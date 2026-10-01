El “anticristo” y el exorcismo de los dólares

En los despachos oficiales ya se habla de las elecciones de 2027 como si fueran mañana. En los directorios de las compañías, también. La pregunta que se hacen en las empresas, sin embargo, no es cómo ganar la elección, sino cuánto conviene arriesgar antes de saber el resultado. Y la respuesta es, cada vez más seguido, poco. En el Coloquio de IDEA, la reunión empresaria más importante del año, quedó en evidencia que la ansiedad que generan las elecciones domina ya la agenda de los privados. Se podrá conversar sobre el largo plazo, pero nadie sabe qué le deparan los próximos meses.

La estrategia del Gobierno de confrontar ya desde temprano con Axel Kicillof, el “anticristo”, poco ayuda. Políticamente, parece la más eficaz de cara a las urnas, pero económicamente obliga al ministro de Economía, Luis Caputo, a abrir el paraguas desde temprano. “Los que crean que van a poder salir pesos de algún lado para comprar dólares, sepan que no. La capacidad de pesos es limitada”, aseguró el ministro esta semana. Caputo lo dijo en el país, en un evento organizado por El Cronista, y luego, horas más tarde, en París, ante inversores internacionales y grandes empresarios argentinos. Tienen que votarnos porque viene el anticristo, pero olvídense de hacerse de piedras para defenderse, parece decir.

No se vienen meses fáciles para el equipo económico. El contexto internacional se enrarece y podría volverse aún más volátil a medida que se acerquen las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el mes próximo. El precio del barril de petróleo no afloja —el Brent trepó otro 5% a US$102,9— y los bonos a 10 años de los EE.UU., de referencia para el mercado, estaban rindiendo 5,2%, casi su nivel más alto en dos décadas. El precio del crudo restringe el proceso de desinflación local y el encarecimiento del crédito podría cerrar una de las grandes fuentes de divisas que tuvo el Banco Central los últimos meses, que son las emisiones de deuda de empresas y provincias. De hecho, varias compañías argentinas que tenían previsto colocar deuda en el exterior tuvieron que suspender esta semana sus planes. Son los casos de Adecoagro y Capex. También la provincia de Santa Fe.

Ya la semana pasada, la colocación de deuda de San Juan, la última que pudo aprovechar la ventana financiera, estuvo a punto de frustrarse. El equipo económico que asesora al gobierno de Marcelo Orrego decidió probar suerte, pese a que los bancos que lo asesoraban le habían desaconsejado seguir adelante con el proceso debido al deterioro de las condiciones internacionales. Incluso desde el Ministerio de Economía de la Nación, que siguió de cerca el minuto a minuto de la colocación, les habían exigido no avanzar porque no tenían la certeza de poder conseguir una tasa de un dígito. La osadía, sin embargo, rindió frutos: consiguió US$600 millones al 9,85 por ciento. Es cierto que San Juan es hoy una de las provincias con mejor proyección, gracias a la expansión del negocio minero. No todas tienen la misma suerte.

De todas maneras, aun con menor ingreso de dólares financieros, el Gobierno construye con obsesión su barricada para evitar que la demanda de dólares eventualmente lo tome desguarnecido. Quienes participaron de las reuniones que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo con banqueros y empresarios relatan que desde el organismo de crédito también inquirieron en detalle sobre el tema. En particular, pusieron especial interés en las presuntas intervenciones del Banco Central (BCRA) a través de bancos locales en el mercado privado de contratos a futuro (NDF, en la jerga).

En el mercado también se empezó a especular con la posibilidad de que el mago Caputo saque, una vez más, algún as de la manga. Generó suspicacia un viaje que recientemente hizo el viceministro de Economía, José Luis Daza, a Arabia Saudita. Voceros de Economía no confirmaron ni negaron la visita. Fuentes del Gobierno señalaron que la intención del viaje era colaborar para terminar de conseguir el ingreso de Aramco, la petrolera saudí, al proyecto de gas natural licuado (LNG) de YPF. Sin embargo, desde la compañía estatal negaron la información. El canciller, Pablo Quirno, estaría planeando una visita al país petrolero para fin de mes. No sería la primera vez que un país de Medio Oriente aparece con dólares. Qatar lo hizo con Sergio Massa. ¿Será? Son todas especulaciones.

En el ínterin, en el equipo económico también aspiran a preservar el superávit fiscal a como dé lugar. Habrá una nueva aparición de la motosierra: está por publicarse un decreto con un plan de retiros voluntarios para los empleados de la administración pública nacional. Se espera que entre 1000 y 1500 trabajadores estatales se sumen. Ya el Gobierno achicó la planta de empleados públicos en 77.000, según publicó recientemente en X el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace semanas que la caja se administra con firmeza. Varias grandes empresas le hicieron llegar al ministro Caputo su reclamo por reintegros de exportación que no se están pagando, pese a que, se supone, hay un plazo de 60 días para hacerlo. “Se vencen los plazos y la deuda se acumula”, reconocen.

Pero lo más relevante para el mercado y para el Gobierno en realidad pasa por las conversaciones todavía subterráneas que se están dando con algunos gobernadores. La foto de los 13 caudillos con Milei en París es apenas una muestra. Los gobernadores cordilleranos dependen en gran medida de la continuidad del modelo económico para que se concreten las prometidas inversiones en minería. Si bien las empresas se han comprometido en su mayoría en el RIGI (el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), no es lo mismo financiar un proyecto minero con un riesgo país orillando los 400 o 500 puntos que hacerlo con uno de más de 1000.

Además, pese a que en muchos sectores existe un malestar evidente, con la economía que no termina de acompañarlos, Milei sigue siendo para la política una de las apuestas más fuertes. El sociólogo Luis Costa, que está terminando justo una medición de campo, lo explica: “El Gobierno sigue muy competitivo. Y si hace una alianza con el Pro está más competitivo todavía. El voto cambia menos de lo que se cree. Y no tienen sus votantes una zona de escape. El año pasado, confirmó que es la opción antiperonista, con lo cual hay un 38% o 40% de votos que están”.

Si bien las encuestas muestran, por momentos, una caída en la imagen del oficialismo, según adelanta Costa, “es un gobierno que todavía tiene agenda, con dificultades, pero la tiene”. Su electorado, dice, le reconoce ciertos logros, que todavía sobreviven. “Los incentivos para votar la opción mayoritaria y que no vuelva el peronismo son grandes. El año pasado, a la tercera opción le fue mal”, dice. Resta ver qué hace Patricia Bullrich. En IDEA, la senadora pareció hablar más como candidata que como legisladora. “Ella hará lo necesario para que reelija el modelo”, aseveraron a su lado. El modelo no necesariamente es la persona de Javier Milei.

El puesto de “vice” dentro de la fórmula libertaria parece haberse transformado en el gran botín. Incluso hay quienes aseguran que gobernadores peronistas del Norte, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) se ilusionan con meter a un propio en la fórmula de LLA. Pocos caudillos ven en Kicillof una representación del peronismo. Al menos, no por ahora. También en el Pro especulan con ese lugar. Son todos temas que están sobre la mesa como parte de la negociación para conseguir la suspensión de las primarias obligatorias (PASO). Este mes será clave.

El Gobierno adelantó la campaña para ordenar la política y en parte lo está logrando: gobernadores que negocian, aliados que se disputan la vicepresidencia y un adversario a la medida del relato. Pero el reloj corre igual para los que tienen que poner la plata. Cada mes que la elección le gana a la gestión es un mes más que las empresas suman a la espera. Caputo puede blindar el Banco Central y cuidar la caja hasta el último peso. Lo que no puede es acortar el calendario. Y, para el que invierte en la Argentina, 2027 ya empezó.