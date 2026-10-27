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Cavallo dijo que “manejan el tipo de cambio como Moreno” y un economista kirchnerista pidió volver al cepo

El exministro de Economía criticó la intervención oficial en el dólar y la comparó con la gestión del exsecretario de Comercio; Emmanuel Álvarez Agis propuso endurecer nuevamente las restricciones cambiarias para las personas

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Domingo Cavallo volvió a criticar a la gestión económica de Javier Milei
Domingo Cavallo volvió a criticar a la gestión económica de Javier MileiCaptura

La gestión económica del Gobierno de Javier Milei quedó bajo el fuego cruzado de dos economistas con distintas visiones. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, y el exviceministro del Palacio de Hacienda, Emmanuel Álvarez Agis, trazaron diagnósticos opuestos, pero críticos sobre el rumbo oficial de la política cambiaria.

Mientras Cavallo comparó el control sobre el tipo de cambio con la gestión de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, Álvarez Agis reclamó desandar el camino de la flexibilización.

Todo esto ocurre en medio de un debate cada vez más caliente sobre el precio del dólar y los plazos para la salida de los controles de capitales.

“Manejan el tipo de cambio como Moreno manejaba los precios”, disparó Cavallo al criticar la persistencia de regulaciones en Ahora Play, con Maxi Montenegro. “Haber desmontado el cepo como lo desmontaron, primero para las personas, pero manteniéndolo para las empresas, es una burrada”.

Según el exministro, el cepo asfixia el flujo natural del comercio exterior e impide una normalización genuina de la macroeconomía. En ese contexto, apuntó que “las empresas exportadoras están obligadas a vender”.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) también fue punto de las críticas: “Es un régimen de privilegio”, sentenció Cavallo al describirlo como un “traje a medida” que beneficia a un puñado de sectores.

Además, el exministro opinó sobre el equipo de Milei, al considerar que sus dichos generaron una interna en el gabinete. “Elogié a (Federico) Sturzenegger y eso enojó a (Luis) Caputo”, confesó Cavallo sobre el ministro de Desregulación y el titular del Palacio de Hacienda.

Por último, Cavallo dejó una lectura política de la toma de decisiones de la cartera económica al restarle protagonismo a su actual titular: “Caputo no es el ministro de Economía, es Milei”.

¿Una vuelta al cepo?

Del otro lado del espectro ideológico, el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, dijo: “Fue un error abrir tanto el cepo”.

“Restauraría el cepo para las personas físicas”, dijo en lo que consideró un intento de normalizar el frente cambiario o someterse a una devaluación. “Si el dólar llega a $2500 pesos, Milei pierde la reelección”, advirtió.

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