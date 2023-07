Cierre de comicios en Chubut: optimismo en Juntos por el Cambio, aunque reconocen que el resultado va a ser “muy finito”

escuchar

TRELEW.- Con las urnas ya cerradas y una participación electoral cercana al 65% del padrón, los chubutenses eligieron hoy a su futuro gobernador. Pero los resultados tardarán horas en llegar. Desde los equipos de los principales candidatos reconocen que la contienda “está muy peleada”. Juan Pablo Luque, aspirante del oficialismo aglutinado en el Frente Arriba Chubut, e Ignacio “Nacho” Torres, el candidato de unidad de Juntos por el Cambio (JxC) tendrán, se estima, una magra diferencia.

“Hay una tendencia clara a favor de Nacho”, deslizaron a LA NACION desde el armado opositor. “Estamos tres puntos arriba”, agregó un referente del armado de Horacio Rodríguez Larreta. Según las cifras que manejan, las ciudades de Trelew, Rawson y Esquel presentan una preferencia por el actual senador nacional. No obstante, en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn la contienda todavía no se define y es ahí donde está el mayor volumen electoral . “Está muy finito”, indicó una persona del equipo de Torres sobre los resultados en estas dos últimas ciudades.

Con una temperatura de 10 grados y vientos moderados, la ciudad de Trelew amaneció sin complicaciones para decidir por su futuro gobernador. En una elección con fuerte carga simbólica por ser la última a nivel provincial antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), más de 474.000 electores a lo largo de todo el territorio chubutense definieron la continuidad, o no, de 20 años de peronismo.

Desde el armado de Torres se muestran optimistas, aunque hablan de una diferencia "muy finita" Santiago Filipuzzi

Mariano Arcioni, el actual gobernador, es muy cercano al ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa. Su imagen ha ido deteriorándose después de asumir en reemplazo de Mario Das Neves, fallecido en 2017, por las sucesivas crisis económicas y sociales que transitó durante su mandato.

Una victoria de Torres, después de 20 años de hegemonía peronista, podría convertirse en un emblema de Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, los referentes nacionales de la oposición, de cara a la contienda nacional. Por eso, ambos precandidatos viajaron este domingo para acompañar a su postulante.

“Es una foto que muestra la madurez del espacio, de entender lo que implica la elección en Chubut. No podemos darnos el lujo de dividirnos”, sostuvo Torres respecto de la imagen de unidad que mostrará la oposición. Sin embargo destacó que el frente que se formó en su territorio no responde únicamente a Pro y que hay dirigentes de distintas fuerzas. “Acá hay de todo, todos queriendo sacar adelante la provincia. No hay halcones, no hay palomas; hay chubutenses que quieren un cambio”, marcó el postulante, que aseguró tener fiscales en cada una de las mesas.

El desarrollo de los comicios se dio con normalidad; un hombre sale de votar en la Escuela Benito Owen de Gaiman, la ciudad referente de la comunidad galesa en Chubut Santiago Filipuzzi

El voto del candidato opositor

Torres, llegó pasadas las 9.20 a votar en la Escuela N°5 de Trelew. Lo hizo acompañado por su pareja y por su abuelo, de 95 años, que sufragaron en el mismo colegio.

Luego de colocar el sobre en la urna, el postulante de 35 años contó a los medios que acudir a la sede electoral con su abuelo es su única cábala. “El abuelo, siempre firme. Le dijimos que se quedara y dijo que no, desde las 7 estaba despierto”, sostuvo.

Distendido, también reveló que en las elecciones pasadas, su abuelo no pudo entrar al aula acompañado por la autoridad de mesa para colaborar con él y tuvieron una sorpresa. “Cuando sale me dice: ‘Nacho, encontré tu boleta. Estabas con barba, la boleta roja’. Terminó votando a [Nicolás] del Caño” , dijo el senador, entre risas. Luego celebró que ahora no se iba a confundir porque lo ayudaron. “Reivindico a los más grandes, para que los más jóvenes entiendan la importancia del voto y de que la elección es bisagra”, reflexionó.

Dudas sobre la participación electoral

Vientos de más de 150 km/h alertaron ayer sobre la logística y la participación en las urnas de las localidades de Comodoro y Rada Tilly, ubicadas en el sur de Chubut. Sin embargo, desde el Tribunal Electoral Provincial aseguraron que las escuelas estaban en condiciones de recibir a los votantes a la hora pautada. La ruta nacional número 3, cortada por el fuerte temporal en el tramo que une a Comodoro Rivadavia y Trelew, está habilitada desde la 1 de la mañana.

Un fuerte temporal provocó destrozos ayer en Comodoro Rivadavia, la ciudad que más volumen electoral aporta a las elecciones de la provincia Gentileza

A pesar de ser una elección desdoblada de la nacional, la participación electoral, según informó la Justicia Electoral al cierre de esta nota, fue de 65%. La media histórica en Chubut es del 77%, con pisos de 75% y porcentajes superiores a 80% en los primeros años luego del regreso de la democracia.

Según precisó la Justicia Electoral, una vez cerradas las mesas de votación se comenzó con el escrutinio de los telegramas de cada escuela, que se cargarán en la página web datosoficiales.juschubut.gov.ar y se actualizarán cada 10 minutos. Detallaron además que las autoridades de mesa cobrarán 12 mil pesos por elección. En tanto, las personas que trabajen en estos comicios y acrediten haber realizado la capacitación virtual o presencial tendrán un plus de 6 mil pesos.