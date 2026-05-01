Un informe de JP Morgan analizó el impacto del próximo fenómeno El Niño para el país y fue categórico

Un informe de JP Morgan advierte que el fenómeno de El Niño podría consolidarse en la segunda mitad de 2026 y ganar intensidad hacia fin de año en un contexto en el que el clima vuelve a tener un rol central sobre la producción agrícola en América Latina. Según el trabajo, el sistema está en transición desde condiciones neutrales y “El Niño se convierte en el estado más probable desde mayo-julio de 2026”, con probabilidades que aumentan de manera sostenida a medida que avanza el año.

Las estimaciones incluidas en el documento detallan que, si bien en el trimestre abril-junio aún predominan condiciones neutrales, hacia el último tramo del año el escenario cambia con fuerza. En concreto, la probabilidad de El Niño trepa hasta cerca del 88% para el período noviembre-enero 2027, mientras que, en términos de intensidad, “la probabilidad combinada de un evento fuerte o mayor es de aproximadamente 50%”.

Probabilidad de El Niño en el tiempo JP Morgans

El Niño es un fenómeno climático que se origina en el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial y que altera los patrones de lluvias y temperaturas a nivel global. En América del Sur suele traducirse en más precipitaciones en la región pampeana.

A partir de ese cambio de fase, el trabajo señala que “la producción agrícola y las exportaciones de commodities serán altamente sensibles a los cambios climáticos”. Esto, remarca, implica efectos directos sobre los rindes, la oferta global y los flujos comerciales, además de impactos indirectos sobre otras variables económicas.

El documento también describe que el impacto no es uniforme en la región. Según detalla, la dinámica climática del fenómeno “es fundamentalmente heterogénea”, con lluvias intensas en la costa del Pacífico —particularmente en países como Perú y Ecuador— y condiciones más secas en otras zonas, lo que genera un mapa de efectos dispares sobre la producción, la infraestructura y la energía.

En la región pampeana el fenómeno genera lluvias por encima de lo normal Marcelo Manera - LA NACION

En ese contexto regional, la Argentina tiene una dinámica diferente. En ese sentido, el informe subraya la relevancia que tiene todo lo que pase con el clima y los efectos en el agro por el peso que tiene el sector para la economía local. “Las cadenas agrícolas y agroindustriales contribuyen aproximadamente el 16% del PBI y alrededor del 58% de las exportaciones de bienes”, remarca.

A partir de ese contexto, el documento plantea que los episodios de El Niño suelen traer un escenario más favorable para la campaña agrícola en la Argentina. “El Niño está asociado a mayores lluvias en la región pampeana está vinculado a rindes por encima de la tendencia en soja, maíz y trigo”, señala, en referencia a un comportamiento que ya se observó en experiencias previas y que, en eventos intensos como los de 1997/98 y 2014-2016, derivó en subas cercanas al 30% interanual en la cosecha de granos gracias a mejoras en la productividad.

Impacto de El Niño en el PBI JP Morgans

Ese patrón contrasta con lo ocurrido en los últimos años bajo condiciones de La Niña, que dejó sequías consecutivas y una de las peores campañas en décadas, con rindes muy por debajo del promedio. Ese cambio de fase es lo que explica por qué el mercado y los productores empiezan a mirar con atención la posible vuelta de un evento cálido.

El momento en que se consolide el fenómeno también es importante. En ese sentido, explica que si las lluvias se afianzan durante la primavera y el verano, el impacto sobre cultivos como soja y maíz puede ser positivo en términos de rinde. En cambio, excesos hídricos en etapas críticas —como la cosecha— pueden generar complicaciones operativas, demoras y pérdidas en zonas productivas.

Intensidad posible de El Niño JP Morgans

Por esa razón, el informe destaca que ese desempeño tiene implicancias directas sobre la economía. “Los mayores volúmenes de cosecha elevan la recaudación por derechos de exportación”, mientras que “el ingreso de dólares fortalece las reservas y puede aliviar presiones cambiarias”, generando un efecto más amplio sobre la actividad económica.

Además, el documento destaca que el impacto no se limita al sector primario, sino que se extiende a toda la cadena agroindustrial. En ese sentido, señala que “el derrame hacia el resto de la economía impulsa la recaudación de IVA y del impuesto a las ganancias”, lo que refuerza el efecto sobre las cuentas públicas y el nivel de actividad.