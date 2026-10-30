Carlos Melconian: “Esta es una economía para el 15% de la gente”

“Esta es una economía para el 15% de la gente”, planteó el economista Carlos Melconian, al dar su diagnóstico sobre la evolución del nivel de actividad, las heterogeneidades entre sectores y las tensiones en el consumo, el crédito y la el mercado laboral.

“ El crecimiento ha estado concentrado en 15% de una economía muy exitosa ”, afirmó el expresidente del Banco Nación, en una entrevista en Urbana Play, al describir que el alto ritmo de expansión en rubros como la energía o la minería no tienen correlato en un dinamismo generalizado en el empleo o los salarios en todo el país.

“Para el componente de la economía argentina, cuando el consumo no arranca, el crédito no arranca, siempre en el fondo es lo mismo, lo que no tenés es una moneda, aparece el problema de fondo vinculado a la moneda”, dijo Melconian, y afirmó: “Hay que dar vuelta la visión de lo que se tiene sin cambiar la dirección. El fin de todo esto es recuperar el empleo, el salario y el crédito, porque el alto componente del crecimiento en la Argentina, de lo que la gente a veces escucha PIB, es el consumo. Y lo que hay que recuperar en esta economía es el consumo ”.

Carlos Melconian: "El crecimiento ha estado concentrado en 15% de una economía muy exitosa" Ricardo Pristupluk

En ese sentido, advirtió que el programa en curso impulsado por el presidente Javier Milei “no tiene resuelto la macroeconomía”. “No existe el concepto que la macroeconomía está bien, pero no le llega a la gente. Cuando la macroeconomía está bien, siempre le llega a la gente y su nexo es la cadena de crédito, la cadena de consumo, la cadena de empleo, la cadena de poder adquisitivo. Esto no es ni demagogia ni keynesianismo berreta. Se puede ser liberal y creer en estas cosas”, insistió.

Y al describir los factores que, en su visión, explican los problemas de crecimiento e ingresos, Melconian planteó: “Hoy Argentina no tiene régimen cambiario y régimen monetario”. En particular, reiteró sus críticas a la flexibilización del cepo para las personas, aplicado en el primer semestre de 2025: “Acá se cometió el error sin tener reservas y sin tener eso planificado de abrir la compra de dólares a las personas, que es una cosa totalmente sana como punto de llegada. Pero cuando no tenés con qué... Esto es lo mismo que cuando se quería dolarizar, no tenías ni fideo ni tuco“.

Carlos Melconian: "Veo un problema integral de paz de los cementerios, pero no de crisis financiera". Hernan Zenteno - La Nacion

Sin embargo, enfatizó que el país hoy “tiene una cantidad de dólares infernales” que le permite sostener esa demanda sin estar “en la cuerda floja para un terremoto”. “Ahora lo que tenés porque Dios lo quiso, porque salió una pseudopolítica de Estado y porque generosamente para el gobierno no la obstruyó, como algún loquito la podía haber obstruido, es una cantidad de dólares infernales, que es la suma de una buena cosecha, Vaca Muerta y minería”, describió.

Eso, según Melconian, presenta un factor “genuino”, a diferencia de otros contextos, como en la gestión de Mauricio Macri, donde el flujo de divisas se sostenía con endeudamiento externo. “Por eso yo veo el tema agotado, no estallado, veo un problema integral de paz de los cementerios, pero no de crisis financiera. ¿Por qué? Porque resulta que ahora tenemos dólares para despilfarrar”, explicó.

Sin embargo, advirtió en esa dinámica de demanda de dólares otra heterogeneidad que caracteriza al esquema económico. “La gente se lleva dólares porque hace la cuenta de lo que le sale afuera y le sale más barato que adentro. Entonces, hay claramente un problema de precio”, afirmó.

“Si vos vas a un negocio A y sale $10 y vas a un negocio B y sale $15 no comprás en el A. Bueno, a la gente le pasa lo mismo con Punta Cana y con el ahorro. No es inconsistente decir que hay un problema en el consumo, en el salario, en el poder adquisitivo y sin embargo compran dólares porque hay 2 millones de personas que compran dólares multiplicado por cuatro de familia son 8 millones de personas. En 45 millones de personas, es el 15% o 20% del país”, completó Melconian.