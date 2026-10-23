Vacunos: escasa oferta en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La rueda de ventas de este viernes en el Mercado Agroganadero (MAG) se realizó con una entrada reducida por las lluvias registradas en amplias zonas pecuarias, 2851 animales descargados de 94 camiones, que hicieron un acumulado semanal de 21.187 cabezas, un 9,86% por encima de las 19.286 comercializadas la semana anterior. Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores que oscilaron entre los registrados en la última jornada para las distintas clasificaciones expuestas.

Se alcanzaron los siguientes registros: por novillos $4500 con 437 y con 447 kg; $4350 con 500 kg; $4120 con 466 kg; por vacas por novillitos, $5000 con 344 kg; $4900 con 336 y con 380 kg, y $4850 con 404 kg, y en vaquillonas, $4880 con 313 kg; $5000 con 301 kg; $4720 con 351 kg, y $4050 con 400 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3617,842, mientras que el peso promedio general resultó de 433 kilos. Detalle de venta: 221 novillos; 878 novillitos; 438 vaquillonas; 1085 vacas; 154 conservas, y 121 toros. Base 10 cabezas.

El detalle de venta fue 221 novillos; 878 novillitos; 438 vaquillonas; 1085 vacas; 154 conservas, y 121 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (35) Choiques v. 27, 432 kg a $3200. Blanco Daniel y Cía. SA: (43) Rincón de la Costa nt. 17, 392 a 4400; 26, 368 a 4600. Brandemann Consignataria SRL: (39) Migueltorena n. 12, 518 a 4200. Casa Usandizaga SA: (56) Beda vq. 10, 290 a 2600; Maillos vq. 15, 408 a 2700.

Colombo y Colombo SA: (368) Agrop. Río Manso vq. 11, 378 a 2700; Agrop. Cvitanich nt. 13, 415 a 4700; 13, 410 a 4780; 14, 381 a 4820; Colombo y Colombo vq. 10, 275 a 3650; 15, 275 a 3900; 10, 318 a 4600; 15, 302 a 4700; Falco vq. 10, 337 a 4500; 10, 340 a 4600; 20, 296 a 4700; Formar nt. 24, 394 a 4800; 12, 381 a 4850; 11, 390 a 4870; Gaztambide nt. 14, 415 a 4700; 13, 409 a 4800; 11, 382 a 4820; 11, 404 a 4850; 15, 380 a 4900; Nordheimer v. 14, 515 a 3300; 13, 455 a 3400; Santa Juana Estancias v. 11, 435 a 3300. Colombo y Magliano SA: (185) Bellamar Estancias n. 39, 454 a 4300; 15, 438 a 4350; nt. 18, 420 a 4400; Establecimiento Maraljo nt. 14, 363 a 4700; 18, 344 a 4800; vq. 15, 307 a 4700; Hijos de Barreto v. 15, 443 a 2650; 11, 542 a 2800; La Arequipeña nt. 20, 379 a 4650; 20, 340 a 4800.

Consignataria Melicurá SA: (27) La Norumbega v. 16, 685 a 3180. Crespo y Rodríguez SA: (35) Arancet v. 14, 449 a 2100; 11, 473 a 2200; 10, 490 a 2400. Gahan y Cía. SA: (37) Agroideas v. 11, 460 a 3050; La Tigra vq. 10, 360 a 3600. Gananor Pujol SA: (122) Altos de Casares v. 20, 622 a 2600; 20, 630 a 2700; 31, 663 a 2800; C.A.I. Distribución v. 11, 453 a 2500; Estab. Fourcade v. 14, 521 a 2200; 11, 651 a 2500.

Goenaga Biaus SRL: (94) Las Marías de Vasco v. 18, 465 a 3300; vq. 11, 380 a 3400; Vibeke nt. 11, 360 a 4000; vq. 13, 335 a 4000. Harrington y Lafuente SA: (13) Agropecuaria Engomajo nt. 13, 422 a 3600. Heguy Hnos. y Cía. SA: (88) Agrop. El Patriarca v. 14, 558 a 2700; Duhalde vq. 16, 321 a 4500; Duhalde N. vq. 30, 334 a 4400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (178) Bonavita nt. 11, 406 a 4600; 15, 427 a 4620; 10, 370 a 4900; vq. 10, 379 a 4200; 58, 341 a 4300; 24, 301 a 4800; 14, 288 a 4850; Elizalde v. 12, 474 a 3320. Jáuregui Lorda SRL: (42) Giordani v. 18, 452 a 3300; Serafín v. 13, 430 a 3050.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (31) Carranza Casares nt. 18, 376 a 4200; 13, 340 a 4300. Madelan SA: (51) Cumeco v. 13, 507 a 3300; 13, 553 a 3400; Echapresto nt. 10, 392 a 4100. Martín G. Lalor SA: (72) Comp. de Tierras Tecka nt. 10, 334 a 4600; 24, 357 a 4800; 25, 335 a 4900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (57) Ameijeiras nt. 12, 396 a 4000; Raycle v. 13, 453 a 2500.

Monasterio Tattersall SA: (296) Arrechea v. 12, 510 a 3300; 11, 614 a 3400; El Llorón nt. 74, 325 a 4250; Pérez tr. 13, 598 a 3500; Tattersall Argentino nt. 16, 344 a 5000; vq. 17, 313 a 4880. Pedro Genta y Cía. SA: (134) Aurora Agrop. v. 15, 500 a 2600; Finnegan v. 12, 690 a 3150; Ambrosius vq. 12, 428 a 2500; v. 10, 463 a 2800; La Maruja v. 60, 447 a 2850.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (213) Benedetti-Cerbino nt. 43, 405 a 4500; Campora n. 12, 475 a 4000; 11, 466 a 4120; 10, 404 a 3050; v. 27, 487 a 3400; Delfinagro nt. 12, 575 a 3900; La Catalina nt. 22, 335 a 4800; vq. 12, 335 a 4400; 11, 282 a 4750; Mendivil tr. 10, 620 a 3400; 10, 645 a 3500. Santamarina e Hijos SA: (165) Agrop. El 26 nt. 65, 429 a 4400; Agrop. Las Raíces n. 33, 436 a 3400; La Vía Láctea v. 12, 475 a 2600; 16, 595 a 2800; Santamarina vq. 10, 380 a 2200; v. 14, 506 a 2800. Wallace Hermanos SA: (79) Los Troncos del Sud nt. 28, 337 a 4720; 12, 315 a 4800; Tres T n. 20, 447 a 4500; vq. 18, 400 a 4050.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (23); Dotras, Ganly SRL (26); Ganadera Salliquelo SA.: (33); Lartirigoyen & Oromí SA (1); Nieva H. y Asociados SRL (6).