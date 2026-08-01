Amenazan con ir a la Justicia: ultimátum de productores a un municipio por la “grave e insostenible situación” de los caminos rurales

El reclamo de los productores rurales de Colón, en el norte bonaerense, por el estado de los caminos dio ayer un nuevo paso. Después de una asamblea realizada días atrás en la Sociedad Rural local, donde más de 70 productores resolvieron avanzar con un planteo formal al municipio, representantes de la entidad y de productores independientes presentaron una carta dirigida al intendente Waldemar Giordano (Unión por la Patria) y el Concejo Deliberante con una serie de exigencias sobre la tasa vial y el mantenimiento de la red de caminos rurales. Además, fijaron un ultimátum de 20 días para recibir una respuesta y advirtieron que, de no obtenerla, recurrirán a la Justicia.

La presentación fue realizada por José Manfredini, vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, y Pablo Francescangeli, en representación de los productores independientes. Según explicó Manfredini a LA NACION, ambos firmaron la nota en nombre de unos 100 productores del partido.

Un camino en Colón

Como se dijo, la decisión de avanzar con una presentación formal fue tomada días atrás durante una reunión realizada en la Sociedad Rural de Colón, donde más de 70 productores analizaron el estado de los caminos rurales y el esquema de la tasa vial. En ese encuentro resolvieron redactar una carta con los reclamos, le dieron forma al documento y ayer la presentaron ante el intendente Giordano y el Concejo Deliberante. En el documento presentado sostienen que decidieron avanzar por la “grave e insostenible situación por la que atraviesa la red de caminos rurales” del distrito, una problemática que, según indicaron, “afecta de manera directa la producción, la conectividad y el desarrollo socioeconómico de toda la comunidad rural”.

Los productores cuestionaron, además, el cobro de la tasa vial. “Observamos con profunda preocupación una marcada desproporción entre la carga impositiva que se exige a los productores y la deficiente o nula contraprestación de los trabajos de mantenimiento, abovedado, alcantarillado y conservación de los caminos”, afirmaron.

Entre los reclamos, solicitaron una reducción inmediata de la tasa por conservación de la red vial municipal, fijando un valor uniforme de $10.000 por hectárea por año mientras no exista una prestación eficiente del servicio. También pidieron eliminar las alícuotas progresivas y los criterios vinculados con la productividad de los establecimientos rurales.

En la carta indicaron que esos parámetros “resultan anticonstitucionales por distorsionar la naturaleza de una tasa tributaria” y “carecen de toda relación con el costo real del servicio y su efectiva prestación”. Además reclamaron que el municipio implemente “las medidas urgentes e indispensables para asegurar la reparación y mantenimiento integral de los caminos”, incluyendo alternativas como la “tercerización parcial o total del servicio”, la creación de “un consorcio de gestión” o “cualquier otro mecanismo eficiente”.

La reciente reunión de los productores

En el escrito, los productores informaron al gobierno local que tendrá un plazo de 20 días corridos para responder al planteo. “Fijamos un plazo perentorio e improrrogable de veinte (20) días corridos a partir de la recepción de la presente para recibir una respuesta formal, fundada y con un plan de acción concreto”, señalaron.

Y agregaron que, si ese plazo vence sin una solución, “la Sociedad Rural de Colón y productores del partido de Colón iniciarán de manera inmediata las acciones judiciales correspondientes”, entre ellas amparos, medidas cautelares e impugnaciones por inconstitucionalidad, además de responsabilizar al municipio por los perjuicios ocasionados por la falta de mantenimiento de los caminos.