Cayeron las ventas en supermercados, autoservicios y shoppings en abril

Tal como ocurrió en marzo, en abril el consumo masivo siguió sin dar señales de recuperación. En el cuarto mes del año se registraron caídas en las ventas de supermercados, autoservicios y centros de compras, según surge de informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el caso de los supermercados, si bien tuvieron una leve suba intermensual de 0,8%, en la medición interanual tuvieron una caída de 3,7%. De esta manera, acumulan en el año una baja de 3,3%.

Estas cifras de supermercados coinciden con las de consumo masivo en general elaboradas por la consultora Scentia. De acuerdo con el último informe de esta consultora, las ventas de los productos de la canasta básica (alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza) registraron una caída interanual del 3,8% en la suma de todos los canales relevados, aunque la baja se sintió con especial fuerza entre las grandes cadenas.

Si bien el dato general de Scentia refleja una desaceleración respecto de marzo —cuando las ventas habían caído un 5,1% interanual—, el mercado todavía no logra consolidar una recuperación. Con el resultado de abril, el acumulado del primer cuatrimestre arroja una baja del 3,3%.

Hay que considerar que Scentia hace su análisis sobre volúmenes reales –kilos, litros y unidades–, mientras que el Indec lo hace desestacionalizado a precios constantes. Otra diferencia es que la consultora mide consumo masivo empaquetado –alimentos, bebidas, higiene y cosmética, todo con código de barras de origen–, mientras que el organismo oficial toma todos los rubros –además de lo básico, incluye bazar, textil, electro, entre otros–.

No les fue mejor a los autoservicios mayoristas que sufrieron caída de ventas en todas las mediciones. En la comparación intermensual cayeron 1,1%; en la interanual, 5%, y en el acumulado del año, 3,3%.

Tampoco es posible encontrar datos positivos en el caso de los centros de compras, que tuvieron en abril una disminución de sus ventas de 5,9%, respecto de igual mes de 2025. Además, cayeron 0,8% en la comparación con marzo. De esta manera, acumulan en el año una baja de 5,7%.

En lo que respecta específicamente a supermercados, analistas observan que, pese a los números rojos en la comparación interanual, las leves subas intermensuales dejan lugar para el optimismo.

En esta línea, Mateo Borenstein, economista de la consultora Empiria, destacó que el consumo en supermercados creció 0,8% mensual en abril (sin estacionalidad). Y opinó: “Lo positivo es que en el último trimestre el consumo no registró caídas mensuales: creció 0,4% en febrero y se mantuvo estable en marzo. En comparación con abril del año pasado, el consumo bajó 3,7%”.

Según Borenstein, “el menor consumo, en términos reales, de bebidas (-9% interanual) y productos de almacén (-6% interanual) explicó la caída, que fue parcialmente compensada por el aumento en el consumo de carne (+8% interanual)”.

Con vistas al corto y mediano plazo, Borenstein proyectó un escenario positivo. “Creo que hay cierto espacio para que el consumo mejore. Va a depender del crecimiento del crédito y de la evolución del salario real”, concluyó el economista.