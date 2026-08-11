Camuzzi invertirá más de US$6 millones para terminar la Planta Compresora Las Armas

La empresa Camuzzi anunció hoy una inversión superior a los US$6 millones para finalizar las obras pendientes en la Planta Compresora Las Armas, una infraestructura que se considera estratégica para el sistema de distribución de gas natural de la costa atlántica bonaerense.

Según informó la compañía, que es la mayor distribuidora de gas del país, la planta abastecerá a 40 localidades y permitirá acompañar el crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial de Mar del Plata y de una amplia región de la provincia de Buenos Aires.

“La puesta en funcionamiento de esta planta permitirá incrementar las condiciones operativas sobre el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata, optimizando la capacidad de transporte del sistema”, explicó Camuzzi en un comunicado.

La Planta Compresora Las Armas está integrada por dos equipos motocompresores que cuentan con una potencia total de 2400 HP. “Su finalización permitirá que entren en pleno funcionamiento otras obras realizadas previamente para reforzar el sistema de transporte y distribución de gas natural”, informó la compañía.

Entre esos trabajos se encuentran un refuerzo del Gasoducto de la Costa, otro sobre el ramal que abastece a Balcarce y la interconexión de las estaciones reguladoras de presión La Invernada y El Tejado, encargadas de alimentar a Mar del Plata.

Estas obras “fueron concluidas oportunamente y para su funcionamiento pleno requerían la finalización de la Planta Compresora Las Armas”, precisó la distribuidora.

De acuerdo con el cronograma anunciado, los trabajos pendientes comenzarán en el corto plazo y deberán estar terminados antes del invierno de 2027.