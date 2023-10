escuchar

CÓRDOBA.- “El dólar blue vale cerca de $1000 porque tenemos uno que se pone contento cuanto más sube y el otro le tira papel como si fuera kerosene al fuego”, dijo Carlos Melconian, el economista a quien la candidata Patricia Bullrich designará como ministro de Economía si gana la elección presidencial. “Toda esta tragedia que está armando este hombre antes de llegar a octubre, me da que pensar, que quiere irse a su casa, si no le da miedo a él agarrar”, ironizó con respecto al ministro y postulante Sergio Massa.

Melconian expuso en medio de la carrera alcista del dólar blue y después de que el libertario Javier Milei ratificara que un dólar más alto beneficia su plan de dolarización y recomendara no renovar los plazos fijos. Aseguró que el gobierno que viene tendrá una herencia estructural y una del “último día”, que responde al “zafarrancho de los últimos 30 días” que los llevó como equipo a “revisar” todo lo diseñado en materia fiscal.

“Usamos laparascopía, no motosierra -graficó-. La elegimos porque no deja cicatriz. Es impensable bajar 15 puntos del gasto público; el yate Bandido no hay que bajarlo del gasto público porque no está. Eso debe ser otra cosa. La corrupción está afuera del gasto, ¿o se creen que nacieron ayer estos?”, repasó a la vez que apuntó que el hueco fiscal que dejará la actual gestión subiría “dos o tres puntos” del PBI.

La presentación fue organizada por el Consejo de la Comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de una serie de charlas con los equipos económicos de los candidatos. Como en el ciclo participarán los técnicos de Juan Schiaretti y Myriam Bregman, Melconian ironizó: “Estaría bueno que también se hubieran sumado la magia y la irresponsabilidad”, en referencia y sin nombrarlos a Milei y Sergio Massa.

Melconian ironizó sobre Milei y sobre Massa respecto de qué harán si ganaran la elección.

Por la cantidad de anotados que hubo, los organizadores debieron habilitar otro espacio anexo al aula magna para que se lo pudiera seguir por video. Melconian reiteró que Milei “no tiene ninguna chance de instrumentar lo que viene diciendo”. Acerca del oficialismo, afirmó que “está decidido a lanzarse al vacío”, por lo que él está inabilitado a señalar qué podría hacer el 11 de diciembre.

Antes de repasar las características del programa que pondrá en marcha si Bullrich llega a la Rosada, el economista enfatizó que su “compromiso” es con el Ieral de la Fundación Mediterránea, que aceptó hacer una propuesta “para los argentinos”, la que fue “aceptada” por Bullrich y por ningún otro candidato. Ironizó de nuevo respecto de que los asesores de Milei “se están corriendo”. Durante toda la exposición apuntó al discurso del libertario, aunque aclaró que “si la gente acompaña eso, me saco el sombrero”.

También le respondió a Massa: “Me junto con todo el mundo; con quien se me da la gana. Hablé tres horas y media con la vicepresidenta, aunque enojó a algunos halcones. El vigilante botón de Massa contó que desayuné con él; claro que desayuno, pero no le compro un auto usado ni loco. Miren si yo voy a decir ‘por favor Sergio déjame las Siras’. Las Siras se van a los cinco minutos”.