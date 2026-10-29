Ocho jóvenes van a Canadá por la gloria en una competencia internacional: “Vamos a buscar ganar”

En Uribelarrea, en el partido bonaerense de Cañuelas, los últimos preparativos transcurren entre animales y prácticas en la cabaña La Angelita, de Gustavo Salvini. Allí, ocho jóvenes se entrenan para un desafío que los llevará por primera vez a una competencia internacional de ganadería. Algunos ya tienen experiencia en la jura y la presentación de animales; otros aportan conocimientos comerciales o incorporan técnicas de preparación que se utilizan en el exterior. Hasta hace unos meses, varios ni siquiera se conocían. Ahora comparten un objetivo: representar a la Argentina y medirse con chicos de todo el mundo.

El viaje será este sábado, rumbo a Edmonton, en Alberta, Canadá, donde del 5 al 8 de noviembre se disputará la BEEF International (Battle of Emerging Elite Farmers), durante la Farmfair International, una de las exposiciones ganaderas más importantes de ese país. La Argentina participará por primera vez como país invitado especial, junto con delegaciones de más de 15 naciones. No será una competencia dedicada exclusivamente a evaluar animales: también pondrá a prueba la capacidad de los participantes para trabajar en equipo, resolver problemas y pensar la actividad ganadera desde una perspectiva comercial.

La idea empezó a tomar forma a principios de año, cuando Ricardo Cantarelli, embajador de Farmfair, se comunicó con Delfina Spinella para contarle sobre la competencia donde pueden participar jóvenes de 18 a 25 años y proponerle que ayudara a poner en marcha el proyecto. Había que encontrar a los participantes, reunir perfiles diferentes y armar equipos que pudieran complementarse. La búsqueda no fue sencilla. No alcanzaba con saber de una raza o tener experiencia con los animales: el concurso también pondría a prueba sus conocimientos comerciales, su capacidad para trabajar en grupo y la manera de comunicar lo que hace la ganadería argentina.

De izquierda a derecha, la presidente del Ateneo Angus, Candelaria Giménez; Ojea Rullán; Veiga; Agustín Cano; Luisina Ugolini; Sofía Ponce de León; Isidro Luis y Delfina Spinella

Spinella tiene 22 años, estudió dirección de negocios globales en la UADE y representa a Angus y coordina los dos equipos argentinos que van a participar de la competencia. Creció cerca de la cabaña familiar Don Romeo y acompañó a sus padres en remates y exposiciones, pero esta vez le toca ocupar otro lugar: pasar de observar el trabajo a involucrarse en un proyecto propio.

“Es algo que vivo desde que nací y siempre estuve cerca de los trabajos de la cabaña familiar, pero nunca pude vivirlo personalmente, así que es una oportunidad enorme. Es el primer proyecto personal que tengo, más allá de que no sea solo para mí, sino para el futuro de la ganadería argentina”, contó a LA NACION. La convocatoria le permitió acercarse de otra manera a una actividad que forma parte de su vida desde chica.

Delfina Spinella forma parte del Argentina Team Celeste que participará del certamen en Canadá

En estos meses, los ocho participantes fueron construyendo una relación que al principio no existía. Visitaron campos, compartieron experiencias y se encontraron semana tras semana para entrenar. Ahora, el último peldaño antes de viajar fue en La Angelita, donde aprovecharon un curso de jurados de Angus y la posibilidad de practicar con animales de la cabaña. La experiencia les permitió sumar conocimientos, pero también identificar fortalezas que puede aportar cada uno cuando llegue el momento de competir.

La delegación quedó dividida en dos grupos. El Argentina Team Celeste está integrado por Spinella, por Angus; Fermín Eyeherabide, por Shorthorn; Luisina Ugolini, por Wagyu, e Isidro Luis, por Limangus. En el Argentina Team Blanco competirán Tomás Fernández, por Angus; Sofía Ponce de León, por Shorthorn; Nicolás Gorriti Von Hinke, por Hereford, y Agustín Cano, en representación del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Candelaria Giménez, presidenta del Ateneo Angus, viajará también para colaborar durante los días de competencia.

La competencia incluirá pruebas de bioseguridad, liderazgo, marketing, redes sociales y manejo de animales, además de la evaluación de ejemplares y el desarrollo de un modelo de negocios. Cada jornada planteará un desafío distinto. “No se trata solo de un concurso de animales. Es una propuesta de capacitación y desarrollo para los jóvenes líderes del sector ganadero”, explicó Cantarelli.

Con 22 años, Gorriti Von Hinke llegará a Edmonton como representante de Hereford en el Team Blanco

Con 22 años, Nicolás Gorriti Von Hinke representará a Hereford en el Team Blanco. Es de Perú, cerca de General Acha, en La Pampa, donde hace tres años inició una cabaña dedicada a las razas Hereford y Shorthorn. Estudia Comercio Exterior y busca combinar su experiencia con los animales con una mirada puesta en los mercados internacionales y en el potencial de la ganadería argentina.

“Vamos a hacer un buen papel, es todo un desafío para nosotros dejar bien parada a la Argentina”, señaló. También espera que el encuentro le permita generar contactos y conocer cómo trabajan los establecimientos de otros países. Su mirada va más allá de esta primera experiencia: aspira a que la iniciativa continúe y llegue a jóvenes de distintas razas y regiones del país. “Busco mostrar todo el potencial que tenemos en la Argentina”, afirmó. Para el joven, la participación puede ser el comienzo de un intercambio que se prolongue en el tiempo y abra nuevas oportunidades para quienes quieran formarse y desarrollarse en la actividad.

Eyeherabide tiene 21 años, estudia ingeniería industrial y trabaja con su padre y su hermano en la cabaña familiar Santa Cecilia, de Shorthorn. La jura y la presentación de animales son algunas de sus fortalezas, aunque la preparación para el viaje también lo llevó a familiarizarse con técnicas de acondicionamiento que se utilizan en Canadá y que, según explicó, son menos habituales en la Argentina.

Eyeherabide tiene 21 años, estudia ingeniería industrial y trabaja con su padre y su hermano en la cabaña familiar Santa Cecilia de Shorthorn

“Participar de este concurso es una oportunidad increíble para seguir aprendiendo, conocer los sistemas de trabajo de allá y poder representar al país”, dijo. Entre los participantes de otros países, destacó especialmente a los de Canadá y Australia, donde existe una fuerte tradición en la formación de jóvenes ganaderos. De todos modos, no oculta su espíritu competitivo: quiere aprovechar la experiencia, pero también aspira a ganar.

Parte de los jóvenes que participarán de la Battle of Emerging Elite Farmers: Luisina Ugolini, Agustín Cano, Sofía Ponce de León, Isidro Luis y Delfina Spinella

Para llegar preparados, los dos equipos cuentan con el acompañamiento de Pablo Veiga, médico veterinario, y Juan Martín Ojea Rullán, asesor genético, sus entrenadores, quienes los ayudaron a estudiar y practicar para las distintas instancias del concurso. Spinella siente que buena parte del aprendizaje ya ocurrió antes de salir de la Argentina: “Todavía no nos fuimos, pero con lo que aprendimos desde que arrancó el proyecto es muchísimo lo que nos llevamos”. Durante su estadía, los jóvenes visitarán cabañas y exposiciones para conocer otros sistemas de trabajo y evaluar qué prácticas podrían incorporar en la Argentina.

Spinella piensa en ese regreso tanto como en la competencia: “Representar a la Argentina siendo joven es un orgullo, pero una responsabilidad también para lo que le vamos a dejar a los integrantes de los años próximos”. “Tenemos muchas ganas de ser los primeros y ganar”, reconoció Eyeherabide. En Edmonton competirán con jóvenes de México, Gran Bretaña, Estonia, Austria, Canadá, Estados Unidos y Brasil, entre otros países, en una experiencia que les permitirá poner a prueba sus conocimientos y conocer otras formas de trabajar con el ganado.

Después de meses de encuentros y preparación, los ocho están a punto de pasar de las prácticas compartidas a una experiencia internacional inédita para la ganadería argentina. Viajan con la ambición de ganar y la curiosidad de quienes saben que todavía tienen mucho por aprender. También con la idea de que lo que ocurra en Canadá no termine cuando vuelvan a casa, sino que pueda convertirse en una oportunidad para otros jóvenes del sector. “Obviamente, vamos a buscar ganar, pero competir ya está buenísimo”, resumió Spinella.