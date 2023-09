escuchar

La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, admitió hoy que esa entidad se encuentra trabajando en una propuesta por la cerealera Vicentin. El viernes pasado, el juez del concurso de acreedores de la agroexportadora, Fabián Lorenzini, rechazó homologar una propuesta de pago de la compañía y abrió la puerta al cramdown, lo que le permite a un acreedor o interesado externo formular una oferta y quedarse con la firma.

Según distintas estimaciones, quien se quiera quedar con la compañía necesitaría desembolsar unos US$800 millones, 300 millones de dólares para mantener su capacidad operativa y otros US$500 millones para como mínimo igualar la propuesta de la cerealera. El BNA tiene una acreencia de la cerealera por US$300 millones otorgados en su momento para prefinanciaciones de exportaciones y figura como acreedor privilegiado.

El BNA, vale recordar, se opuso en reiteradas oportunidades a propuestas realizadas por la cerealera. En junio de 2020, en plena pandemia, el presidente Alberto Fernández anunció una fallida expropiación de Vicentin que se diluyó en medio de movilizaciones en todo el país. En tanto, el entonces director del BNA, Claudio Lozano, fue uno de los más activos desde ese organismo en contra de lo actuado por Vicentin.

En un reportaje en Radio 10, a Batakis le insistieron sobre si el BNA estaba trabajando por una oferta y respondió, según consignó Télam: “Nosotros venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace”.

En junio de 2020, el intento de expropiación del Gobierno generó fuertes banderazos Marcelo Manera - LA NACION

Luego, ante otra consulta, amplió: “Uno puede asociarse para hacer una propuesta, pero esa propuesta tiene que incluir acreencia del Banco Nación; esa es la cuestión, pero lo estamos analizando”.

Iniciativa

El tema no quedó ahí, ya que luego le preguntaron sobre qué significaría que el Estado se haga cargo. Contestó que “no sería el 100%″ y agregó que “la presencia” del Estado “garantiza que siga funcionando, siga estando en la frontera del conocimiento”.

En otro tramo, la funcionaria calificó de “estafa” la deuda. “Fue una deuda que fue una estafa enorme para el Banco Nación. La gestión anterior, sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra, le presta US$ 300 millones”, indicó, según consignó la agencia de noticias oficial.

El presidente Alberto Fernández impulsó la fallida expropiación a la cerealera Captura de Video

La cerealera cayó en default en diciembre de 2019, días antes de la entrega del poder de Mauricio Macri. En ese momento lo hizo dejando de pagar grano por más de US$300 millones a los productores. Después, en febrero de 2020 formalmente entró en el concurso de acreedores. La deuda total supera los US$1500 millones. La cerealera, antes del rechazo de Lorenzini, había obtenido las cápitas y el capital necesario para salir del concurso.

Según Batakis, la propuesta de la cerealera al BNA no fue satisfactoria porque contemplaba un pago a 56 años con quita de capital y sin intereses, según señaló la funcionaria.

“El juez dijo que esa oferta no es buena y ahora finaliza el período de exclusividad, es decir, en la primera parte solamente la empresa podía hacer una oferta y ahora ya no es exclusiva. El Estado y otras empresas privadas pueden hacer ofertas para quedarse con la empresa y hacerse cargo de sus deudas”, afirmó.