El “outlet de los outlets” vuelve con récord de marcas y nueva sede

Después de un primer semestre marcado por promociones permanentes y liquidaciones agresivas, las marcas de indumentaria vuelven a apostar por uno de los eventos comerciales más convocantes del año. Mañana será el preopening del Luxury Outlet, que este año estrenará sede en Buenos Aires Ferial (ex Costa Salguero), con más de 50 marcas, dos pabellones y descuentos de hasta el 70%.

La apertura para el público general será el sábado y la feria permanecerá abierta todos los días hasta el 15 de agosto. Los socios del Club LA NACION tendrán beneficios exclusivos: durante el preopening accederán a un descuento adicional de hasta el 40% en las marcas adheridas, mientras que durante el resto de la feria el beneficio será de hasta el 35%.

En esta edición participarán más de 50 marcas, entre ellas Adidas, Puma, Columbia, Levi’s, Fila, Asics, Reebok, Skechers, Cardón, Giesso, Kosiuko, Cher, Caro Cuore, Key Biscayne, Burton, 47 Street, Airborn, Cannon, La Perfumerie e Indian, la cadena uruguaya que desembarcó recientemente en la Argentina y ya proyecta nuevas aperturas.

El cambio de sede permitió ampliar significativamente la escala del evento. Por primera vez el Luxury Outlet ocupará los pabellones 4 y 5 de Buenos Aires Ferial, lo que representa una superficie récord y también el mayor volumen de mercadería desde la creación de la feria.

El Luxury Outlet reunirá más de 50 marcas con descuentos de hasta el 70%

“Es la edición con más marcas, más metros cuadrados y más stock de la historia. Hoy todas las marcas tienen su propio outlet, pero nosotros seguimos siendo el outlet de los outlets”, resume Sergio Blanco, organizador del evento.

Según explica, las promociones también serán más agresivas que en otras ediciones. “Las empresas llegan con mucho stock y colecciones muy amplias, por eso habrá descuentos de hasta el 70%”, señala.

Las empresas llegan con mucho stock y colecciones amplias, por eso habrá descuentos muy agresivos

Blanco sostiene que el mercado comenzó a mostrar algunos signos de recuperación durante las últimas semanas. “El Día del Padre no funcionó como esperábamos, pero después empezamos a sentir una activación. La llegada del frío ayudó y vemos señales positivas en el consumo”, afirma.

Además del cambio de sede, el predio ofrecerá estacionamiento, dos restaurantes y un espacio de juegos para chicos en el pabellón 5.