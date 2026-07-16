Casi tres de cada diez deudores no pudieron pagar sus préstamos

Unos 5,8 millones de personas que tomaron algún tipo de préstamo cayeron en incumplimiento. Se trata del 28% de los 20,1 millones que accedieron a algún tipo de financiamiento, cifra que incluye incluso a quienes sólo utilizaron su tarjeta de crédito, aun por montos mínimos, tanto en entidades financieras como no financieras.

Los datos revelan un crecimiento exponencial si se tiene en cuenta que hace apenas dos años la irregularidad alcanzaba a 2,4 millones de personas. Para analistas y banqueros, el fenómeno deja al descubierto las dificultades que enfrentan muchas familias para llegar a fin de mes, ya sea por la insuficiencia de sus ingresos o porque las expectativas de recuperación del poder adquisitivo no llegaron a concretarse.

Malos indicadores Compumar

“El incumplimiento entre quienes tomaron crédito únicamente con entidades no financieras —por dificultades para acceder a préstamos bancarios— supera el 50% (2,9 millones de 5,3 millones de personas). Además, sólo 4 de cada 10 adultos jóvenes (entre 18 y 29 años) tienen acceso al crédito formal y casi el 40% de ellos está en mora", destacó un informe de la consultora privada Equilibra, que analizó los factores detrás del fuerte aumento de la irregularidad.

Al respecto, el trabajo señaló que el deterioro responde, entre otros factores, a “la fuerte caída del ingreso real registrado y disponible de 14,5 millones de personas en lo que va de la gestión Milei”, en un contexto de deterioro del empleo asalariado formal —tanto público como privado—, reemplazado en muchos casos por trabajo en servicios de baja productividad, mayormente cuentapropista e informal.

Un problema generalizado Compumar

A eso agregó que, en los últimos 24 meses, la carga de los servicios de la deuda de las personas con entidades financieras pasó de representar el 8,7% de la masa salarial formal a rozar el 25%, en un escenario de tasas de interés reales que se volvieron “significativamente positivas”.

Ese contexto hizo que 3,4 millones de personas adicionales cayeran en mora entre julio de 2024 y mayo de este año, principalmente por el incumplimiento de quienes solo se financiaban con entidades no financieras (+1,8 millones), de quienes registran deudas tanto con entidades financieras como no financieras (+1 millón) y de deudores exclusivos del sistema financiero (+600.000), detalla el informe.

“Si no regularizan su situación, casi 6 millones de personas quedarán excluidas del acceso al crédito formal", advirtió el director de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, quien consideró que las propuestas de refinanciación que hoy ofrecen las entidades —extendiendo plazos y ajustando tasas— no serán suficientes “sin una mejora significativa del ingreso disponible de las personas”.

Los ingresos deprimidos, una de las claves Compumar

“La insuficiencia de ingresos de las familias no afecta sólo el repago de los préstamos formales: también aumentaron los atrasos en el pago de expensas, cuotas de medicina prepaga, clubes y otros compromisos”, agregó.

En términos geográficos, la proporción de personas en mora supera el 30% en las provincias del norte del país —con excepción de Jujuy—, mientras que se ubica por debajo del promedio nacional del 28% en la región Centro y en Neuquén.