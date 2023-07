Carlos Melconian evaluó el acuerdo con el FMI y dio un duro pronóstico para después de las PASO: “Es altamente probable una devaluación”

escuchar

Luego de que el Gobierno anunciara nuevas vinculadas a los dólares y las importaciones tras haber anunciado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista y presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Carlos Melconian, dio un duro pronóstico para la situación cambiaria después de las elecciones PASO. “Es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto” , vaticinó.

“Tenés que tomar este jarabe y no por el club de devaluacioncitas, sino porque todos los días abrís y cerrás el boliche y te da más lo que sale que lo que entra”, argumentó Melconian, en diálogo con Radio con Vos.

Sobre el acuerdo que el equipo del Palacio de Hacienda y el FMI confirmaron el último viernes, el economista apuntó: “El ministro es obvio que quiere llegar [a las elecciones] sin devaluar la moneda formalmente, más allá de los toqueteos diarios que le hace”. “Quiere evitarlo antes de agosto, y el Fondo le da esa oportunidad”, siguió.

Así, sin cambios en la meta de déficit, menor exigencia de acumulación de reservas, tasas de interés positivas y un esquema de devaluación administrada (crawling peg) sostenido, Melconian utilizó una particular analogía para explicar las implicancias del anuncio. “Lo que se encontró es esta artimaña para publicar un comunicado en el que dicen que se pusieron de acuerdo”, evaluó, y siguió: “El Fondo Monetario Internacional (FMI) es como el SAME. [Alberto] Crescenti (por el FMI) le está diciendo que se vayan de vacaciones hasta el 15 de agosto”.

Así, al ser consultado por un escenario para los meses posteriores a las elecciones, Melconian sostuvo: “El escenario de agosto va hasta octubre, no hasta diciembre. En el análisis racional de los tipos de cambio en la Argentina hay que distinguir entre lo que sería una nueva relación cambiaria en un programa integral, con un cambio de régimen y organización, con cuatro años por delante y gobierno con nuevos objetivos; de una devaluación hecha ahora”, continuó, y agregó: “Una cosa es una cirugía en el Otamendi, otra cosa es la salita de la esquina de Tuyutí y Armenia”.

“La moneda así no va más, por miles de cosas, no por capricho” , consideró el economista. “Objetivamente, cuando terminaba Martínez de Hoz, el propio 2001 o el dólar a 9 pesos de [Axel] Kicillof, ahí estabas en lo que se puede llamar un tipo de cambio de equilibrio, bastante más lejos de la economía argentina de hoy”, dijo, y añadió: “Este tipo de cambio no necesitás asesinarlo en términos de paridad en un gobierno nuevo con programa económico por delante. Lo que necesitas es que el se está yendo no te haga un mamarracho”.

En el marco de los ejes centrales del nuevo acuerdo que confirmaron la última semana el FMI y el Gobierno argentino, también se comprometió a un desembolso de alrededor de US$7500 millones en agosto, luego de que se lo apruebe el directorio del organismo a mediados de ese mes, luego del receso de verano. Ese giro de fondos, consecuentemente, será luego de las PASO.

