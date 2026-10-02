Caputo pidió tiempo a los empresarios y postergó la reforma tributaria para después de 2031

MAR DEL PLATA.– La última jornada del 62° Coloquio de IDEA cerró con una entrevista grabada de 19 minutos al ministro de Economía, Luis Caputo, que no pudo viajar a la ciudad balnearia por su agenda en el Argentina Week. Realizada en el despacho del Palacio de Hacienda por Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia y presidente del encuentro, el funcionario volvió a correr el horizonte de la reforma tributaria integral, uno de los reclamos más insistentes del empresariado. Si antes el Gobierno la había ubicado en un hipotético segundo mandato de Javier Milei, ahora le puso fecha. “Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva y demás”, dijo.

Caputo explicó que modificar la estructura impositiva, a la que calificó de “desastrosa” y “engorrosa”, exige primero sentarse con los gobernadores y contar con mayoría en ambas cámaras del Congreso. “Nosotros no podíamos darnos el lujo de esperar cuatro años a eso”, señaló. En el mientras tanto, la estrategia es bajar impuestos en la medida en que lo permita el superávit primario. Según el ministro, la carga tributaria ya se redujo tres puntos del PBI y el año próximo bajaría un punto más, con lo que al final del mandato de Milei la baja acumulada llegaría a cuatro puntos.

Ante la ansiedad de los empresarios por una reducción más rápida de impuestos, Caputo pidió tiempo. “Yo entiendo la ansiedad muchas veces de la gente, pero los cambios, y mucho más en un país como Argentina, que siguió políticas económicas incorrectas durante tantos años, llevan tiempo”, dijo. Puso como ejemplo la reforma laboral, que bajó las cargas patronales del 20% al 2%. Admitió que el efecto sobre la informalidad todavía no se ve porque, ante la incertidumbre electoral, muchos prefieren seguir por el camino informal.

La tabla que Caputo pidió proyectar compara doce variables económicas de los últimos cuatro gobiernos Mauro V. Rizzi

El ministro también le trasladó parte de la responsabilidad a provincias y municipios, donde, según dijo, se concentran los impuestos más distorsivos y los que más afectan la competitividad. Como señal, mencionó que un gobernador ya anunció la eliminación de Ingresos Brutos para la industria.

Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Caputo indicó que ya se aprobaron proyectos por más de US$56.000 millones y que hay otros US$150.000 millones en camino, lo que, a su juicio, garantiza estabilidad cambiaria para los próximos años. La idea, dijo, es que con el tiempo toda la economía converja a ese régimen.

Riesgo país y confianza

Mientras se transmitía la entrevista, el riesgo país subía a 650 puntos básicos, el valor más alto del año, en un reflejo del deterioro del contexto financiero de las últimas semanas. Caputo atribuyó la mitad del aumento —desde un promedio de 450 puntos— al contexto internacional, con tasas que no se veían hace casi 30 años y la suba del petróleo, y la otra mitad al temor de algunos a “volver al infierno”. Aclaró que un regreso al pasado no es el escenario base del Gobierno, pero que se preparan para esa posibilidad “porque es nuestra responsabilidad”.

Luis Caputo participó del cierre del 62° Coloquio de IDEA con una entrevista grabada junto a Fabián Kon Mauro V. Rizzi

Para respaldar su argumento, el ministro pidió que antes de la entrevista se proyectara una tabla que ya circula en las redes sociales y que compara la evolución de doce variables durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei. Allí se destacan el superávit financiero de 0,2% del PBI, la caída de 84% de la inflación y el aumento de US$23.000 millones en las reservas netas. La selección de indicadores, sin embargo, incluye el tipo de cambio contado con liquidación (CCL), que subió 38% con Milei, y no el oficial; y las exportaciones, que crecieron 55%, pero no las importaciones.

La última fila de la tabla muestra el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, un indicador que en los últimos años acompañó de cerca la intención de voto. En los primeros 33 meses de gestión, el promedio de Milei (1,94) supera al de Macri (1,75), Cristina Kirchner (1,71) y Fernández (1,23). Pero el último dato, conocido a comienzos de esta semana, mostró una caída de 5,9% respecto del mes anterior y se ubicó en el mismo nivel que en septiembre de 2025, cuando La Libertad Avanza perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

“Realmente creer que la gente en su mayoría va a votar volver al pasado después de los números y del delivery que ha hecho este presidente, yo honestamente creo que es una subestimación a todo el pueblo argentino”, cerró Caputo.