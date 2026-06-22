Cerraron nueva paritaria: cuánto cobran los empleados bancarios a partir de junio de 2026

Los empleados bancarios de las diferentes entidades que operan en el país reciben a partir de junio una actualización salarial, dada por el porcentaje del último índice inflacionario, por lo que se modifican los valores de los haberes para los trabajadores del sector.

Los salarios básicos de los empleados bancarios a partir de junio Andrzej Rostek - Shutterstock

De esta manera, para los empleados bancarios, el salario a partir de junio tiene una suba del 2,1%, correspondiente al IPC (Índice de Precios al Consumidor) del quinto mes de 2026.

“Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de mayo de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cinco meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre 2025″, señala el comunicado de La Bancaria, que nuclea a los trabajadores del sector.

Cuánto cobran los empleados bancarios a partir de junio de 2026

La actualización impacta en los montos que van a cobrar los bancarios en junio de 2026:

Concepto Monto junio Salario inicial $2.187.023,79 Participación Ganancias $68.473,44 Total $2.437.232,92

Esta cifra corresponde al salario básico de una persona que ingresa a trabajar en una de las entidades bancarias que operan en todo el territorio nacional. La cifra se usa como referencia, ya que las diferentes categorías de trabajador cuentan con otros conceptos, como título, antigüedad, o participación en ganancias, que se añaden al salario inicial.

Cuánto se paga por el Día del Bancario

La jornada que celebra a los trabajadores del sector tiene una suma diferencial para los empleados bancarios que se actualiza a la par de los salarios.

En esta ocasión, el Día del Bancario tiene un monto mínimo $2.111.667,14 (a corregir por futuras actualizaciones).

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados bancarios

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

Cómo se calcula el aguinaldo de los empleados bancarios en junio 2026

Como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo se acredita en base a la mitad del mejor salario abonado en el período comprendido. En esta primera instancia, se toma en cuenta el mejor salario de enero a junio. Por eso, la fórmula depende de que el sueldo se asigne a trabajadores con este período completo o no. En el primero de los casos basta con dividir a la mitad la mejor paga bruta del período.

Los empleados bancarios, en junio, reciben la primera cuota del aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional de los empleados bancarios

Cuando la persona no prestó servicio durante todo el semestre, el aguinaldo se calcula sobre la mitad del mejor sueldo, y ese monto se multiplica por los meses o días trabajados durante esos seis meses. En el caso de que el trabajo se pague por hora, se suma la remuneración total de cada mes y se toma la más alta del semestre para estipular el medio aguinaldo.