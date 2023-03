Carlos Magariños: “El propio mercado te pone limitaciones para aumentar los precios”

escuchar

Carlos Magariños, el director de estrategia global y asuntos externos de Vrio Corp -la empresa que administra las operaciones comerciales de la filial latinoamericana de DirecTV-, se refirió a la actualidad del negocio de la TV paga en la región y dijo que están trabajando junto a otras empresas y las plataformas en un acuerdo para flexibilizar las regulaciones del sector.

Según el ex embajador en Brasil, el objetivo de las compañías y los gobiernos debería ser achicar la brecha digital y para eso habría que bajar los impuestos y las obligaciones que hoy enfrentan sobre todo los operadores tradicionales. Este jueves, Vrio Corp y el Wilson Center llevaron a la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá el debate sobre la inclusión digital. El organismo dio su apoyo explícito a las compañías de entretenimiento, tecnología y telecomunicaciones para construir una agenda de medidas concretas para elevar a los gobiernos de América Latina, con el objetivo de modernizar las regulaciones para impulsar inversiones en conectividad e incluir a los 200 millones de latinoamericanos que aún no accedieron a internet.

Con respecto al país dijo que a largo plazo el camino es el de los precios libres para las TICs y reglas de juego como las hay en el resto del mundo.

-Se suele hablar de la necesidad de aggiornar los marcos regulatorios en telecomunicaciones ¿Cómo ven en este sentido a la Argentina?

-Nosotros pensamos que en todos los países de América Latina es necesario modernizar y adaptar los marcos regulatorios porque en general todos tienen una antigüedad que oscila entre los 15 y los 20 años y regulan tecnologías que han cambiado mucho en los últimos 15 años con la aparición de nuevos jugadores, nuevos servicios y nuevos productos. Entonces nosotros lo ponemos en la perspectiva de un objetivo tanto local como regional que es cerrar la brecha digital. Casi 3000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a las tecnologías móviles de Internet. Algunas porque no tienen infraestructura, otras porque no están capacitadas para usarlas y después están aquellos que, estando cerca de los centros, no se pueden conectar por cuestiones de precio. Vemos este problema con preocupación e interés porque creemos que, cuanta más gente participe en este mercado, mejores oportunidades. El desafío es ofrecer servicios a precios accesibles y de buena calidad con mejor contenido y por eso es importante que los marcos regulatorios reconozcan esa realidad y el sector no sea visto principalmente como un sector para extraer más impuestos, sino como un sector que puede ser un socio del Gobierno para reducir la brecha digital y para generar más empleo porque hoy el producto bruto digital mundial crece 15 veces más rápido que lo que crece el producto bruto en general.

-¿Cómo se generan esos marcos regulatorios más modernos?

-A nosotros se nos ocurrió promover una serie de encuentros regionales. Hablamos con todas las compañías. Muchas de ellas nos acompañaron en el proceso y están muy dispuestas a trabajar. No solo operadoras sino también plataformas de Internet o de redes sociales empezaron a sumarse con la lógica esta de que los marcos regulatorios estén orientados a facilitar la inversión que tenemos que hacer para bajar la brecha digital y que dejemos de ser percibidos como un actor al que se le puede cargar una gran cantidad de impuestos. Nos seguimos reuniendo con reguladores, con empresas del sector, con representantes de entidades empresarias de primer nivel de la región para seguir conversando sobre esto y ver si podemos acordar lo que llamamos un acuerdo regional digital. Nos pareció que podemos hacer una contribución conjunta a lo que está haciendo Naciones Unidas con el Pacto Global Digital reflejando las características que tiene el consumo en América Latina que tiene los mismos desafíos de Argentina: mucha presión sobre el ingreso de los ciudadanos, que están en monedas que se devalúan frente al dólar.

-Respecto a la brecha digital DirecTV ha tenido mucha penetración en barrios vulnerables por el servicio de tv digital prepago ¿Cómo sigue esa inserción?

-Hubo un desarrollo del negocio más popular para el que ha servido el satélite porque tirar fibra es caro. Más allá de esto nosotros también estamos desarrollando esta última alternativa con distintos proveedores para también ser capaces de ofrecer el cable donde eso sea conveniente. Pero nos estamos moviendo más allá de una tecnología particular a poner el acento en el servicio al cliente y para eso tenemos distintos tipos de productos que han llegado a todos los segmentos del mercado y eso lo hacemos en todo América Latina, incluido Brasil. En ese sentido es muy importante que las regulaciones vayan acompañando. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos requisitos de desempeño, cosas que tenemos que hacer para cumplir con la regulación, pero no otros actores del mismo sector, entonces tenemos que nivelarnos con las plataformas flexibilizando las regulaciones para todos. Esto nos daría más espacio para hacer más inversiones, para mejorar la calidad del producto que ofrecemos y por eso nos pareció importante hablar con las otras empresas porque nosotros no vemos esto con una competencia, sino que tenemos que trabajar todos juntos para que se beneficien los consumidores. Al fin de cuentas es una visión de largo plazo que nos sirve a todos. Es decir, no nos sirve de nada que les pongan impuestos porque, al final, nos van a volver a poner más a nosotros. Tenemos la idea de que esta iniciativa puede funcionar y que vamos a tener un mejor marco regulatorio que nos va a permitir facilitar la conexión de los usuarios y bajar la brecha digital.

-Hablando de marcos regulatorios es conocido que el sector tiene un conflicto con el Gobierno por el tema del DNU 690 y la fijación de precios de los servicios TIC ¿Hay conversaciones para modificarlo?

-No hay cambios. Entendemos que la Argentina tiene una coyuntura muy particular que lleva a que este tipo de mecanismos se mantengan en el tiempo, pero, en el largo plazo, la situación tiene que cambiar porque así es como se maneja todo el mundo: con libertad de precios. Esperamos que la situación de la Argentina permita ir en ese camino y que se adopten las mismas reglas de juego que existen en otros países. Nosotros pensamos que el propio mercado te pone limitaciones para aumentar los precios porque además no se puede cobrar cualquier cosa. Es muy importante tener conciencia de que el mercado es un gran regulador y el consumidor es el primero que se sale de los consumos que puede considerar menos esenciales.

-Y en términos de regulación ¿creen que se podría hacer más en el tema de la piratería?

-En Brasil el regulador tomó la decisión de secuestrar por la vía administrativa aquellos decodificadores que son ilegales, que no tienen certificaciones. Y los fundamentos son muy interesantes porque hablan de una cuestión de seguridad, tanto por el tipo de software que pueden tener como por la estabilidad de los mismos, en el sentido de que podrían generar, por ejemplo, incendios por mal funcionamiento. Entonces esperamos que, más allá de las decisiones judiciales, los reguladores aceleren las vías administrativas. Tenemos la esperanza de que lo que pasó en Brasil se regionalice y sea más sencillo luchar contra la piratería. La tecnología cambia muy rápido y los mecanismos se vuelven cada vez más sofisticados, entonces, cuando uno logra dar de baja a una señal, a los pocos segundos hay otra nueva señal transmitiendo lo mismo. Pagar los derechos ciertamente nos coloca en una desventaja competitiva, pero lo más importante es que el que consume contenido de piratas y el que lo difunde está afectando las posibilidades de empleo de la gente que trabaja en este mercado.

-¿Cómo está hoy la compañía después del ingreso del grupo Werthein? ¿Cuáles son los proyectos hacia adelante?

-En este tema uno trata de ser siempre muy prudente para no generar más expectativas de las que corresponden, pero estamos trabajando mucho para ofrecer un mejor producto a una mayor cantidad de clientes. Le pusimos foco a los temas de banda ancha y de conectividad que ofrecemos: no hablo sólo de conexión satelital, sino también a través de cable y de fibra. Y eso lo estamos haciendo en toda la región y va a ser la prioridad para todo este año 2023, amén de que estamos viendo un montón de otras opciones, pero ahora estamos en el proceso de análisis y de conversación con potenciales socios. Sí puedo decirte que el foco para 2023 es ampliar la capacidad de la conectividad ofreciendo servicios por vía de fibra, de cable y mejorar el producto que ofrecemos como entretenimiento, a través de nuestra plataforma, que tuvo un crecimiento exponencial durante el Mundial.