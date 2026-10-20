Vacunos: oferta abundante y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 11.104 vacunos en 278 camiones jaula. Las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda del viernes en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 2,77% al pasar de $3843,131 a $3736,682, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,5% al pasar de $4214,237 a los $4066,577.

Los novillos, con 1998 cabezas, representaron el 18,15% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 con 433, 439 y con 448 kg; $4450 con 468 kg, y $4400 con 544 y con 592 kg. Por las mejores vacas se pagó $4070 con 458 kg; $3900 con 496 y con 529 kg, y $3650 con 449 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5100 con 325 kg; $5000 con 338, 352 y con 356 kg, y $4800 con 391 y con 401 kg, y en vaquillonas, $5100 con 295 y con 304 kg; $4400 con 365, 368 y con 372 kg, y $4200 con 407 kg.

El detalle de venta fue 1998 novillos; 2383 novillitos; 2554 vaquillonas; 3471 vacas; 248 conservas, y 354 toros ESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3736,682, mientras que el peso promedio general resultó de 438 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4066,577. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4066,591. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4131,535. Detalle de venta: 1998 novillos; 2383 novillitos; 2554 vaquillonas; 3471 vacas; 248 conservas, y 354 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (294) De All n. 53, 520 kg a $3800; Nafi v. 26, 585 a 3500; Cereseto e Hijos n. 24, 455 a 4200. Asoc. de Coop. Argentinas: (315) Asoc. de Cooperativas nt. 50, 363 a 4600; Cooperativa La Ganadera General nt. 45, 396 a 4300; Sabbatini v. 22, 458 a 3200. Blanco Daniel y Cía. SA: (941) Agroservicios Fer-Mar nt. 37, 400 a 4800; Costa & Colombo nt. 27, 443 a 4500; 28, 411 a 4600; Frigorífico Entrerriano nt. 68, 369 a 4800; Grupo D y V vq. 25, 366 a 4400; Las Vertientes de Macha v. 27, 461 a 3650; Pittameglio vq. 35, 370 a 4300; 35, 336 a 4600; Resiale vq. 48, 299 a 5100; Schneider n. 22, 451 a 4400; Juaristi nt. 40, 385 a 4800; vq. 23, 335 a 4600; Suc. Re nt. 20, 394 a 4700; vq. 20, 356 a 4400.

Brandemann Consignataria SRL: (171) Agrop. Mayaco tr. 19, 593 a 3000; El Mate Ameghino nt. 19, 383 a 4100. Brazzola y Cía. SRL (31) Don Pancho de Pringles v. 31, 534 a 3500. Campos y Ganados SA: (136) Bianchi vq. 43, 307 a 4600; García n. 24, 530 a 3800. Casa Usandizaga SA: (173) Astorga vq. 22, 325 a 2500; Maillos vq. 27, 374 a 2750; 25, 421 a 2800. Colombo y Colombo SA: (83) Zapata nt. 35, 350 a 4600. Colombo y Magliano SA: (855) Aurora Sur vq. 23, 336 a 4250; Cabaña Talapampa vq. 19, 344 a 2700; Cimero vq. 19, 292 a 4200; 47, 313 a 4500; 24, 294 a 4700; Vallier vq. 30, 318 a 2820; Del Castillo vq. 20, 376 a 2800; El Recado vq. 22, 319 a 4350; 61, 298 a 4600; Est. El Porvenir nt. 32, 387 a 4600; Estab. Agrop. Don Raúl v. 19, 518 a 2870; 19, 598 a 3180; Gordon Davis nt. 22, 427 a 3750; La Estelita vq. 23, 321 a 3900; 35, 309 a 4550; Muscolo v. 33, 513 a 2700; Sánchez vq. 19, 394 a 2940; Trapalco nt. 29, 354 a 4600; vq. 18, 434 a 4300.

Consignataria Blanes SRL: (161) García vq. 37, 368 a 4400; 33, 345 a 4500; Manduca v. 35, 505 a 3300. Consignataria Melicurá SA: (350) Est. El Hervidero vq. 19, 458 a 4070; La Guarida del Zorro n. 76, 457 a 4450; Pastores n. 66, 562 a 3850; Trasinco n. 20, 480 a 4300; nt. 20, 394 a 4500. Crespo y Rodríguez SA: (380) Campagnolle vq. 27, 382 a 2800; Desinagro n. 77, 606 a 4400; Drabble n. 25, 569 a 3500; La Noria vq. 20, 376 a 3400; 30, 334 a 3500; Salgado vq. 20, 412 a 2600; Santa Amalia n. 22, 615 a 4400; Sheridan n. 18, 439 a 3500; nt. 20, 383 a 3600. Dotras, Ganly SRL: (233) Camponorte v. 35, 522 a 2900; El Retiro de Horgon v. 26, 567 a 2400; La Victoria de Irizo y Roffo n. 47, 695 a 3200; Roffo n. 28, 591 a 3200.

Ferias Agroazul SA: (163) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján vq. 50, 321 a 4100; Santini nt. 32, 407 a 4000; vq. 34, 358 a 4000. Gahan y Cía. SA: (163) La Independencia n. 24, 475 a 4050; Las Víboras v. 33, 525 a 3000; Louge vq. 21, 429 a 3000. Gananor Pujol SA: (384) Agotransporte La Paulina n. 29, 450 a 4300; nt. 33, 407 a 4500; Altos de Casares v. 22, 725 a 3050; Pannunzio v. 20, 507 a 2500; Valle vq. 24, 375 a 2800; La Isabel de Pereda tr. 23, 428 a 3600; Palacio vq. 19, 403 a 3000; Vicampo nt. 19, 385 a 4550.

Gogorza y Cía. SRL: (58) Gogorza v. 34, 512 a 3500. Gregorio Aberasturi SRL: (34) Acqua n. 18, 455 a 4400. Harrington y Lafuente SA: (211) Agro-Lacau v. 19, 522 a 3300; Desinagro n. 37, 592 a 4400; La Concepción v. 28, 572 a 3500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (49) Herrero n. 36, 462 a 4400. Hourcade Albelo y Cía. SA: (81) Coneuen vq. 20, 372 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (329) Parissia nt. 24, 380 a 4700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (79) Broitman nt. 28, 344 a 4500; Cazaux nt. 20, 283 a 3900; 20, 336 a 4300. Jáuregui Lorda SRL: (194) De Los Heros nt. 44, 412 a 3800; López Seco v. 19, 555 a 3500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (126) Domínguez vq. 20, 395 a 3550; Gaztambide n. 20, 448 a 4500; vq. 30, 388 a 4100; Por Palacio nt. 26, 352 a 4000. Lartirigoyen & Oromí SA: (227) Díaz Casella v. 21, 445 a 2500; 23, 577 a 3000; Imja vq. 19, 399 a 3200; 20, 392 a 3450. Llorente-Durañona SA: (98) Michetti v. 27, 436 a 2900. Madelan SA: (241) San Pedro Agropecuaria n. 29, 440 a 4450. Martín G. Lalor SA: (311) El Combate nt. 48, 338 a 5000; Estab. Agrop. Bigua n. 36, 544 a 4400; Diez de Tejad nt. 42, 354 a 4000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (536) Decusatis n. 26, 520 a 3600; El Gaucho v. 20, 479 a 2700; Etchegaray vq. 22, 388 a 2900; v. 28, 452 a 3250; Lodos vq. 30, 294 a 4600; Posavina nt. 18, 470 a 4200; Trueba n. 30, 599 a 3600.

Monasterio Tattersall SA: (1251) Administración Agrícola v. 29, 458 a 3500; Algarra Hnos. nt. 45, 424 a 4600; Bernal vq. 22, 352 a 4500; 35, 303 a 4600; Exportlan n. 38, 509 a 4000; Ceriani Cernadas nt. 35, 397 a 4600; 33, 371 a 4650; Irigoyen v. 18, 517 a 2900; La Isgra nt. 30, 420 a 4600; La Vasca nt. 30, 408 a 4600; 18, 360 a 4750; Los Míos n. 23, 553 a 4000; Marvic vq. 26, 285 a 4600; Maschio v. 18, 441 a 3200; 23, 448 a 3300; Mónaco vq. 44, 302 a 4600; 35, 270 a 4700; San José de Galli vq. 27, 427 a 3300. Pedro Genta y Cía. SA: (413) Laborde v. 20, 500 a 3200; Lambertini vq. 18, 303 a 4500; 34, 308 a 4600; Nard vq. 55, 310 a 4600; Piovani v. 33, 484 a 3300; 28, 524 a 3400; vq. 18, 473 a 3500; Tanque Moro v. 32, 497 a 3300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (588) Benedetti-Cerbino vq. 45, 397 a 4200; El Indio de Juárez nt. 39, 379 a 4600; Estrada Agropecuaria n. 32, 502 a 4400; La Licha n. 52, 458 a 4400; Posavina vq. 21, 456 a 4000; Purón n. 32, 517 a 4400; Regueira n. 44, 541 a 4300; 34, 479 a 4400; Ginocchio e Hijos nt. 35, 392 a 4500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (54) Monyguill n. 38, 496 a 3700. Wallace Hermanos SA: (130) Agroganad. La Atrevida vq. 19, 285 a 4150; Avigliano n. 18, 440 a 4500.

Otras consignaciones: Casa Massola SA (11); Consignataria Nieva y Cía. SA (4); Goenaga Biaus SRL (146); Nieva H. y Asociados SRL (9); Santamarina e Hijos SA (21).