Vicentin: la Corte de Santa Fe ordenó que la causa vuelva al juez y se acerca la salida del millonario concurso

escuchar

SANTA FE.- La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió restituir el expediente del concurso de acreedores de la agroexportadora Vicentin al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a quien se le había retirado el trámite.

El regreso del expediente al juzgado de Reconquista, al norte de Santa Fe, aparece como un punto a favor de la empresa fundada por don Pedro Vicentin en 1929, en la ciudad de Avellaneda, en la misma región, ya que luego de declararse en default siempre logró el aval de Lorenzini a sus propuestas.

Antes que el presidente de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, solicitara la causa dejando en suspenso los plazos del concurso, la cerealera ya había conseguido la mayoría de capital y de personas (más de la mitad de las personas y el 66% del capital). La firma presentó una propuesta de pago a 12 años que implicaría que los acreedores reciban en torno del 30% de la acreencia.

De esta manera, se estima que ahora cobrará fuerza la posibilidad de avanzar hacia el cierre del concurso preventivo de la firma que ya estaba en su etapa final. En rigor, como se mencionó, Vicentin había alcanzado los porcentajes que manda la ley para homologar la oferta, tanto en cantidad de acreedores como porcentaje de capital.

Como informó este diario, el último proceso arrancó el 16 de junio de este año cuando Gutiérrez solicitó al juez Lorenzini el envío del trámite del concurso de acreedores de Vicentin. En audiencias públicas en el Centro de Justicia Penal de Rosario, dos fiscales habían señalado supuestas irregularidades en el proceso. Además, hubo un pedido de avocamiento por parte de la firma Commodities SA.

En rigor, esta última empresa, de Mariano Grassi, formalizó ante la Corte un reclamo para que se impida la convalidación de parte de Lorenzini al acuerdo de salida del concurso de la cerealera. Vale recordar que un grupo de acreedores, además, venía impulsando un proceso de cramdown, distinto al planteado por Vicentin.

La firma era uno de los principales exportadores antes de entrar en crisis Marcelo Manera - LA NACION

Avanzando en la definición de los planteos, en septiembre pasado, el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Alberto Barraguirre, presentó su dictamen sobre el caso aconsejando desestimar el pedido de avocamiento formulado por Commodities SA. A partir desde entonces la palabra la tuvo la Corte, que este martes, en su sesión de acuerdos, decidió devolver el expediente al juez de Reconquista.

En el pedido de avocamiento, los representantes legales de Commodities tildaron al juez Lorenzini de “complaciente” para con la agroexportadora, porque le permitió “violar la ley de manera flagrante”.

“En sustento del pedido afirma la presencia de un supuesto de gravedad institucional, por violación del orden público económico con afectación del interés comunitario; añade que a ello se suma la ineficacia de cualquier otro medio judicial para evitar la aseverada lesión, de suerte que -a su entender- deviene inevitable la solicitud de intervención de esta Corte, y expone que a lo anterior se adiciona la excepcionalidad del caso, caracterizado por la magnitud del concurso preventivo de Vicentin S.A.I.C. y la cantidad de créditos y personas afectadas”, repasa el fallo de la Corte sobre lo que había solicitado Commodities SA.

“Al respecto expresa que la concursada -en el marco del período de exclusividad previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 24522- formuló una propuesta de acuerdo preventivo de carácter fraudulento; ello -según alega- por implicar un acto de disposición celebrado en fecha 28.04.2022 sobre su tenencia accionaria en Renova S.A. -del 33%- a favor de Viterra S.A., en violación a medidas cautelares vigentes dictadas en sede penal que se lo impedían; precisa que, con esa propuesta, Vicentin S.A.I.C. vino a sujetar el pago de las cuotas concursales, total o parcialmente, al resultado de dicha operación cuya eficacia dependerá del levantamiento de las cautelares en la causa penal, decisión ésta que -destaca- es totalmente ajena a las partes...”, agrega sobre el planteo de la firma en otro tramo.

Rechazo

Al momento de rechazar el planteo, el máximo tribunal señaló que “la competencia jurisdiccional de la Corte no puede ser alterada” y precisó: “Las argumentaciones que sirven de sustento al pedido de avocación no se subsumen, es más, ni siquiera rozan tangencialmente, alguno de los supuestos de atribución de competencia que autoricen la intervención de este Tribunal. En ese mismo orden de ideas es dable advertir que la presentación propuesta, más allá del nomen iuris utilizado, no constituye un supuesto de avocación en los términos del artículo 2 de la Ley 11330, ni tampoco del artículo 36 del mismo cuerpo normativo, por diversas razones”.

La semana pasada, la Cámara Federal de Casación revocó parcialmente una medida cautelar que le impedía a Vicentin modificar su composición accionaria y la situación económico-financiera de empresas que integran ese grupo.

Recomendaciones

Tras decir que “el pedido de avocación formulado por Commodities SA no puede encuadrarse dentro de los estrictos supuestos de competencia de esta Corte provincial”, Gutiérrez consideró que “deben ser consideradas por el juez del concurso” las medidas cautelares ordenadas en el marco de las “numerosas causas penales en trámite, tanto ante el fuero provincial como el federal”. De estas, indicó, fueron realizadas “con el propósito de asegurar el patrimonio de la firma concursada, evitando la fuga de activos que integran la garantía común de los acreedores”.

Sostuvo que deben ser tenidas en cuenta “a los fines de ser respetadas y armonizadas con la decisión que eventualmente se tome en caso de arribarse a un acuerdo en este proceso falencial”.

Por otro lado, insistió que “las decisiones que se tomen en el marco del proceso concursal deberán procurar maximizar el cuidado de los puestos de trabajo”.

Por último, remarcó la importancia que tiene “la correcta y eficiente tramitación del concurso”, ya que no solo interesa a Vicentin y a sus acreedores, “sino a la sociedad en su conjunto, puesto que se trata de una firma emblemática para la provincia y para la Nación, que tiene una participación relevante en el mercado de granos”. En ese sentido, pidió que haya una “toma de decisiones acertadas, en tiempo y forma”.