Un 50% más de lo normal: las lluvias no dan tregua en el centro-oeste bonaerense

Con lluvias que se extendieron hasta hoy, el escenario agrícola se vuelve más complejo en varias regiones. El impacto varía según la zona, pero la cosecha ya muestra atrasos generalizados. En la región núcleo, el problema pasa más por la seguidilla de días con mal tiempo —humedad alta, nieblas, lloviznas y suelos que no logran afirmarse— que por el volumen de agua, lo que dificulta el ingreso de las máquinas y frena el ritmo de los trabajos. En cambio, en el centro-oeste bonaerense y el Litoral la situación es más compleja: los acumulados ya están muy por encima de lo normal, con campos anegados, bajos de los lotes que volvieron a llenarse de agua y caminos que en muchos casos quedaron intransitables, lo que complica tanto la cosecha como la logística de la campaña.

El climatólogo Germán Heinzenknecht explicó que las lluvias de las últimas horas se concentraron, sobre todo, desde el centro hacia el sudeste de Buenos Aires, con algunos focos también en el sudoeste. “No está lloviendo exageradamente en todos lados por igual”, señaló, y aclaró que en general se trata de eventos puntuales que pueden complicar las tareas, pero no configuran un cuadro crítico en esas zonas.

Al mirar el acumulado del mes, ubicó los mayores excesos en el Litoral —centro-norte de Santa Fe, NEA y gran parte de Entre Ríos— y en el centro-oeste bonaerense. “Esa zona duplica el valor normal”, indicó. En abril, precisó, los registros habituales rondan entre 130 y 140 mm, pero este año en muchos casos ya se ubican entre 250 y 300 mm. En el oeste de Buenos Aires, agregó, los acumulados están cerca de un 50% por encima de lo normal.

Para la región núcleo, en tanto, indicó que los registros se mantienen dentro de parámetros normales para el mes. Sin embargo, el problema es la persistencia del mal tiempo —con humedad, nieblas y lloviznas— que viene demorando el avance de la cosecha.

Campos con exceso de agua en Pehuajó, donde en el último mes se acumularon precipitaciones muy por encima de lo normal y la cosecha avanza con fuertes demoras

En 9 de Julio, la situación llegó a un punto crítico. Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural local, contó que en lo que va del mes ya acumularon entre 450 y casi 500 milímetros, cuando la media de abril ronda los 80 a 100 mm. “La media histórica de los primeros meses del año es de 300 mm y ya la superamos ampliamente”, resumió.

La cosecha prácticamente no arrancó. La soja y el maíz llevan apenas un 4 o 5% de avance cuando a esta altura del año lo normal sería tener entre el 20 y el 30% ya cosechado. Lo que más preocupa hoy son los caminos. “Más del 70% van a estar intransitables y me animaría a decir algo más”, advirtió.

Lluvias de las últimas 24 horas hasta las 9 AM de hoy

A pocos kilómetros, en Pehuajó, la situación no cambió desde el año pasado. “Desde marzo hasta noviembre el partido estuvo en una emergencia no declarada, pero sí en emergencia, y no cambió hasta ahora”, contó Eric Cassels, de la Sociedad Rural local.

En los últimos diez días llovieron entre 200 y 250 mm. En el mes, los acumulados rondan los 400 mm. Y en lo que va del año, el histórico de los primeros cuatro meses —que es de 300 mm— quedó ampliamente superado, con casi 500 mm caídos. El detalle que marca la diferencia, sin embargo, no es el total sino la concentración: “En enero cayeron 37 mm, y en lo que va de fin de febrero y marzo van 300-320 mm”, explicó Cassels.

Caminos rurales anegados en 9 de Julio tras las últimas lluvias, que dejaron sectores intransitables y frenaron la salida de la producción

La cosecha lleva apenas un 10% de avance, en parte porque el partido llegó inundado a la siembra. “Hasta noviembre estuvimos muy complicados de agua, y de ahí empezó a aflojar un poco y se empezó a sembrar”, contó. Eso corrió todo el calendario y hoy los lotes sembrados en diciembre y enero están con agua. “Va a haber pérdidas, pero al no haber avance de cosecha es difícil ponerle un número”, reconoció.

En Trenque Lauquen, el promedio del partido ya llegó a los 500 mm, con 200 de ellos caídos en lo que va de abril. María Elena Bidart, de la Sociedad Rural local, ya ve deterioro en los rindes de soja antes de que empiece la cosecha. Los caminos, que venían de regular a bien, se complicaron mucho en estas semanas, sin margen para encarar arreglos. Los tambos tienen demorada la siembra de pasturas y el picado de maíces. Y desde Córdoba y San Luis entra agua del Río V que suma presión sobre un sistema ya saturado.

En Pehuajó, los bajos volvieron a llenarse y el ingreso a los lotes se volvió cada vez más difícil, en un contexto de lluvias persistentes

Lo que más preocupa no es solo el presente, sino lo que se viene: si el tiempo mejora, toda la demanda acumulada —cosecha, camiones, insumos para siembra, encierres de ganado— va a colapsar al mismo tiempo. “El panorama es amortiguar el cuello de botella que se va a generar en las próximas semanas”, anticipó Bidart, que trabaja junto al municipio para priorizar los caminos clave.

Más al norte, el escenario también empieza a complejizarse. Juan Pablo Karnatz, productor agropecuario de Santiago del Estero e integrante de la Comisión Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que los acumulados del año en la provincia ya rondan los 900 mm cuando el promedio histórico anual se ubica entre 650 y 1000 mm según la zona. La situación, además, es desigual. En el sudeste —Bandera, Los Juríes— los últimos episodios dejaron en algunos puntos hasta 150 mm, los caminos están muy comprometidos y ya se registra deterioro en la calidad del algodón y riesgo en los granos. En la zona de bañados del río Dulce, en tanto, describió una problemática particular: productores que durante los años de sequía se habían instalado cerca del río quedaron expuestos cuando el caudal creció.

En 9 de Julio, la cosecha avanza muy por debajo de lo habitual, afectada por el exceso de agua y el deterioro de los caminos

Pese a este panorama, Heinzenknecht indicó que el pronóstico abre una ventana que puede traer algo de alivio. El especialista anticipó que, tras las lluvias de estos días, las condiciones tenderán a estabilizarse, con un corte en las precipitaciones y solo algún evento menor hacia el fin de semana en el nordeste bonaerense. “Entramos en un período relativamente mejor”, señaló. Según explicó, se espera un cambio hacia un escenario más frío, seco y más típico del otoño, lo que podría ayudar a recuperar ritmo en la cosecha.