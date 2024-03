Escuchar

SAN NICOLÁS.- “Nunca había vibrado mi alma con tanta pasión por algo como cuando me subí por primera vez a un 1114 [Mercedes Benz]. Ahí supe que era dónde quería ir. Te estoy hablando hace 30 años atrás, hoy tengo 50″.

Luego de estas palabras, Claudia San Nicola no pudo contener la emoción porque había sido en ese instante, tantos años atrás, en el que se dio cuenta de lo que quería hacer el resto de su vida. Algo que pudo lograr hace apenas cuatro años.

Hoy, San Nicola llegó al predio ferial y autódromo de Expoagro edición YPF Agro al mando de un camión de 18,5 metros para emocionar al público de “Mujeres a la Máxima Potencia”, un encuentro organizado por Las Chicas del Agro (LCA) y Expoagro. Ella fue una de las protagonistas.

“No importa cuál sea tu pasión, es ahí donde está tu verdadero camino porque no se encuentra la felicidad en ningún otro lugar que no sea siguiendo aquello que te apasiona. En mi caso, siempre me gustaron los camiones”, dijo esta mujer de Merlo, Buenos Aires. Allí contó que esa primera vez que se subió a un camión fue cuando trabajaba en una empresa que realizaba instalaciones de recupero vehicular. Sin embargo, no fue hasta después de 16 años que finalmente logró cumplir su sueño.

Claudia San Nicola: "Siempre me gustaron los camiones” Marcelo Manera

“El mundo del transporte antes era diferente. Tenías un trabajo en el cual salías y no sabías cuándo volvías. Para mí era complicado porque tenia un hijo chico y estaba separada ”, expresó. Por esa razón, pasó por una gran variedad de rubros, que nada tenían que ver con el camión: trabajó en la instalación de sistemas contra incendios, en empresas de seguros e, incluso, puso su propio negocio.

“Es un mundo que está inmerso de hombres pero no es de hombres. uno tiene que creerse que puede ocupar ese lugar. Yo entré diciendo permiso, pero no para que me dejen entrar, sino permiso, que entré”, expresó.

En la actualidad, menos del 1% de las Licencias Nacionales de Transporte Interjurisdiccional están en manos de mujeres, según datos proporcionados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

San Nicola pudo ingresar a ese mundo gracias a “Conductoras”, un programa de formación profesional que la firma sueca Scania lanzó para que más mujeres formen parte de la industria del transporte.

San Nicola tenía miedo de no quedar seleccionada. “Sin embargo, todo se dio para que me anotara porque antes había un montón de trabas familiares y, finalmente, quedé”, señaló. Así comenzó con un proceso de capacitación donde le explicaron todo lo vinculado al marco legal, cuestiones técnicas del camión y las normas de tránsito.

Claudia San Nicola: "Yo entré diciendo permiso, pero no para que me dejen entrar, sino permiso, que entré” Scania

Después de eso, empezó la búsqueda de empleo y entregó su currículum personalmente. Un día recibió la llamada tan esperada. “Es difícil dar así un giro de 180 grados porque uno tiene miedo, pero no se trata de no tener miedo, sino que hay que enfrentarlo. Por eso pensé que esta era mi oportunidad. Cuando viene la ola hay que remar, subirse y no bajarse. Así es como en mi caso avancé en el camino”, comentó.

Fue así que logró conseguir el primer trabajo. Al poco tiempo la contactaron de una empresa de transporte. “Es difícil dar así un giro de 180 grados porque uno tiene miedo, pero no se trata de no tener miedo sino que hay que enfrentarlo. Por eso pensé que esta era mi oportunidad. Cuando viene la ola hay que remar, subirse y no bajarse. Así es como el camino en mi caso siempre fue para adelante”, indicó.

Actualmente, trabaja para Transportes Laurenzano, que hace la logística para una cervecería. Maneja un camión de 18,5 metros. “Me subo al camión el lunes y normalmente me bajo los sábados. Un viaje puede durar dos o tres días”, señaló.

Consultada sobre qué mensaje daría a otras mujeres que desean seguir sus pasos, Claudia respondió con seguridad: “Lo peor que puede pasar es que no lo hagan. Es hermoso manejar un camión, yo sé dónde me quiero morir y es ahí, sentada. Hace calor, te lastimás los dedos, yo no tengo uñas, porque es un trabajo que requiere físico, pero no es imposible que lo hagamos”.

Desde Scania indicaron que el interés de participar en este programa es “muy alto”, ya que hubo 2500 nuevas inscriptas para la quinta edición, en 2023. De esas 2500 inscriptas fueron seleccionadas 12 a través de un examen teórico online y un test vocacional. Adicionalmente, indicaron que tienen activa una lista de espera desde que nació la iniciativa en 2019, la cual cuenta con más de 6000 mujeres que se anotaron para recibir novedades del programa.