Blasfer n. 40, 445 a 4400; Campomar nt. 28, 415 a 4350; Finca La Pastora v. 21, 515 a 3000; La Manea n. 30, 472 a 4300; Los Ángeles n. 17, 497 a 4000; 21, 479 a 4100; vq. 63, 403 a 3850; Luga tr. 55, 618 a 3550; Montoya n. 18, 450 a 4300; Planisferio vq. 24, 448 a 3750; Posavina tr. 19, 811 a 3700; Urquiza Anchorena v. 31, 522 a 3050; 42, 481 a 3150. Santamarina e Hijos SA: (73) Don Simón vq. 20, 408 a 3900; La Guardia vq. 37, 408 a 3900. Wallace Hermanos SA: (128) Establecimiento 8 de Mayo nt. 29, 371 a 4000; 16, 352 a 4050; Nuñez Fre n. 20, 498 a 3700.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (12); Consignataria Blanes SRL (31); Ferias Agroazul SA (5); Harrington y Lafuente SA (80); Nieva H. y Asociados SRL (8); S. L. Ledesma y Cía. SA (4); Umc SA (71).