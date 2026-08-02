Caputo renovó más deuda en pesos de la que vencía, extendió los plazos y armó un “colchón” de $16 billones

El Tesoro nacional logró en lo que va del año tres avances en el manejo de la deuda en pesos: refinanció más vencimientos de los que enfrentaba, extendió significativamente el plazo de las nuevas emisiones y acumuló un importante excedente de liquidez para afrontar futuras necesidades financieras. Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por la consultora Quantum Finanzas.

“En los últimos meses, y como resultado de la política económica, el Tesoro nacional logró tres cosas importantes relacionadas al manejo de la deuda en pesos”, resumió el trabajo. Entre ellas, mencionó que la tasa de renovación superó a los vencimientos de 2026, que se alargó el plazo promedio de la deuda emitida y que se acumularon recursos para afrontar gastos eventuales, incluida la compra de dólares al Banco Central (BCRA) para atender pagos de deuda en moneda extranjera.

Según el informe, en lo que va del año el Tesoro refinanció, en promedio, el 117% de los vencimientos de deuda en pesos. En otras palabras, colocó más deuda de la que debía cancelar, lo que le permitió obtener recursos adicionales. El contraste con 2025, año de alta volatilidad financiera por las elecciones de medio término, es marcado: la tasa promedio de renovación había sido del 84% y, en los meses de mayor tensión, llegó a caer hasta el 25%.

El Tesoro logró durante 2026 refinanciar en promedio el 117% de los vencimientos de deuda en pesos, muy por encima del 84% registrado en 2025, según Quantum Finanzas

Quantum atribuyó esa mejora al contexto financiero. Sostiene que la estabilidad de las tasas de interés y las compras de divisas realizadas por el BCRA facilitaron el financiamiento del Tesoro en el mercado local.

El segundo cambio destacado en el informe fue la extensión de los plazos. Mientras que en enero las colocaciones tenían una duración promedio de apenas 0,46 años, en la última licitación ese plazo se elevó a 1,97 años. Para lograrlo, el Tesoro amplió la oferta de instrumentos y pasó de concentrarse en títulos a tasa fija a incorporar bonos ajustados por CER y bonos duales, que ofrecen distintas coberturas frente a la inflación o la evolución del tipo de cambio oficial.

Por último, la consultora estimó que el financiamiento obtenido por encima de los vencimientos generó un excedente equivalente a $16,4 billones, cerca del 1,7% del PBI. Parte de esos recursos se reflejó en un aumento de los depósitos del Tesoro en el BCRA, que alcanzaban $8,3 billones hacia fines de julio. Ese “colchón”, concluyó el informe, le permitió al Gobierno contar con fondos para distintas necesidades, entre ellas comprar divisas al BCRA para afrontar los pagos de deuda realizados a comienzos de julio.