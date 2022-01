“Caradura”: la fuerte crítica de Juan Carlos de Pablo al hombre que más escucha Martín Guzmán

El economista Juan Carlos de Pablo arremetió ayer contra su colega y ganador del premio Nobel, Joseph Stiglitz, por sus dichos acerca del milagro de la recuperación argentina en el año que finalizó y lo trató de “caradura”.

“Yo no me peleo con casi ningún economista por tener diferentes opiniones, pero en este caso sí. Es un caradura. Dice que en 2021 el PBI argentino aumentó el doble que el de los Estados Unidos, pero se olvidó de decir que en 2020 cayó el doble. Está en la joda y el agregado es que nadie le da pelota salvo nosotros y el Papa que lo puso en una comisión pontificia”, afirmó de Pablo en diálogo con TN.

Por otro lado, dijo que más allá de haber sido galardonado “un premio Nobel puede decir huevadas”. “En 2001, él compartió el premio con otros dos economistas que hicieron una pregunta inteligente que es qué pasa cuando las dos partes en una negociación no tienen la misma información. El señor Stiglitz desarrolló el tema de las fallas de mercado, pero también están las fallas de Estado. Este señor ignora olímpicamente esto, con lo cual es un irresponsable”, completó.

En cuanto a las negociaciones del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, de Pablo dijo que tiene la sospecha de que no existen. “Ojalá nos sorprendan y se anuncie un acuerdo. Nadie tiene apuro. Creo que estamos en un limbo. Probablemente, el Gobierno exagere su poder de negociación porque sabe que del otro lado no puede haber represalias”, explicó.

“Si vos vas al Fondo con algo técnicamente bien hecho algún espacio tenés para negociar. Ahora, si vas diciendo que el mundo está equivocado, los deben mirar tipo ‘¿Quién te pidió opinión?’ Vos en el concierto internacional tenés que ubicarte”, agregó.

Por último, consultado por un eventual recambio del ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que esta decisión corresponde al presidente Alberto Fernández, que cometió el mismo pecado que Mauricio Macri que es “no tener un ministro”.

“Guzmán tiene el cargo, pero no hay nadie que cumpla con la función. En el organigrama no está a cargo. Acá tenés un conjunto de funcionarios paralizado, al Banco Central haciendo de bombero y a la Secretaría de Comercio haciendo lo que ya sabemos. Además, trabajar en este gobierno es difícil ¿Si sos ministro de Economía a dónde mirás? ¿A Alberto? ¿A Cristina? ¿A la gente que habla por ellos? A Guzmán no lo conozco, pero tengo cierta sensibilidad con la gente de la academia que se pone a pontificar”, cerró.