Hoy se producirá un cambio que afectará a algunos certificados de depósitos argentinos, más conocidos como cedears. Con el objetivo de que los ahorristas puedan invertir sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, se modificará el ratio de conversión de 30 de estos activos, que en pantallas del mercado de capitales parecerá como un “desplome ficticio” de la acción.

“Desde hoy vas a visualizar una caída de aproximadamente 85% de su valor. Sin embargo, no tenés que hacer nada y vas a visualizar el 100% de tu tenencia el día viernes 26/1. Podrás seguir operando normalmente y el viernes ya se va a estabilizar la cuenta, vas a recibir más cedears para que tu tenencia vuelva a ser la de antes”, fue el mensaje que enviaron algunas sociedades de bolsa a sus clientes.

En detalle, los cedears son una porción de acción de una compañía que cotiza en Estados Unidos, pero que se puede comprar en pesos desde la Argentina. Para que los ahorristas puedan comprar el papel con menos dinero, esta semana se realizará un split (división, en inglés), que en la práctica implica un aumento de la cantidad cotizante de ese activo, lo cual disminuye el valor de un papel en particular.

“Cuando se produce un cambio en la ratio de conversión se refiere a la modificación en la relación entre la cantidad de cedears y la cantidad de acciones que representa. El propósito de dicho cambio es facilitar el acceso a estos activos, promoviendo así una mayor accesibilidad para los inversores más chicos y generando un aumento en la liquidez del mercado”, dijo Tobias Sanchez, research analyst de Cocos Capital.

Si el ratio es 1:1, quiere decir que un cedear representa una acción que cotiza en el exterior. En cambio, a medida que la relación aumenta, se compra una parte menor, pero a un precio más accesible. Por ejemplo, uno de los certificados que sufrirá cambios es el de Mercado Libre (MELI), que hasta ayer cotizaba a $37.557. A partir de hoy, el ratio de conversión pasará de 60:1 a 120:1, por lo que costará la mitad (unos $18.778). Como contraste, en la Bolsa de Nueva York este papel cuesta US$1760.

Otro caso se dará con el cedear de Apple, que cambia su ratio de conversión de 10:1 a 20:1. Es decir, en vez de desembolsar $25.086 para obtener parte de esta acción, el punto de entrada se reducirá a $12.543. En cambio, con Netflix la modificación es de 16:1 a 48:1, por lo que su precio se reducirá a un tercio (de $39.413 a $13.138).

El resto de los cedears afectados serán los de 3M Company, AdecoAgro, Adobe, Agnico Eagle Mines Limited, Amgen, Apple, Bank of America Corporation, Barrick Gold Corporation, Bioceres Crop Solutions Corp, Chevron Corp, Eli Lilly and Company, Exxon Mobil Corporation, First Solar Inc., IBM, Jd.com, JP Morgan, Pepsico, Pfizer, Procter & Gamble, Río Tinto, Sony Corporation, Starbucks, Ternium, The Boeing Company, Toyota, Verizon Communications, Vista Energy y Walmart.

“El efecto en precio es neutro: quienes tengan alguno de esos cedears van a ver un incremento en los nominales con una reducción proporcional en el precio. ¿Cuál es el beneficio? Al hacerlos más accesibles en pesos, si bien el volumen negociado en pesos no cambia, sí la cantidad de nominales. Esto debería ayudar a que las puntas de oferta y demanda (bid-offer) estén más cercanas”, explicaron desde Invertir en Bolsa (IEB).

Uno de los cedears afectados por el cambio de ratio de conversión será el de Bank of America shutterstock - Shutterstock

En los últimos cuatro años, los cedears se fueron convirtiendo en una de las inversiones “estrella” de los argentinos. En parte, porque permite invertir desde la Argentina en acciones que cotizan en otras partes del mundo, como Disney o Apple, lo que permite esquivar el riesgo local. Otro tanto, porque se convirtió en una forma para dolarizarse indirectamente. Esto sucede porque el inversor puede comprar en pesos, aunque el papel está atado a las variaciones del dólar contado con liquidación, además de los subibajas que presente el activo en el mercado accionario.

“En los primeros días, los clientes experimentarán una disminución en la valorización de sus carteras, esto es debido a que los precios de sus cedears bajarán. No obstante, este impacto inicial se compensará con un incremento en las tenencias de los inversores, por lo que el efecto a futuro sería neutro”, cerró Sanchez.