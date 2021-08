“Ven al campo como enemigo”: el enojo de un productor que sufrió la rotura de un silobolsa

Los ataques contra silobolsas en los establecimientos rurales parecen no dar tregua. Esta vez rompieron uno con 180 toneladas de cebada valuadas en unos 3,8 millones de pesos. Fue en un campo ubicado a 10 kilómetros de Miramar, en inmediaciones a “La Ballenera”. Con este nuevo caso suman 224 silobolsas vandalizados desde el año pasado. En lo que va de 2021 el total de bolsones rotos en tanto ya está en 55.

Ayer, el productor agropecuario José Lastra recibió el llamado del empleado del campo familiar quien lo notificó que, por la mañana, durante su recorrida habitual se había encontrado con uno de los bolsones, ubicado a menos de 50 metros de la casa, cortado.

“No hay dudas de que fue un acto de vandalismo; solo quisieron hacer daño porque no robaron nada”, se quejó Lastra, que nunca había sufrido un hecho de estas características. “Es la primera vez que nos pasa algo así, no tenemos rastros ni sospecha de nada. Nuestra familia no tiene problemas con nadie”, sostuvo el productor, que no realizó la denuncia. No obstante, como la fiscalía de la zona actuó de oficio, el encargado y él declararon.

“Siento que es algo cultural que ven al campo como un enemigo en vez de verlo como un aliado fundamental para el desarrollo del país. El valor de ese silobolsa es aproximadamente 4 millones de pesos, sin embargo no es algo que va directo a nuestro bolsillo, sino que para producirlo pagamos el doble de impuestos que van para aportes al Estado y para el funcionamiento del país. Por eso a uno le da lástima porque son recursos tirados al piso que deberían generar riqueza y la gente no los quiere”, se lamentó.

"Fue un acto de vandalismo porque no robaron nada", sostuvo el productor agropecuario José Lastra

A pesar de que, según calculó, no será “una gran perdida económica” porque entre ayer y hoy recolectaron la mayoría de las 180 toneladas de cebada, reclamó: “Te roban mucho tiempo, es un trastorno porque tenés que buscar la gente para recoger. Encima siempre queda una parte en el piso. Aunque agradezco que justo el camino estaba seco y recién está anunciado lluvia para mañana, porque si no perdía todo”.

El productor estimó que a los cortes los realizaron durante la noche y que los atacantes caminaron hasta el lugar en donde están los silobolsas, porque las tranqueras estaban todas cerradas. “Podrían haber entrado por una parte del campo en donde nos falta alambrado, que nos lo robaron hace un tiempo, pero está todo sembrado y no había marcas”, detalló el productor.

En este sentido, describió que es una zona muy golpeada por la inseguridad principalmente por el abigeato, el robo de insumos y maquinaria agrícola. Incluso, explicó: “La ganadería se ha visto desplazada primero por la agricultura y después por los robos que hemos sufrido en los últimos años. Se ha vuelto una actividad prácticamente inmanejable”.

Otros vecinos, al igual que su familia, vendieron todos sus animales porque estaban cansados de que les roben. Lastra alertó: “Está demasiado bravo el tema ahí (por la inseguridad)”. Actualmente junto a su familia se dedican solo a la agricultura, siembran trigo, cebada, maíz, soja y girasol.

En julio de 2020, en medio de una ola de ataques de este tipo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en conjunto con el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentaron un proyecto de ley de vandalismo rural que propone la tipificación de ese delito con una pena de hasta cinco años de prisión, modificando los artículos 186 y 189 del Código Penal.

Recientemente, el secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, se mostró a favor del proyecto. “La ley de vandalismo rural de Sergio Massa es necesaria para proteger al productor. El agro ha progresado mucho, ha adquirido muchísima tecnología, pero la seguridad y la legislación no ha acompañado a ese ritmo”, señaló Solmi en esa oportunidad sobre la ley que se encuentra en la Comisión de Legislación Penal y a más de un año aún espera ser tratada en el recinto.

