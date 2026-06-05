Cumbre en Nueva York: el agro argentino marcó un hito con talentosos emprendedores

Esta semana New York se convirtió en el epicentro global de la innovación al reunir a miles de emprendedores, inversores y líderes corporativos en la New York Tech Week. Y el ecosistema argentino pisó fuerte, demostrando cómo la tecnología gestada en el país busca dar respuesta a los mayores desafíos del planeta: la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y la crisis climática.

La participación nacional estuvo enmarcada en una agenda estratégica impulsada por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y el Consulado Argentino en Nueva York. Esta comitiva reunió a una destacada delegación que incluyó fondos de inversión, startups y gigantes tecnológicos como Globant, la billetera virtual Lemon y representantes de la Cámara Argentina Fintech.

Uno de los hitos de la semana fue el panel titulado “Las Américas alimentan al mundo: AI, Clima & la próxima revolución alimentaria”. El espacio fue organizado por Innventure, un fondo de inversión con una característica única en el mundo: surgió en el seno de Aapresid y está conformado, en gran medida, por cientos de productores agropecuarios que invierten en tecnología para su propio sector.

El panel contó con voces clave de la innovación agrícola: Fernando Yu, fundador de Suyana; Matías Nardi, representante de DeepAgro, Mayco Mansilla y Nicolás Reinoso, de Innventure. Reinoso, un argentino radicado en Carolina del Norte y miembro de “First Flight Venture Center” (una de las principales incubadoras de EE.UU.), fue presentado como la flamante incorporación al equipo del fondo.

New York Tech Week, uno de los principales encuentros globales de tecnología, innovación e inversiones

El fondo Innventure ha demostrado una capacidad inusual para construir un portafolio de elite, según expresaron. Sus números hablan por sí solos: han invertido en 19 startups argentinas que hoy operan en más de 40 países de los cinco continentes.

Este modelo democratiza el capital de riesgo, permitiendo que productores, pymes y cooperativas no solo sean usuarios de estas tecnologías, sino inversores directos que mejoran la competitividad de toda la cadena agroalimentaria. Dos claros exponentes de este éxito son DeepAgro y Suyana, explicaron.

DeepAgro desarrolló un sistema basado en visión computacional y algoritmos de inteligencia artificial capaz de identificar malezas en tiempo real. Recordaron que esta permite realizar aplicaciones selectivas de herbicidas, reduciendo hasta un 90% el uso de insumos. Además, el sistema tiene un repago inferior a dos años y aumenta la rentabilidad agropecuaria a largo plazo, además de su enorme beneficio ambiental. La startup, tras consolidarse en Brasil, inició su desembarco en Estados Unidos, atrayendo a grandes inversores. Hoy cuenta con convenios junto a gigantes como Starlink, Nvidia y Syngenta, y su tecnología es elegida por empresas como Adecoagro, Amaggi (Brasil) y productores de la talla de Hugo Ghio y José Alonso.

La delegación nacional dejó en claro que Argentina ha trascendido su rol histórico como "granero del mundo"

En tanto que Suyana, fundada por dos profesionales de la Argentina y Bolivia con doctorados en Harvard, se especializa en seguros paramétricos y gestión de riesgos. En la Argentina y la región, la cobertura ante eventos climáticos extremos (como sequías o inundaciones) no supera el 5% debido a los altos costos tradicionales. Para eso, Suyana combina imágenes satelitales, IA y modelos predictivos para bajar drásticamente los costos operativos. Esto permite diversificar el riesgo y ofrecer coberturas accesibles a una escala sin precedentes para proteger al productor de las cada vez más frecuentes adversidades climáticas, destacaron.

La delegación nacional dejó en claro que la Argentina ha trascendido su rol histórico como “granero del mundo”. Hoy, dijeron, el país se consolida como una verdadera usina de innovación, exportando soluciones tecnológicas disruptivas que tienen el potencial real de transformar la forma en que el planeta produce sus alimentos.