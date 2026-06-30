Vacunos: valores con altibajos en el comienzo de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 7420 vacunos que llegaron en 206 camiones jaula. Las ventas tuvieron demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad, en especial cuando se trataron los novillos. El Índice General bajó un 0,32% al pasar de $3475,904 a $3464,714, mientras que el Índice Novillo ganó un 5,11% al pasar de $3980,403 a los $4183,903.

Los novillos, con 945 cabezas, representaron el 12,78% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 516 y con 529 kg; $4600 con 444 y con 464 kg, y $4550 con 497 y con 524 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 487, 533 y con 465 kg; $3200 con 505 kg, y $2900 con 463 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 342 y con 345 kg; $5240 con 362 kg, y $4800 con 396 kg, y en vaquillonas, $5200 con 322 kg; $4700 con 356 kg, y $4200 con 403 kg.

El detalle de venta fue 945 novillos; 1548 novillitos; 1283 vaquillonas; 2784 vacas; 504 conservas, y 330 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3464,714, mientras que el peso promedio general resultó de 447 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4183,903. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4182,993. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4296,460. Detalle de venta: 945 novillos; 1548 novillitos; 1283 vaquillonas; 2784 vacas; 504 conservas, y 330 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (100) Estancia Vallimanca v. 15, 505 kg a $3200; vq. 18, 334 a 5000. Asoc. de Coop. Argentinas: (152) Asoc. de Cooperativas nt. 15, 417 a 4450; 15, 411 a 4500; 45, 415 a 4650; 30, 409 a 4700; 15, 400 a 4800. Blanco Daniel y Cía. SA: (542) Dinagro vq. 15, 403 a 4200; 15, 367 a 4500; Marinovic nt. 25, 429 a 4000; Massa vq. 17, 375 a 4500; Mi Flor nt. 35, 372 a 5000; Mi Tata nt. 26, 398 a 4700; 26, 345 a 5300; Pittameglio nt. 35, 412 a 4700; 35, 366 a 5000; Santandrea nt. 42, 415 a 4800; vq. 29, 322 a 5200; Vissani n. 31, 449 a 4500; nt. 31, 425 a 4600. Campos y Ganados SA: (116) La India vq. 16, 328 a 4900; Marangoni n. 26, 455 a 3900. Casa Usandizaga SA: (225) El Porteño vq. 29, 348 a 2100; Est. El Jabalí vq. 21, 373 a 2100; Maillos vq. 19, 327 a 2200; v. 18, 463 a 2900; 15, 516 a 3400.

Colombo y Colombo SA: (150) El Mirador v. 24, 505 a 2700; Est. Ganad. Queirolo vq. 21, 337 a 2200; Grosso vq. 17, 425 a 4000; 17, 360 a 4550; Papa y Chicos v. 15, 430 a 2000; Rincón de la Laguna n. 18, 497 a 4550. Colombo y Magliano SA: (872) Andre v. 16, 560 a 2250; Bravo vq. 39, 372 a 4750; 18, 342 a 4900; 17, 337 a 5000; El Recado vq. 18, 378 a 4700; 18, 348 a 4900; 36, 320 a 5170; Est. Gan. San Antonio nt. 31, 418 a 4550; Establecimiento Maraljo vq. 27, 330 a 4900; Federala 1ra. v. 43, 537 a 2300; 30, 585 a 2500; Capecce nt. 19, 307 a 5300; Golpe de Agua v. 16, 572 a 2900; Milgus nt. 39, 423 a 4600; vq. 15, 432 a 4200; Opargen nt. 57, 432 a 4450; Rincón de la Costa nt. 50, 341 a 4750; vq. 17, 342 a 4670; Soldati nt. 16, 390 a 4800; Trapalco nt. 15, 383 a 4900; vq. 32, 337 a 4870.

Consignataria Blanes SRL: (141) García nt. 15, 419 a 4800; 25, 367 a 5200; Manduca v. 30, 526 a 3500; Santa Inés del Plata v. 24, 461 a 2700. Consignataria Melicurá SA: (220) Fernández n. 20, 462 a 4600; Fund. de Asist. San Luis Orione v. 17, 441 a 2900; Grosso n. 35, 524 a 4550. Crespo y Rodríguez SA: (169) Molino Chacabuco tr. 21, 645 a 3100; Pucheu nt. 15, 396 a 4000.

Dotras, Ganly SRL: (134) La Victoria de Irizo y Roffo n. 28, 636 a 2300; Paletta nt. 21, 360 a 5000; vq. 19, 334 a 4800. Gahan y Cía. SA: (152) Lahore vq. 17, 420 a 2600; v. 17, 481 a 3100; Escobar de Campomar n. 29, 451 a 4500. Ganadera Salliqueló SA: (30) Ártica v. 16, 460 a 2500. Gananor Pujol SA: (163) Cereales Bahía Blanca vq. 40, 314 a 5300; Dasso v. 15, 528 a 2200; Tierras de Henderson vq. 21, 380 a 2300; v. 16, 469 a 2800. Goenaga Biaus SRL: (132) El Malón nt. 18, 414 a 3500; 22, 607 a 3300. Harrington y Lafuente SA: (189) Divisadero v. 40, 440 a 1800; vq. 46, 405 a 1900. Heguy Hnos. y Cía. SA: (96) Agrícola Carlos Keen v. 22, 510 a 2700; Agropecuaria La Corona n. 15, 502 a 4300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (226) Parissia nt. 17, 365 a 4350. Iriarte Villanueva Enrique SA: (20) Tritoscana v. 16, 578 a 3250. Jáuregui Lorda SRL: (131) Domizi Arce nt. 16, 390 a 4400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (86) Daneo n. 49, 488 a 3800. Lartirigoyen & Oromí SA: (216) El Baqueano v. 15, 460 a 3440; Trezza v. 30, 525 a 3430; Mazzantini vq. 20, 354 a 2000; Opargen n. 57, 442 a 4450; Tierra Franca n. 35, 488 a 4450. Llorente-Durañona SA: (81) Pisula nt. 22, 378 a 5000; vq. 24, 334 a 5000. Madelan SA: (62) Maggi v. 18, 447 a 2700; 17, 486 a 2800. Martín G. Lalor SA: (180) Campomar e Hijos n. 41, 444 a 4600; Podestá Hermanas v. 28, 490 a 2120. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (403) De Bary nt. 33, 350 a 5000; La Primavera nt. 28, 414 a 4600; S.A.C.A.G.A.M. vq. 18, 405 a 3800; 20, 373 a 4100; Zender v. 15, 500 a 3000.

Monasterio Tattersall SA: (450) Álvaro vq. 16, 348 a 4800; Bernal vq. 17, 361 a 4700; 36, 300 a 5250; Bonvini vq. 22, 396 a 3800; Las Tacuaras vq. 20, 431 a 4320; San José de Galli nt. 17, 361 a 5240; Solanares n. 16, 471 a 3700; Suc. Álvarez vq. 15, 391 a 3500. Nieva H. y Asociados SRL: (62) Ricci v. 17, 511 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (436) Cresud nt. 18, 396 a 4700; 20, 381 a 4800; 18, 375 a 4820; Erregue n. 17, 466 a 4500; Est San Francisco v. 29, 684 a 2700; Est. Marbosu tr. 17, 546 a 2600; Gaztambide v. 15, 469 a 3100; Monvale n. 38, 524 a 4650; Pemag v. 22, 495 a 3400. Santamarina e Hijos SA: (53) Battistessa vq. 19, 338 a 2150; De Lusarreta n. 18, 480 a 4400. Wallace Hermanos SA: (54) Baklett vq. 17, 388 a 3900; Sarrance v. 15, 503 a 2600.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (29); Brandemann Consignataria SRL (83); Consignataria Nieva y Cía. SA (31); Ferias Agroazul SA (56); Gogorza y Cía. SRL (45); Gregorio Aberasturi SRL (27); Hourcade Albelo y Cía. SA (33); Pedro Genta y Cía. SA (86); S. L. Ledesma y Cía. SA (34); Umc SA (39).