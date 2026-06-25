“Vigorosa irrupción”: se abre una esperada ventana antes de un inevitable regreso de los vientos polares

Aunque la cosecha de maíz ya avanzó sobre buena parte del área agrícola, todavía queda una importante superficie por recolectar. En este contexto, el pronóstico anticipa una ventana con lluvias escasas sobre la mayor parte del área agrícola durante los próximos días, una condición que permitirá seguir avanzando con las cosechadoras. Sin embargo, esa ventana no durará demasiado. Hacia el cierre de la semana volverá el frío con fuerza, con heladas en buena parte de la región agrícola e incluso la posibilidad de nevadas en sectores de Cuyo y de la región pampeana.

Así surge del último informe de Perspectivas Agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que analizó el comportamiento esperado del tiempo entre el 25 de junio y el 1° de julio.

De acuerdo con el reporte, ese período comenzará con el ingreso de vientos provenientes del norte, lo que permitirá un leve aumento de las temperaturas, especialmente sobre el norte del país. “Al inicio de la perspectiva, soplarán vientos del trópico”, señaló el informe. En esa región se esperan máximas superiores a los 20°C e incluso registros que podrían superar los 30°C. En cambio, el centro y el sur del área agrícola seguirán con temperaturas más propias del invierno, con máximas que en muchos casos estarán entre los 10 y los 15°C.

Las lluvias quedarían concentradas sobre el nordeste, mientras que el resto de la región agrícola tendría escasas precipitaciones BCBA

Mientras tanto, las lluvias volverán a mostrarse muy desparejas. La mayor parte de la región agrícola tendrá precipitaciones escasas o directamente nulas, un escenario que favorece la continuidad de las labores de cosecha y el movimiento de maquinaria en los lotes.

“La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos, con focos aislados moderados”, indicó el informe. Además, remarcó que “solamente gran parte del Paraguay, el norte y el centro de la Mesopotamia y el este de la Región del Chaco observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm)”.

Ese escenario resulta favorable para una campaña que todavía tiene superficie de maíz pendiente de cosecha. Luego de las demoras que provocaron las lluvias de las últimas semanas en distintas regiones, varios productores esperan una seguidilla de días secos para poder ingresar nuevamente con las máquinas y completar la recolección.

Tras la ventana de tiempo estable volverá el frío con heladas en buena parte de la región agrícola BCBA

Pero la estabilidad tendrá corta duración. Con el avance de un frente frío cambiarán rápidamente las condiciones y volverá a instalarse una masa de aire polar sobre gran parte del país. “Junto con el paso del frente arribará una vigorosa irrupción de vientos polares”, señaló la Bolsa de Cereales.

Según el informe, ese ingreso de aire frío provocará heladas localizadas en buena parte del área agrícola y heladas generales sobre el oeste del país. También anticipó que “el oeste del NOA, el oeste y el nordeste de Cuyo, las serranías de Buenos Aires y el centro del Uruguay observarán temperaturas mínimas bajo 0°C, con riesgo de heladas generales”.

El informe también prevé la posibilidad de nevadas en sectores de Cuyo y de la región pampeana hacia el cierre de la semana BCBA

El reporte agrega que “las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a -5°C”, mientras que amplios sectores del área agrícola tendrán mínimas cercanas o inferiores a los 0°C.

Otro dato que sobresale del pronóstico es la posibilidad de nevadas. El informe prevé que podrían presentarse sobre la Cordillera Sur y extenderse hacia sectores del este de Cuyo y de la región pampeana, mientras que en la zona cordillerana se esperan tormentas con lluvias y nieve.

La tendencia tampoco cambiaría demasiado durante la primera semana de julio. Entre el 2 y el 8 de ese mes volverán a predominar las lluvias escasas sobre gran parte del país, mientras que el sur de la Mesopotamia y el este de la región pampeana concentrarán los mayores acumulados, de entre 10 y 25 milímetros.

Las lluvias quedarían concentradas sobre el nordeste, mientras que el resto de la región agrícola tendría escasas precipitaciones BCBA

Durante esos días también continuará la fuerte variación de temperaturas. “Junto con el frente, arribarán, con moderado vigor, los vientos polares”, indicó el informe. Según la entidad, ese ingreso de aire frío provocará heladas generales en todo el oeste del área agrícola, mientras que el sur registrará heladas localizadas, con focos de heladas generales.

Sobre la Cordillera Sur se esperan tormentas con lluvias y nevadas BCBA

Hacia el final de ese período volverán los vientos del norte. “Los vientos del trópico retornarán hacia el final de la perspectiva”, indicó el reporte, lo que permitirá un nuevo aumento de las temperaturas, especialmente sobre el norte del país.